Los entrenadores del Manchester United que vencieron al Big Six en una temporada

El Manchester United logró el renacimiento en una temporada donde, de la mano de Ruben Amorim, todo parecía perdido. La llegada de Michael Carrick como interino hasta el final de la campaña fue una bocanada de aire fresco, los futbolistas confiaron en su flamante entrenador y el fútbol floreció en el césped de Old Trafford.

En la actualidad, el United logró asegurarse la clasificación a la próxima UEFA Champions League y, solamente desde enero hasta aquí, ya venció a los otros cinco integrantes del Big Six inglés.

A continuación, los entrenadores que lograron vencer a este selecto grupo de clubes en la misma temporada.

1. Sir Alex Ferguson - 2010/11

Manchester United Premier League Winners Parade | Matthew Peters/GettyImages

Corría la temporada 2010/11 y el Manchester United gozaba de un gran momento, con un equipo competitivo y plagado de figuras. En esa época, Michael Carrick era jugador y uno de los referentes de la plantilla que ganó la Premier League y la Community Shield.



Vencieron 3-2 al Liverpool, 2-0 al Tottenham, 1-0 al Arsenal, 2-1 al Mancheser City y 2-1 al Chelsea.

2. José Mourinho - 2017/18

Ajax v Manchester United - UEFA Europa League Final | Chris Brunskill Ltd/GettyImages

El equipo venía de ser campeón de la UEFA Europa League de la mano de José Mourinho y logró grandes resultados en la 2017/18, aunque sin títulos para el palmarés.



Vencieron por la mínima al Tottenham, 3-1 al Arsenal, 2-1 al Chelsea, 2-1 al Liverpool y 3-2 al Manchester City.

3. Erik Ten Hag - 2022/23

Manchester United Training Session | Ash Donelon/GettyImages

El controvertido Erik Ten Hag tuvo un paso con altibajos en el Manchester United, pero frente al Big Six se le daba bien en un equipo que parecía no interpretar nada bien su idea dentro del campo.



Supo vencer al Liverpool por 2-1, al Arsenal por 3-1, al Tottenham por 2-0, al Manchester City 2-1 y al Chelsea 4-1.

4. Michael Carrick - 2025/26

Manchester United v Liverpool - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Esta es una de las gestas más meritorias de esta lista, ya que Carrick llegó a dirigir menos de media temporada al United. En ese breve ciclo lo revalorizó de una manera notable y tiene bien ganado el puesto para la próxima campaña.



Desde el 13 de enero hasta hoy le ganó al Manchester City por 2-0, al Arsenal por 3-2, al Tottenham por 2-0, al Chelsea por la mínima y al Liverpool por 3-2.