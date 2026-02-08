Los fichajes más caros en la historia de la Major League Soccer - rankeados

Los fichajes más caros (transferencias entrantes con mayor costo pagado por clubes de la MLS) en la historia de la Major League Soccer han evolucionado rápidamente en los últimos años, con un aumento significativo en el gasto gracias a inversiones crecientes y el atractivo de la liga.

A continuación, hacemos mención de la lista actualizada al 3 de febrero de 2026 de los más costosos de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt.

10. Myrto Uzuni (Austin FC) - 12.00 millones de euros

Myrto Uzuni con Austin FC | Elizabeth Kreutz/ISI Photos/USSF/GettyImages

Desde Granada CF de Segunda División española en enero de 2025, por 12.3 millones de dólares, récord de Austin en ese momento.



El albanés goleador (capaz de jugar como delantero o extremo), firmó como jugador designado hasta 2027 con opción a 2028, para reforzar el frente tras Vázquez. Su adaptación ha sido positiva, sumando goles en su primer año.

9. Hirving Lozano (San Diego FC) - 12.00 millones de euros

Hirving Lozano dejó Europa para llegar a San Diego FC | Sean M. Haffey/GettyImages

Primer jugador designado de la expansión de San Diego FC, desde PSV Eindhoven en junio de 2024 (efectivo enero 2025), por 12 millones de dólares.



Ídolo mexicano con títulos en Países Bajos e Italia, firmó hasta 2028 con opciones, para debutar el club en MLS. Su llegada generó sensación local y ventas masivas, aportando velocidad y goles al ataque.



No obstante, después de solo una temporada tuvo problemas personales con el entrenador Varas y fue relegado a salir ya que no será tomado en cuenta para el 2026, aunque el ‘Chucky’ se ha negado a salir hasta el momento diciendo que quiere cumplir sus cuatro años de contrato.

8. Ezequiel Barco (Atlanta United) - 12.28 millones de euros

Ezequiel Barco jugando con el Atlanta United | Carmen Mandato/GettyImages

Llegó desde Independiente de Argentina en enero de 2018 por 15 millones de dólares, récord MLS como jugador designado juvenil a los 18 años.



Atlanta lo vio como talento emergente para su expansión, aunque su paso fue mixto antes de préstamos y ventas. Jugó 81 partidos con 17 goles, contribuyendo al MLS Cup 2018.

7. Germán Berterame (Inter Miami) - 12.60 millones de euros

Mexican forward Germán Berterame joins as a Designated Player, bringing a proven goal-scoring pedigree ⚽ Welcome to Miami!



Details: https://t.co/CBJatdte0z pic.twitter.com/IlIoaBuAbc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 30, 2026

Fichado como goleador y figura desde el Club de Fútbol Monterrey de Liga MX en enero de 2026 por 15 millones de dólares, segundo fichaje más caro de Miami, en el fútbol mexicano también jugó en el Atlético de San Luis siendo un jugador con olfato goleador y mucha potencia física.



Nacido en Argentina pero internacional mexicano, llegó como jugador designado hasta 2028-29 (opción 2029-30) para complementar a Messi en el ataque post-Luis Suárez. Su prolífico paso en México (goles clave) lo posicionó como refuerzo para defender el MLS Cup. Además, está cerca de poder jugar su primer Mundial representando a la selección mexicana siendo un atacante del agrado de Javier Aguirre a quien lo dirigió también en Rayados.

6. Gonzalo Martínez (Atlanta United) - 14.50 millones

Gonzalo Martínez con el Atlanta United | Icon Sportswire/GettyImages

Adquirido desde River Plate en enero de 2019 por 16 millones de dólares, como Jugador del Año sudamericano 2018.



Atlanta United lo fichó para reemplazar al delantero paraguayo Miguel Almirón que se había ido al Newcastle United de Inglaterra, contribuyendo a títulos como US Open Cup y Campeones Cup (11 goles, 14 asistencias en 54 juegos). Vendido a Al-Nassr de Arabia Saudita en 2020 por 18 millones de euros, marcó el inicio de la era agresiva de Atlanta United en fichajes de mucha calidad.

5. Thiago Almada (Atlanta United) - 14.50 millones de euros

Thiago Almada con el Atlanta United | Perry McIntyre/ISI Photos/GettyImages

Llegó desde Vélez Sarsfield de Argentina en febrero de 2022 por 16 millones de dólares, récord en su época.



A los 20 años, fue visto como joya para el mediocampo ofensivo, firmando como jugador designado hasta 2025. Brilló con MVP en 2023 y fue el primer MLS activo en ganar un Mundial (Argentina 2022), antes de ser vendido a Botafogo de Brasil en 2024 por plusvalía récord y actualmente ya está en Europa jugando con el Atlético de Madrid en LaLiga.

4. Rodrigo De Paul (Inter Miami) - 15 millones de euros

Rodrigo De Paul llegó a poco más de la mitad de la temporada 2025 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Inicialmente en préstamo desde Atlético de Madrid en julio de 2025, hecho permanente en diciembre por 15 millones de euros más bonos (17 millones de dólares). Campeón mundial con Argentina en 2022 y mejor amigo de Lionel Messi, su llegada fortaleció el mediocampo de Miami tras los retiros de Jordi Alba y Sergio Busquets.



Firmó como jugador designado hasta 2029, en 2025 contribuyó dos goles y siete asistencias en 23 juegos iniciales, elevando el nivel del equipo campeón de MLS Cup.

3. Kévin Denkey (FC Cincinnati) - 15.30 millones de euros

Kévin Denkey con el FC Cincinnati | Chris Carter/GettyImages

Procedente del Cercle Brugge de Bélgica en noviembre de 2024 (efectivo en 2025), por 16.2-16.3 millones de dólares, rompiendo el récord entrante en ese momento. Cincinnati lo vio como reemplazo ideal para Brandon Vázquez, tras su Bota de Oro (27 goles en 2023-24).



Como DP hasta 2028 con opción a 2029, su llegada impulsó el ataque, aunque su primer año fue sólido, pero no explosivo, con esperanzas de más en 2026.

2. Emmanuel Latte Lath (Atlanta United) - 21.25 millones de euros

Emmanuel Latte Lath era jugador del Atlanta United | Kevin C. Cox - Leagues Cup/GettyImages

Fichado desde el Middlesbrough de la Championship inglesa en febrero de 2025 por 22 millones de dólares más adicionales, superando temporalmente el récord de Denkey.



Atlanta buscaba un goleador probado (29 goles en 67 partidos en Inglaterra) para reforzar su ataque tras salidas clave, firmándolo como jugador designado hasta 2028 con opción a 2029. Su llegada marcó el tercer récord de Atlanta en fichajes, y en su primer año, ya sumó siete goles en 30 apariciones, ayudando en la lucha por playoffs.

1. Heung-min Son (Los Ángeles FC) - 22.00 millones de euros

Heung-min Son y LAFC se quedó cerca de ser campeón de Conferencia Oeste | BENJAMIN HANSON/GettyImages

Son llegó a LAFC desde el Tottenham Hotspur de la Premier League inglesa en agosto de 2025, en un traspaso récord de hasta 26.5 millones de dólares (aprox. €22-24M). El movimiento fue impulsado por la visión de LAFC de elevar su perfil global ante el Mundial 2026, atrayendo a un ícono asiático con más de 160 goles en Inglaterra y capitán de Corea del Sur.



Firmó como jugador designado (DP) hasta 2027, con opciones hasta 2029, ocupando un puesto internacional. Su debut generó un boom en ventas de boletos y mercancía, aportando liderazgo y goles inmediatos al ataque californiano.