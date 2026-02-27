Los equipos clasificados a cuartos de final de la UEFA Champions League 2025/26 según la Inteligencia Artificial

Los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26 ya se han sorteado y los fanáticos disfrutaremos de apasionantes cruces en la búsqueda de la gloria continental, con el choque entre Real Madrid y Manchester City como el más atractivo de todos.

A continuación, los pronósticos de la IA de Google Gemini para los cruces.

PSG vs Chelsea

Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

La IA considera que la solidez del PSG se impondrá sobre un Chelsea que cambió de entrenador a mitad de temporada, y que si bien de la mano de Liam Rosenior tiene un buen andar no sería suficiente para destronar al vigente campeón europeo.

Ganador: PSG

Liverpool vs Galatasaray

FBL-EUR-C1-GALATASARAY-LIVERPOOL | OZAN KOSE/GettyImages

El Galatasaray supo vencer al Liverpool en la etapa de liguilla, aunque la IA valora la mejoría de los Reds respecto de ese momento de la temporada y confía en que, en una serie de 180 minutos, prevalecerán los ingleses.

Ganador: Liverpool

Bayern Múnich vs Atalanta

FC Bayern München v Eintracht Frankfurt - Bundesliga | F. Noever/GettyImages

Si bien el Atalanta dejó en el camino al Borussia Dortmund y llega a pura ilusión a esta instancia, la IA ha escogido a la máquina de Vincent Kompany como ganadora sin atenuantes de esta serie de octavos de final.

Ganador: Bayern Múnich

Real Madrid vs Manchester City

Real Madrid v Manchester City - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Se trataría de la serie más atractiva y pareja de todas, con un Real Madrid que viene de clasificar ante el Benfica y con un Manchester City que no puede regular esfuerzos en su afán por conquistar todos los títulos posibles.

Ganador: Real Madrid

FC Barcelona vs Newcastle

FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONA | OLI SCARFF/GettyImages

El club catalán ya venció a las Urracas en la etapa de liguilla, y si bien estas llegan de golear al Qarabag en los dos partidos de la repesca, no sería suficiente ante el poderío del equipo de Hansi Flick.

Ganador: FC Barcelona

Atlético de Madrid vs Tottenham

Atletico de Madrid v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second | Image Photo Agency/GettyImages

El Tottenham no está pasando por su mejor momento en la Premier, mientras que el Atleti sabe jugar estas llaves a "cara de perro". Sin dudas, el Colchonero es el máximo candidato en este emparejamiento.

Ganador: Atlético de Madrid

Bodo/Glimt vs Sporting de Lisboa

FC Internazionale Milano v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off | Francesco Scaccianoce - UEFA/GettyImages

"La cenicienta noruega ya hizo historia eliminando al Inter, pero el Sporting de Portugal es un equipo sumamente ordenado y con pegada", dice Google Gemini. Esta es, quizás, donde más puede esperarse una sorpresa.

Ganador: Sporting de Lisboa

Arsenal vs Bayer Leverkusen

Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Los de Mikel Arteta buscarán dar el primer paso en la instancia de mata-mata para acercarse a la gloria continental por primera vez en su historia. Según la IA, el Bayer Leverkusen tiene poco para hacer.

Ganador: Arsenal

Los cruces de cuartos según la IA

Bayern Múnich vs Real Madrid

Liverpool vs PSG

Arsenal vs Sporting de Lisboa

Atlético de Madrid vs FC Barcelona

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE