La MLS poco a poco ha pasado de ser una liga donde los jugadores veteranos y consagrados vienen para ponerle final a su trayectoria, a una donde futbolistas jóvenes de distintas partes del mundo aterrizan para así catapultarse a escuadras más importantes, lo cual ha estado funcionando.



Cada temporada, los clubes de liga estadounidense hacen un gran esfuerzo económico para reforzarse de la mejor forma, es por eso que a continuación te mostramos cuáles han sido los fichajes más caros para la campaña 2026.

10. Tiago Souza

Tiago Souza | Sports Press Photo/GettyImages

El Orlando City depositó sus esperanzas en el delantero brasileño del Bahía de su país. Fue el 19 de diciembre del 2025 cuando el atacante firmó con los Leones a cambio de 3.40 millones de euros, contando con un contrato por dos años con opción de extender a un tercero.

9. Tai Baribo

Tai Baribo | Isaiah Vazquez/GettyImages

El delantero israelí llegó a la MLS en el 2023 de la mano del Philadelphia Union, pero ahora cambió de colores porque defenderá al DC United.



El seleccionado de Israel confirmó su traspaso con Los Hombres de Negro el pasado 17 de diciembre del 2025, a cambio de 3.40 mde.

8. Pep Biel

Pep Biel | Cory Knowlton/ISI Photos/GettyImages

El centrocampista español ha visitado varios destinos como Dinamarca, Grecia y Alemania hasta que llegó a los Estados Unidos en calidad de cedido al Charlotte FC desde el Olympiacos de Grecia. Luego de extender la cesión, finalmente El Acuñado compró su carta en 3.50 mde.

7. Ezekiel Alladoh

Welcome to Philly, Eze! 🇬🇭



Philadelphia Union has agreed to a deal with Swedish Allsvenskan side, IF Brommapojkarna, for the transfer of forward Ezekiel Alladoh. The acquisition marks the largest transfer fee in club history.



📝 https://t.co/a9f111JX7n#DOOP | @primepoint pic.twitter.com/UwgXDuGksX — Philadelphia Union (@PhilaUnion) December 3, 2025

El 3 de diciembre del 2025, el delantero ghanés fue fichado por el Philadelphia Union por una cifra récord para el club, brindándole un contrato garantizado hasta el 2028 con opciones para el 2029 y 2030.



El goleador africano arribó a la institución por 3.90 mde.

6. Tomás Jacob

Tomás Jacob | Sergio Mejia/GettyImages

El defensa argentino cambió de aires rápidamente en menos de un año. Apenas en el 2025 el Necaxa de México lo compró y en diciembre de ese mismo año fue traspasado al Atlanta United, con los Rayos duplicando sus ganancias. The Five Stripes puso sobre la mesa 4.30 mde.

5. Tadeo Allende

Tadeo Allende | Michael Pimentel/ISI Photos/GettyImages

Apenas este martes, el Inter Miami decidió hacer válida la opción de compra por el delantero argentino, procedente del Celta de Vigo de España. Fue en enero del 2025 cuando el sudamericano arribó con las Garzas, saliendo campeón de la MLS Cup, aportando 24 goles y tres asistencias en 54 partidos.



El actual campeón de Estados Unidos gastó 5 mde.

4. Louis Munteanu

Louis Munteanu | NurPhoto/GettyImages

A inicios de enero, el DC United fichó al delantero rumano del CFR Cluj. The Men In Black desembolsaron una cantidad récord para el club con 6 mde. El seleccionado de Rumania vivirá su primera experiencia en la MLS, con el club buscando que tenga un fuerte peso en el esquema.

3. Mateusz Bogusz

Mateusz Bogusz | Francisco Vega/GettyImages

Aunque sigue sin hacerse oficial, se sabe que el Houston Dynamo ya habría llegado a un acuerdo con el Cruz Azul de México por el polaco. Se espera que El Anaranjado haga una compra de 9.20 mde para hacerse con la carta del mediocampista, quien tuvo un paso desdibujado en el fútbol azteca.

2. Germán Berterame

Germán Berterame | Sergio Mejia/GettyImages

Tampoco se ha hecho oficial, pero el Inter Miami está dispuesto a hacerse con el argentino nacionalizado mexicano del Monterrey de México.



Las Garzas no dudarían en pagar lo necesario por el delantero y la cifra sería de 12.79 mde.

1. Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul | Michael Pimentel/ISI Photos/GettyImages

Un fichaje que le funcionó al Inter Miami, ya que mejoraron su ofensiva para hacerse con su primer título de la MLS Cup. El 25 de julio del 2025, el equipo donde milita el argentino Lionel Messi fichó al mediocampista argentino del Atlético de Madrid de España a cambio de 15 mde.