Los cruces de octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26 ya están en juego y prometen una fase eliminatoria cargada de partidos intensos.

Entre las series más atractivas aparece el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City, un duelo que muchos consideran una final anticipada. En el partido de ida, disputado en el Santiago Bernabéu, el conjunto español dio un golpe de autoridad al imponerse por 3-0, resultado que lo deja con una ventaja importante de cara al encuentro de vuelta.

A partir de estos enfrentamientos, la inteligencia artificial de Google Gemini elaboró una predicción sobre qué equipos tienen más probabilidades de avanzar a los cuartos de final. El análisis tiene en cuenta factores como rendimiento reciente, plantel, historial en el torneo y momento deportivo.

PSG vs Chelsea

En uno de los cruces destacados, la IA anticipa que Paris Saint-Germain impondrá su solidez frente a Chelsea, que atraviesa una temporada irregular pese al cambio de entrenador y algunos signos de mejora. El vigente campeón europeo parte con ventaja 5-2 tras el primer capítulo de la serie y buscará sostener su jerarquía en la vuelta.

Ganador: PSG

Liverpool vs Galatasaray

Otro duelo interesante es el de Liverpool ante Galatasaray. El equipo turco sorprendió en el primer capítulo de la serie con una victoria por 1-0, resultado que deja a Liverpool obligado a reaccionar en Anfield si quiere mantenerse en la pelea por el título europeo. De igual manera, la inteligencia considera que el conjunto de Arne Slot ha mejorado desde la fase de liguilla y podría lograr imponerse en la serie.

Ganador: Liverpool

Bayern Múnich vs Atalanta

En Alemania, la IA se inclina por Bayern Múnich, que aparece como claro favorito ante Atalanta. El gigante alemán prácticamente sentenció la eliminatoria con un aplastante 6-1 en la ida, una exhibición ofensiva que lo posiciona como uno de los candidatos más fuertes del torneo.

Ganador: Bayern Múnich

Real Madrid vs Manchester City

El análisis también otorga ventaja al Real Madrid en su enfrentamiento con el Manchester City, el conjunto español dio un golpe de autoridad en el Santiago Bernabéu con un contundente 3-0 que lo deja con una superioridad importante antes de la revancha en Inglaterra.

Ganador: Real Madrid

Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | DeFodi Images/GettyImages

FC Barcelona vs Newcastle

La IA prevé que el FC Barcelona avance frente al Newcastle United, respaldado por su poder ofensivo y el trabajo colectivo del equipo catalán. La serie permanece completamente abierta tras el empate 1-1 en el primer partido, un resultado que deja todo por definirse en el encuentro de vuelta.

Ganador: FC Barcelona

Atlético de Madrid vs Tottenham

También aparece como favorito el Atlético de Madrid, que enfrenta al Tottenham Hotspur. El equipo de Diego Simeone protagonizó una de las goleadas de la jornada al imponerse 5-2, una ventaja importante que lo acerca a los cuartos de final.

Ganador: Atlético de Madrid

Bodo/Glimt vs Sporting de Lisboa

Por su parte, el Sporting de Lisboa sería el elegido para eliminar al sorprendente Bodø/Glimt: "La cenicienta noruega ya hizo historia eliminando al Inter, pero el Sporting de Portugal es un equipo sumamente ordenado y con pegada", dice Google Gemini. Aunque, el club noruego dio una de las grandes sorpresas de la ida al imponerse 3-0, un resultado que cambia por completo el panorama de la eliminatoria.

Ganador: Sporting de Lisboa

Arsenal vs Bayer Leverkusen

El equipo de Mikel Arteta aparece como favorito para avanzar en la eliminatoria, respaldado por su solidez colectiva y su ambición de acercarse por primera vez al título continental. La serie sigue completamente abierta tras el empate 1-1 en Alemania, con un gol de penal sobre el final que dejó a los londinenses bien posicionados para definir la clasificación en casa.

Ganador: Arsenal

Aunque el fútbol suele romper cualquier pronóstico, las proyecciones de la inteligencia artificial ofrecen una mirada interesante sobre lo que podría suceder en una de las fases más apasionantes del torneo continental.

Los cruces de cuartos según la IA

Bayern Múnich vs Real Madrid

Liverpool vs PSG

Arsenal vs Sporting de Lisboa

Atlético de Madrid vs FC Barcelona

