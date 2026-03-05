Los exorbitantes precios de la reventa de entradas para el Mundial 2026

La cuenta regresiva camino al Mundial 2026 ya está en números de doble dígito y los fanáticos están más ansiosos que nunca de alentar a sus selecciones en la gran cita, con Argentina y España como máximas candidatas a hacerse del precioso trofeo.

Una de las grandes aristas que la FIFA debe combatir es la reventa indiscriminada de entradas, muchas de ellas a precios totalmente desmedidos. Para el partido inaugural, que se disputará en el mítico Estadio Azteca el 11 de junio, los valores van desde los 7000 dólares hasta los 77.000 en algunas plataformas de internet. Si, leíste bien.

El Estadio Azteca se viste de gala para la ocasión | Hector Vivas/GettyImages

La FIFA habilitó la reventa oficial a través de sus plataformas para los encuentros que se disputarán en Estados Unidos y Canadá, aunque todavía no lo ha hecho para los partidos en suelo mexicano. La federación local pudo poner en marcha el sistema de devolución y cambio de tickets, pero no aún de reventa.

“[Los ciberdelincuentes] crean sitios fraudulentos que operan mediante identidades digitales falsas, construidas con el uso de logotipos, fotografías, tipografías, paletas de colores y estilos gráficos que imitan la imagen de las páginas oficiales", reza el comunicado del gobierno mexicano para concientizar sobre esta situación.

Además, piden aferrarse a los canales oficiales de comunicación de la FIFA y sospechar de precios extremadamente bajos u ofertas por tiempo limitado. Según informó El País, la plataforma habilitada por FIFA para la reventa e intercambio de entradas frenó sus operaciones el 22 de febrero, pero volverá a abrirse el 2 de abril.

MEXICO-MEXICO CITY-FIFA WORLD CUP 26-TICKET PRESALE | Xinhua News Agency/GettyImages

El Mundial 2026 arrancará el 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca y se extenderá hasta el 19 de julio, cuando las dos mejores selecciones del torneo se desafíen en el MetLife Stadium de Nueva York para definir al nuevo campeón del mundo.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026