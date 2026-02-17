Los favoritos en la ida de los playoffs de la Champions League según la Inteligencia Artificial

La Champions League vuelve a encenderse con los partidos de ida de los playoffs rumbo a octavos de final. Y, como suele pasar cuando el margen de error se achica, aparecen los cruces de alto voltaje: gigantes que no lograron meterse de forma directa y ahora están obligados a jugarse la temporada europea en 180 minutos.

Según la supercomputadora de Opta, la tendencia para las primeras idas marca favoritismos claros en varios duelos, aunque también deja una eliminatoria especialmente pareja.

Una supercomputadora predice los partidos de ida de los playoffs de la Champions League

Martes

La jornada del martes se abrirá en Turquía con el Galatasaray vs. Juventus. Pese al fuerte rendimiento local del conjunto turco, el superordenador le da ventaja a la Vecchia Signora (44% de victoria visitante), impulsada por su repunte en el cierre de la fase previa.

Juventus Walkaround In Istanbul | Daniele Badolato - Juventus FC/GettyImages

En Alemania, el Borussia Dortmund aparece como favorito ante el Atalanta (47,5%). El equipo italiano venía peleando por la clasificación directa, pero dos derrotas consecutivas lo enviaron a este playoff, donde ahora deberá resistir en un estadio complicado.

Uno de los cruces más atractivos será el Benfica vs. Real Madrid. El equipo portugués, dirigido por José Mourinho, ya sorprendió al campeón español con un 4–2 en la última jornada de la fase de liga, resultado que empujó al Madrid fuera de los puestos de clasificación automática.

Ahora, con una serie a ida y vuelta, se espera un Benfica más cauteloso. Sin embargo, Opta considera que ese planteo podría favorecer al Real Madrid, al que le asigna un 47% de chances de ganar el primer partido en Lisboa.

En Francia, el Mónaco recibirá al Paris Saint-Germain en un duelo con antecedentes recientes. Aunque el equipo de Luis Enrique no mostró su mejor versión en la campaña, el modelo estadístico lo ubica como claro favorito, con un 56,5% de probabilidad de triunfo como visitante.

El Mónaco, por su parte, llega con un presente irregular y se ubica en mitad de tabla en Ligue 1, un contexto que pesa en las predicciones.

Partido Victoria local Empate Victoria visitante Galatasaray vs Juventus 29.9% 26.1% 44% Borussia Dortmund vs Atalanta 47.5% 24.6% 27.9% Benfica vs Real Madrid 28.7% 24.3% 47% Mónaco vs PSG 20.7% 22.8% 56.5%

Miércoles

El miércoles, el Newcastle visitará al Qarabağ en Azerbaiyán y aparece como uno de los candidatos más firmes de toda la ida: 63,6% de chances de victoria visitante. El Qarabağ tuvo resultados llamativos en la fase previa, pero también sufrió goleadas duras.

El Inter también parte como favorito ante el Bodø/Glimt (53,2%), aunque el conjunto noruego ya demostró que puede tumbar gigantes, tras vencer al Manchester City y al Atlético Madrid en la fase de liga.

El Atlético Madrid, pese a venir de un golpe reciente, es favorito para ganar en Bélgica contra el Club Brugge (47,5%). En cambio, la eliminatoria más equilibrada parece el Olympiacos vs. Bayer Leverkusen, con ligera ventaja para los griegos (39,5%).

La Champions entra en su zona más intensa: la estadística marca el camino, pero en estas noches europeas, el guion siempre puede romperse.

Partido Victoria local Empate Victoria visitante Qarabağ vs. Newcastle 15.8% 20.6% 63.6% Bodø/Glimt vs. Inter 23.8% 23% 53.2% Club Brugge vs. Atlético Madrid 27.9% 24.6% 47.5% Olympiacos vs. Bayer Leverkusen 39.5% 26.7% 33.8%

