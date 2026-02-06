Los fichajes más caros en la historia de la MLS - rankeados

La MLS ha dejado atrás, desde hace tiempo, la etiqueta de liga de retiro para convertirse en un mercado capaz de ejecutar operaciones millonarias y atraer talento con presente competitivo y proyección internacional. Los fichajes más caros en la historia del campeonato reflejan una evolución clara: clubes dispuestos a invertir fuerte, asumir riesgos financieros y construir proyectos deportivos ambiciosos, tanto desde el impacto inmediato como desde una visión estratégica a mediano y largo plazo.

Esta lista reúne 10 operaciones que marcaron un antes y un después en la liga, no solo por las cifras involucradas, sino por lo que representaron a nivel deportivo, mediático y estructural. Desde apuestas jóvenes que terminaron revalorizándose en el mercado internacional hasta figuras consagradas que elevaron el perfil global de sus franquicias, cada fichaje explica, a su manera, cómo la MLS ha redefinido su lugar en el mapa del fútbol mundial. Aquí, del décimo al primero, los traspasos que explican el nuevo poder económico y competitivo del fútbol estadounidense.

10. Brenner – 11,82 millones de euros (FC Cincinnati)

FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference Semifinal | Jeff Dean/GettyImages

El delantero brasileño fue una de las primeras grandes apuestas económicas del club. Su llegada desde São Paulo marcó un antes y un después para Cincinnati y, tras su paso por Europa, su regreso confirmó la confianza en su potencial ofensivo dentro de la liga, así como en su capacidad para adaptarse nuevamente al fútbol estadounidense.

La directiva consideró su experiencia internacional y su conocimiento previo del entorno como factores clave para fortalecer el proyecto deportivo, aportar continuidad al ataque y ofrecer mayor profundidad en el frente ofensivo del equipo.

9. Hirving Lozano – 12,0 millones de euros (San Diego FC)

San Diego FC v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Western Conference Final | Orlando Ramirez/GettyImages

Primer fichaje estrella en la historia de la franquicia. Mundialista y con experiencia en Europa, Lozano fue concebido como la cara del proyecto deportivo de San Diego FC desde su nacimiento en la MLS, no solo por su impacto deportivo inmediato, sino también por su valor simbólico dentro y fuera del campo.

Su llegada representó una declaración de intenciones clara del club, enfocada en atraer atención internacional, consolidar identidad competitiva y acelerar el posicionamiento de la institución dentro del mercado estadounidense.

8. Myrto Uzuni – 12,0 millones de euros (Austin FC)

Andorra v Albania - FIFA World Cup 2026 Qualifier | NurPhoto/GettyImages

Austin FC rompió su propio récord al pagar la cláusula del delantero albanés. Uzuni llegó como goleador probado tras destacar en España, con la misión de elevar el nivel competitivo del club y convertirse en una referencia inmediata en el frente de ataque.

Su fichaje respondió a una necesidad clara de contundencia ofensiva, liderazgo en el último tercio y regularidad goleadora, elementos que la directiva consideró prioritarios para dar un salto deportivo y consolidar al equipo como un contendiente serio dentro de la MLS.

7. Esequiel Barco – 12,28 millones de euros (Atlanta United)

Philadelphia Union v Atlanta United FC | Perry McIntyre/ISI Photos/GettyImages

Uno de los fichajes que simbolizó el giro estratégico de la MLS hacia talento joven con proyección internacional. Atlanta apostó fuerte por Barco tras su irrupción en Independiente, convencido de su capacidad para marcar diferencias desde el mediocampo ofensivo.

Su llegada representó una inversión pensada a mediano y largo plazo, con el objetivo de potenciar el valor deportivo del equipo y, al mismo tiempo, proyectar al jugador hacia el mercado internacional, alineándose con el nuevo modelo de crecimiento y visibilidad de la liga.

6. Gonzalo “Pity” Martínez – 14,5 millones de euros (Atlanta United)

Orlando City SC v Atlanta United FC | Perry McIntyre/ISI Photos/GettyImages

Campeón de la Copa Libertadores con River Plate, llegó como estrella consagrada. Aunque su rendimiento fue irregular, su fichaje tuvo un fuerte impacto mediático y simbólico para la liga, que buscaba consolidar su imagen a través de nombres reconocidos a nivel internacional.

