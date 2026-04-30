Los favoritos para ganar el Balón de Oro del Mundial 2026 - rankeados

Si bien los galardones más prestigiosos del fútbol suelen otorgarse al jugador ofensivo más destacado del equipo ganador de la liga, competición o torneo, los votantes de la FIFA históricamente han actuado de forma diferente. El Balón de Oro se ha entregado al mejor jugador de cada Mundial desde 1982. Desde entonces, solo cuatro equipos han sido coronados campeones del mundo simultáneamente.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Este patrón sugiere que el talento individual no lo es todo en el escenario más importante del fútbol, ​​sino que la brillantez colectiva y la resiliencia tienen más probabilidades de propiciar la gloria en la Copa del Mundo. Sin embargo, hay quienes han roto con esta tendencia, como Lionel Messi en 2022, quien se convirtió en el primer jugador desde Romário en 1994 en añadir el Balón de Oro al máximo logro del deporte de una sola vez.

Solo 10 jugadores en la historia han ganado el Balón de Oro, y no hay garantía de que un undécimo se una a esta ilustre lista, dada la probable presencia de Messi en Norteamérica este verano. Aun así, las probabilidades sugieren que una nueva superestrella se alzará con el premio.

Aquí, Sports Illustrated rankea a los 10 jugadores con más probabilidades de ganar el Balón de Oro en el Mundial 2026.

10. Bruno Fernandes - Portugal

United States v Portugal - International Friendly | Andrew J. Clark/ISI Photos/USSF/GettyImages

Puede que los jugadores no necesiten ganar el Mundial para llevarse también el Balón de Oro, pero el ganador casi con seguridad llegará lejos en el próximo torneo.



De los 11 ganadores, dos fueron eliminados en semifinales y cinco fueron finalistas.



Portugal solo ha llegado a semifinales dos veces y nunca antes ha jugado una final de la Copa del Mundo. Sin embargo, la plantilla de Roberto Martínez está repleta de talento y es la favorita de muchos para ganar el Mundial por primera vez.



Cristiano Ronaldo probablemente será el máximo goleador, pero esta no ha sido su selección portuguesa desde hace bastante tiempo. En cambio, es probable que Bruno Fernandes, del Manchester United, sea la figura clave tras una excelente temporada en la Premier League que podría llevarlo a romper el récord de asistencias en una sola temporada de la competición.

9. Raphinha - Brasil

Spain v Brazil - International Friendly | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Se podría argumentar que Raphinha tiene más probabilidades de ganar la Bota de Oro que el Balón de Oro. Solo dos jugadores, los italianos Paolo Rossi y Toto Schillaci, han conseguido ambos galardones en la misma Copa del Mundo.



Históricamente, la capacidad goleadora no ha convencido a los votantes, y ya hemos visto cómo la estética de Raphinha le perjudica en cierta medida cuando llega la temporada de premios.



La temporada pasada, contribuyó con la impresionante cifra de 62 goles al triplete del Barcelona, ​​pero solo terminó quinto en la votación del Balón de Oro.



La eficacia de Raphinha es asombrosa, y además es una amenaza desde fuera del área. El factor brasileño es importante porque a los votantes les resultaría difícil resistirse al hombre que inspira a la Seleção a regresar a la gloria del fútbol tras 24 años.

8. Vinícius Junior - Brasil

Brazil v Croatia - International Friendly | Sports Press Photo/GettyImages

El liderazgo de Vinícius Junior se ha visto afectado por la llegada de Kylian Mbappé a Madrid, y el rendimiento goleador del brasileño ha sido más discreto en los últimos años.



Sin embargo, el estatus de superestrella de Vini Jr. es innegable. Es un extremo electrizante que ha demostrado ser decisivo en los partidos más importantes a nivel de clubes.



Dado que es poco probable que Carlo Ancelotti confíe en Neymar, Vini Jr. será el protagonista de Brasil en el Mundial de Norteamérica. Por una vez, no llegarán al torneo como uno de los tres favoritos, y las menores expectativas podrían beneficiar a la Seleção.



¿Dará finalmente el salto a la selección nacional?

7. Kylian Mbappé - Francia

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Kylian Mbappé adora la Copa del Mundo: tras darse a conocer ante el público mundial en Rusia hace ocho años, con la selección campeona, Mbappé se convirtió en el primer jugador desde Sir Geoff Hurst en 1966 en marcar un hat-trick en una final de un Mundial.



El vigente ganador de la Bota de Oro tiene el mismo récord goleador en el torneo que Pelé y está a solo cuatro goles del récord histórico de Miroslav Klose, con 16 tantos. Va camino de batir el récord en Norteamérica.



Si bien Mbappé ha intentado evolucionar y convertirse en un creador de juego, es mucho más efectivo finalizando ataques que creándolos. Dada la abundancia de superestrellas francesas en la zona, es más probable que Mbappé gane la Bota de Oro que el Balón de Oro.

6. Rayan Cherki - Francia

FBL-WC-2026-FRA | FRANCK FIFE/GettyImages

El jugador del Manchester City está liderando su remontada de final de temporada hacia un triplete de copa nacional y Premier League.



