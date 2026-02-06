Los fichajes más caros en la historia de la Liga MX - rankeados

La Liga MX es un paraíso para la generación de dinero y para que los jugadores que sean contratados lleguen bajo condiciones económicas que están muy por encima de lo que se ve en el futbol del continente americano. Cada día que pasa vemos acuerdos más jugosos y que llaman la atención en demasía.

Esto ha hecho olas en diversos países, a tal grado que ya no solo los futbolistas sudaméricanos llegan al balompié azteca en búsqueda de oportunidades, sino que también de Europa comienzan a asomarse algunos nombres y qué decir de figuras de alto nivel como lo son Sergio Ramos, James Rodríguez o Keylor Navas, a quienes vimos militar en los mejores equipos del mundo en el pasado.

Aquí vamos a enlistar los 10 fichajes más caros en la historia de la Liga MX, de dónde llegaron, cuánto costaron y qué sucedió con ellos durante su estadía en esos clubes.

10. Uriel Antuna - 11 millones de dólares

En 2020 este hombre llegó proveniente del LA Galaxy para portar la camiseta de las Chivas de Guadalajara, aunque su carta le pertenecía al Manchester City, razón para que su valor subiera aún más. Es recordado por ser de los primeros hombres en tener cifras "estratosféricas" para la firma de un contrato.



Esta fue una de las primeras incorporaciones de la era Ricardo Peláez en la institución rojiblanca, no logró grandes cosas y de hecho su salida fue complicada, a tal grado de recibir amenazas de la afición y malos tratos cada que se presentó como visitante.

9. Sergio Canales - 12 millones de dólares

El futbolista español fue anunciado de manera oficial como nuevo jugador de los Rayados del Monterrey a mediados del 2023 y desde ese momento ha sido un gran elemento para la causa regia. Este fue uno de esos casos donde los ojos de Europa se posaron sobre México, ya que anteriormente era futbolista del Real Betis.



Se formó en Racing de Santander, tuvo un paso efímero por el Real Madrid en el que disputó poco más de 10 encuentros. Deambuló por algunos otros clubes españoles hasta que con los béticos se mantuvo por más de 200 partidos y pudo hacer 39 goles.

8. Allan Saint-Maximin - 12 millones de dólares

Sin lugar a dudas el paso del delantero francés por el balompié azteca fue, además de fugaz, uno rotundo fracaso y es que por la cantidad de dólares que se pagaron y los blasones que ostentaba, pintaba para que hiciera mejores cosas, pero la realidad es que solo pudo aportar tres goles en 15 partidos disputados con el Club América.



Ahora anunció que jugará para el Lens de la Ligue 1, esto debido a que en México se encontró con muchos problemas extra cancha, aunque en su versión afirmó que por problemas familiares tenía que volver a su país natal.

7. Orbelín Pineda - 12.5 millones de dólares

Para el Clausura 2019, el Cruz Azul comenzó una reestructura en búsqueda de un título de Liga MX y para eso necesitaba jugadores de gran calidad, como en ese momento lo era Orbelín Pineda, quien un par de años atrás había salido campeón con el Rebaño Sagrado en Concacaf Champions League, Liga y Copa MX.



El 'Maguito' sirvió como moneda de cambio también para que los tapatíos hicieran algunas transacciones más y en La Máquina se quedaron con quien, en ese momento, era uno de los mejores centrocampistas del futbol mexicano.

6. Diego Valdés - 12.5 millones de dólares

Ya con experiencia probada en México después de haber militado en Santos Laguna y en Monarcas Morelia, el chileno le llenó el ojo a las Águilas y fue así que en el Clausura 2022 se incorporó al equipo como uno de los fichajes estelares de aquel momento.



Previo a su llegada al Nido, Valdés hizo un papel por demás sobresaliente en Torreón, a tal grado de ser llamado al Juego de Estrellas frente a la Major League Soccer, algo llamativo para un equipo de bajo perfil como lo son los de la Comarca.

5. Víctor Dávila - 12.5 millones de dólares

En el 2019 los Tuzos del Pachuca decidieron abrir la cartera para fichar a este delantero de origen chileno. 12.5 millones de dólares fue la cifra que se dio a conocer para que dejara a los Rayos del Necaxa y comenzara a vestir la camiseta de los hidalguenses.



Hoy está sumido en la controversia ya que aparentemente el Club América quiere venderlo, pero esto le significaría una pérdida monetaria, ya que después de su pasó por León y el CSKA de Moscú, los azulcremas lo adquirieron por 7mdd y ahora no encuentran a quién venderlo en esa cantidad.

4. Fernando Gorriarán - 13 millones de dólares

Otro caso de éxito para Santos Laguna fue el traspaso del mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán, quien fue adquirido por los Tigres de la UANL en 13 millones de dólares en el 2023. En Torreón no tuvo un paso muy afable, pero esto era un reflejo de lo que vivía la institución en aquel momento.



Ahora como felino ha probado las mieles del éxito y aunque su carrera parece estar llegando a su final, sigue demostrando calidad en cada partido.

3. Helinho - 15 millones de dólares

Procedente del Red Bull Bragantino, para el Apertura 2024 el Deportivo Toluca decidió hacerse de los servicios de este ariete brasileño, esto gracias a una oferta que rondó los 15 millones de dólares por un contrato de cuatro años como escarlata.



Si bien no ha tenido un desempeño del todo regular, Helinho ha hecho buenas cosas con los choriceros, ya le tocó salir bicampeón y aunque vive en las sombras de Paulinho, se espera que pueda seguir aportando al club que lo acogió en México.

2. Maxi Meza - 15.5 millones de dólares

Este es uno de los casos de éxito para el Monterrey, ya que tras haber hecho una inversión de 15 millones de dólares, vio cuatro títulos levantados de la mano de este exjugador de Club Atlético Independiente: una Liga MX, una Copa MX y dos Concachampions.



Esta transacción se dio en 2019 y ese mismo año La Pandilla logró salir campeón continental al derrotar a los Tigres de la UANL, consagrándose así como una de las mejores incorporaciones del momento para el cuadro dirigido por Diego Alonso.

1. Rodolfo Pizarro - 15 y 18 millones de dólares

Este conteo tiene una particularidad y es que el tamaulipeco podría aparecer en dos ocasiones, ya que cuando pasó de Pachuca a Chivas lo adquirieron por 15 millones de dólares y cuando pasó de Chivas a Rayados del Monterrey, se le sumaron tres millones más a su cartera.



Francisco Gabriel de Anda, quien en ese entonces era el Director Deportivo rojiblanco, tomó la decisión de vender a este mediocampista que también fue múltiple campeón con el Rebaño. Movimiento que le salió bien al sobrepasar las espectativas de venta que se tenían en ese momento en la institución.