Su presencia atrajo reflectores, aumentó la atención de los aficionados y reforzó la percepción de la MLS como un destino capaz de incorporar futbolistas con trayectoria continental y experiencia en escenarios de alta exigencia competitiva.

5. Thiago Almada – 14,5 millones de euros (Atlanta United)

FC Cincinnati v Atlanta United FC | Kevin C. Cox/GettyImages

Una de las operaciones más exitosas de la MLS. Almada fue figura, campeón del mundo con Argentina y posteriormente vendido al exterior, validando el modelo de inversión joven del campeonato. Su paso por la liga dejó rendimiento deportivo inmediato, crecimiento sostenido y una revalorización clara en el mercado internacional.

El caso Almada se convirtió en un ejemplo concreto de cómo la MLS puede desarrollar talento, competir a buen nivel y, al mismo tiempo, generar beneficios económicos a través de transferencias estratégicas.

4. Rodrigo De Paul – 15,0 millones de euros (Inter Miami)

FBL-FRIENDLY-NACIONAL-INTER MIAMI | JAIME SALDARRIAGA/GettyImages

El Inter Miami ejecutó su compra tras una cesión inicial. Campeón del mundo, De Paul aportó jerarquía, liderazgo y conexión directa con Lionel Messi en un plantel lleno de figuras. Su llegada reforzó el mediocampo con experiencia internacional, orden táctico y personalidad competitiva, además de fortalecer la identidad del proyecto deportivo.

La operación consolidó la apuesta del club por futbolistas consagrados, capaces de elevar el nivel colectivo y aportar equilibrio en un equipo diseñado para competir de inmediato.

3. Kévin Denkey – 15,30 millones de euros (FC Cincinnati)

FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference Semifinal | Chris Carter/GettyImages

El togolés llegó como Jugador Designado tras brillar en Bélgica. Su fichaje récord reforzó la ambición deportiva de Cincinnati y confirmó su crecimiento dentro de la MLS. Con perfil goleador y contrato a largo plazo, el club apostó por convertirlo en una pieza central del proyecto, enviando un mensaje claro al resto de la liga sobre su intención de competir al más alto nivel.

2. Emmanuel Latte Lath – 21,25 millones de euros (Atlanta United)

Middlesbrough v Watford - Sky Bet Championship | NurPhoto/GettyImages

Atlanta volvió a romper el mercado al fichar al delantero marfileño, en una operación que marcó un nuevo punto de referencia dentro de la liga. La inversión no solo superó registros previos del propio club, sino que reafirmó una política clara de apostar por talento en plenitud competitiva, con recorrido probado en el fútbol europeo.

Este movimiento consolidó a Atlanta como uno de los grandes inversores del torneo, dispuesto a asumir riesgos financieros importantes para elevar su nivel deportivo. La llegada del atacante respondió a una necesidad concreta en la estructura ofensiva y a la ambición de mantenerse como protagonista constante en la MLS.

1. Heung-Min Son – 22,0 millones de euros (LAFC)

Vancouver Whitecaps FC v Los Angeles Football Club - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference Semifinal | Rich Lam/GettyImages

El fichaje más caro en la historia de la MLS. Tras una década en el Tottenham, Son llegó a LAFC como jugador franquicia, con el objetivo de ganar títulos y elevar el perfil global del club. La operación representó un golpe de autoridad en el mercado y confirmó la capacidad de la liga para atraer figuras consolidadas en la élite europea. Su incorporación no solo fortaleció el frente ofensivo del equipo angelino, sino que también incrementó de forma inmediata el impacto mediático y comercial de la franquicia.

El LAFC apostó por la experiencia, el liderazgo y la vigencia competitiva de un futbolista acostumbrado a escenarios de máxima exigencia. La llegada de Son reforzó la ambición institucional del club y envió un mensaje claro al resto de la MLS sobre su intención de competir al más alto nivel, tanto dentro como fuera del campo, en una liga cada vez más expuesta al escaparate internacional.