Cherki es un creador de juego excepcional que despierta la pasión de cualquier aficionado al fútbol. Es un espectáculo verlo jugar, y su variedad e imprevisibilidad con el balón en los pies hacen que el francés sea imperdible.



Puede que no domine los partidos por completo, pero su impacto se hace sentir con fuerza en tan solo un par de jugadas magistrales. Cherki tiene el potencial para ser el Diego Forlán o el James Rodríguez de este Mundial, pero la potente plantilla francesa juega en su contra.



Es probable que tenga apariciones esporádicas desde el banquillo en la fase de grupos, pero no se puede descartar que Didier Deschamps quede completamente hipnotizado por el talento de Cherki.

5. Ousmane Dembélé - Francia

France v Germany - International Friendly | DeFodi Images/GettyImages

El vigente Balón de Oro debe estar entre los candidatos: la temporada 2025/26 de Ousmane Dembélé no ha sido tan brillante debido a problemas físicos, pero el francés parece estar recuperando su mejor forma justo a tiempo. Su equipo, el Paris Saint-Germain, busca su segundo título consecutivo de la Liga de Campeones.



Dembélé a menudo ha pasado desapercibido en el ámbito internacional y solo ha marcado siete goles en 57 partidos. Sin embargo, nunca antes había llegado a un gran torneo con tanta seguridad en sus habilidades.



Si se mantiene en forma este verano, Dembélé, ambidiestro, tiene tantas posibilidades como cualquiera de ganar el Balón de Oro.

4. Lionel Messi - Argentina

Argentina v Zambia - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

Lionel Messi se comprometió con el próximo ciclo mundialista tras su triunfo en Qatar, pero persisten las dudas sobre si formará parte de la selección de Lionel Scaloni este verano.



Apostamos a que Messi se unirá a la selección campeona en Norteamérica, y mientras esté allí, el GOAT debe ser considerado uno de los favoritos para ganar su tercer Balón de Oro. Se convirtió en el primer jugador en ganar múltiples premios en 2022, tras haber sido un héroe perdedor en 2014.



Argentina ha demostrado ser capaz de rendir a un alto nivel sin su estrella indiscutible, pero el grupo de Scaloni volverá a adaptarse para asegurar que Messi cuente con la plataforma óptima.

Sin duda, aún puede competir con los mejores.

3. Harry Kane - Inglaterra

England v Senegal - International Friendly | Visionhaus/GettyImages

El éxito de Harry Kane en el Mundial 2026 dependerá en gran medida de su estado físico.



El máximo goleador histórico de Inglaterra, ganador de la Bota de Oro hace ocho años, a menudo ha mostrado un rendimiento irregular en los grandes torneos, y la destacada actuación del Bayern Múnich en la UEFA Champions League podría repetir una historia similar este verano.



Sin embargo, podría decirse que está jugando el mejor fútbol de su carrera, y su importancia para la selección inglesa se hizo patente durante un decepcionante parón de marzo para el equipo de Thomas Tuchel.



Kane es el mejor delantero del mundo, y su constante evolución como brillante creador de juego lo coloca sin duda entre los candidatos al Balón de Oro.

2. Michael Olise - Francia

Brazil v France - International Friendly | Michael Owens/GettyImages

El ex extremo del Crystal Palace lidera junto a Kane la clasificación del Balón de Oro 2026, y sus respectivas actuaciones en el Mundial podrían decidir quién se alza con el prestigioso galardón de France Football, especialmente si el Bayern Múnich gana la Champions League.



Ya hablamos de la influencia del atractivo estético al analizar las aspiraciones de Raphinha al Balón de Oro, y Olise, junto con Cherki, bien podría ser el jugador más atractivo de ver en el mundo actualmente.



Un elegante extremo zurdo que se interna desde la derecha con una letalidad natural, todo apunta a que Deschamps le dará las riendas de esta selección francesa de gran talento. Ocupará la posición de mediapunta y tendrá el placer de asistir a figuras como Mbappé y Dembélé.



Sus goles son inevitables, al igual que sus regates hipnóticos y momentos de genialidad que te harán preguntarte cómo es posible que el Palace nunca haya aspirado al título de la Premier League con el francés como figura clave.

1. Lamine Yamal - España

Spain v Egypt - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

Todo está preparado para que el mejor jugador del mundo domine su primer Mundial: Lamine Yamal ha tenido altibajos en la temporada 2025/26 y la lesión sufrida ante el Celta de Vigo lo sacará del tramo final de la campaña, aunque su aporte es invaluable e innegable.



Quizás el joven más impresionante que el fútbol ha visto desde que Pelé arrasó en el Mundial 1958. Yamal es la figura clave de una selección española excepcional que ganó la Eurocopa hace dos veranos.



Es cierto que es raro que los adolescentes dominen los Mundiales, ya que figuras como Maradona y Messi rinden al máximo en el escenario más importante durante su mejor momento o en el ocaso de su carrera. Sin embargo, no es una joven promesa cualquiera.

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