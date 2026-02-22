Los errores de De Paul y St. Clair que le costó la derrota al Inter Miami ante LAFC

Los Angeles Football Club recibieron al Inter Miami en el Memorial Coliseum con aforo de 70 mill aficionados en la jornada inaugural de la temporada 2026 de la Major League Soccer.

Al minuto 37 después de una mala salida desde atrás del central brasileño Micael Silva al darle el esférico a Rodrigo De Paul a mitad de cancha, el mediocampista argentino perdió la pelota ante la presión de Timothy Tillman y de inmediato Stephen Eustáquio asistió a Son Heung-Min quien le quitó la marca a David Martínez para que el venezolano entrara cómodamente al área rival para vencer a Dayne St. Clair y poner el 1-0 en el marcador.

El juvenil de la vinotinto abrió el marcador en Los Angeles y marcó el primero de la campaña para los Black and Gold.

¡GOOOOOOL DE DAVID MARTÍNEZ💎🇻🇪!



Gran asistencia de Son Heung-Min y excelente definición de primera del venezolano para el 1-0 de @LAFC en el @Walmart Saturday Showdown: pic.twitter.com/ov4uFaUHQQ — MLS Español (@MLSes) February 22, 2026

Miami falló varias jugadores de peligro

¡SE VA MUY CERCA EL REMATE DE LEO MESSI!



El argentino tuvo la más clara del @InterMiamiCF en los minutos de descuento en la parte inicial del @Walmart Saturday Showdown: pic.twitter.com/HpLAWb1HtA — MLS Español (@MLSes) February 22, 2026

A pesar de tener un par de llegadas de peligro sobre todo del capitán y goleador, Lionel Messi, el conjunto de las Garzas tuvo un flojo primer tiempo sin mucha propuesta y con el dominio del juego por parte de los locales. La calidad de las figuras angelinas se dio a notar más en los primeros 45 minutos.

Leo Messi, Facundo Mura y el cabezazo de Germán Bertarame que se va muy cerca del arco de Hugo Lloris.



Ocasión muy clara para el @InterMiamiCF: pic.twitter.com/co9JsbmO2H — MLS Español (@MLSes) February 22, 2026

Ya con el marcador en contra, los dirigidos por Javier Mascherano propusieron más y generaron más jugadas de peligro en los primeros minutos del segundo lapso en la búsqueda de la paridad, no obstante, varias jugadas fueron desperdiciadas en los primeros 25 minutos del periodo mencionado y el segundo de los locales terminó llegando primero.

La mala salida de St. Clair en el gol de Bouanga

¡GOOOOOL DE DENIS BOUANGA!



El gabonés se quita a St. Clair con el control orientado y define con el arco vacío para poner el 2-0 del @SomosLAFC en el @Walmart Saturday Showdown: pic.twitter.com/wuASlA1zZW — MLS Español (@MLSes) February 22, 2026

El sublíder de goleo individual de la temporada pasada el gabonés Denis Bouanga puso el segundo de la noche al minuto 73 y abrió su cuenta goleadora tras superar en una salida al portero canadiense Dayne St. Clair.

El nuevo portero de Miami se adelantó en la salida y dejó expuesta la portería para que el jugador africano rematará sin complicaciones a puerta y colocará el 2-0 a favor de su equipo. Al final, el africano cerró la cuenta con una asistencia para Nathan Ordaz y Miami finalizó con una caída 3-0.

