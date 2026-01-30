Después de que el club brasileño Flamengo y el West Ham United de la Premier League alcanzaran un acuerdo para el retorno del mediocampista brasileño Lucas Paquetá a Río de Janeiro, en lo que representó la transferencia más costosa en la historia del fútbol latinoamericano.

De acuerdo con la información del portal Transfermarkt, la operación se cerró por una suma de 42 millones de euros, con pagos distribuidos a lo largo de 24 meses y posibles variables adicionales.

Los fichajes más caros en la historia del fútbol latinoamericano (principalmente sudamericano, ya que Brasil domina por mucho el mercado en la región).

Cabe mencionar que citaremos los fichajes más caros realizados por clubes latinoamericanos (compras entrantes a equipos de la región): estos son los récords internos del continente, con montos mucho más modestos comparados con Europa, pero récord para Latinoamérica o más específicamente para Brasil.

1. Lucas Paquetá (Flamengo) - 42 millones de euros

Lucas Paquetá dejó al West Ham para regresar al Flamengo | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

De acuerdo con distintas fuentes como Transfermarkt e Infobae el costo fue de aproximadamente 42 millones fijos con posibles variables adicionales. Es el fichaje más caro en la historia del fútbol brasileño y latinoamericano/sudamericano hasta la fecha.



El contrato será de cinco años, hasta diciembre 2029. Paquetá es formado en Flamengo (debutó en 2018 antes de irse a Milán, Lyon y West Ham). Regresa a su club de origen tras un periodo turbulento en Inglaterra (incluyendo investigaciones por apuestas).



El deseo del jugador de volver a Brasil fue clave; West Ham lo dejó fuera de convocatorias recientes lo que fue determinante para tomar su decisión.



Será un refuerzo estelar para el mediocampo de Flamengo. Esperan que lidere al equipo en Libertadores y Brasileirão, y ayude a su regreso a la Seleção para el Mundial 2026. Es un "regreso histórico" que eleva el nivel del fútbol local.



El mediocampista ofensivo es creativo con visión de juego excelente, regate, disparo lejano y liderazgo. Polivalente en mediocampo.

2. Gerson (Cruzeiro) - 27 millones de euros

Gerson con el Cruzeiro | Eurasia Sport Images/GettyImages

El monto del fichaje fue de 27 millones de euros fijos + hasta 3 millones de euros en bonos (total potencial 30 millones de euros). Fue récord brevemente antes de Paquetá. El contrato será hasta diciembre 2030 (cinco años).



El mediocampista de 28 años tiene un historial de altos traspasos: Fluminense a Roma, Flamengo a Marseille, etc.



Regresó a Flamengo en 2022, luego Zenit (2025 por 25 MD€), y ahora Cruzeiro bajo la SAF (Sociedad Anónima del Fútbol) con ambiciones altas. Fue pedido directo por el DT Tite (ex-Seleção y Flamengo).



Es un mediocampista central versátil y experimentado. Fuerte físicamente, buen pase, recuperación de balón, liderazgo. Puede jugar de pivote o más adelantado. Cruzeiro lo ve como pilar para competir en Série A y copas.

3. Vitor Roque (Palmeiras) - 25.5 millones de euros

Vitor Roque jugó en Europa con Barcelona y Real Betis | Sports Press Photo/GettyImages

El monto del fichaje fue 25 millones iniciales + hasta 5 millones en variables (total potencial 30 millones) hasta diciembre 2029.



Vitor Roque fue fichado por Barça en 2023 desde Athletico Paranaense, pero no rindió (pocos minutos). Préstamo a Betis y luego venta definitiva a Palmeiras.



Es un delantero joven y prometedor. Rápido, regateador, definidor, olfato goleador. Joven promesa con proyección mundial. En Palmeiras ha sido éxito total, elevando su cotización y atrayendo interés europeo (posible reventa millonaria que beneficiaría a Barça con el 20%).

4. Thiago Almada (Botafogo) - 24.1 millones de euros

Thiago Almada jugó en Botafogo antes de ir a Europa | Ruano Carneiro/GettyImages

En su momento fue fichaje récord de la Major League Soccer al extranjero, el Botafogo lo fichó desde el Atlanta United.



El mediocampista ofensivo es creativo con regate elite, visión, goles desde fuera. Campeón mundial con Argentina 2022 (suplente clave).



A inicios del 2025 fue cedido seis meses al Olympique Lyon y posteriormente fue vendido a Atlético Madrid en el verano del 2025 por 21 millones de euros a cambio del 50% derechos.



Almada fue campeón del Mundo en Qatar 2022 con la selección argentina y brilló en Atlanta (fichado por 14.5 millones de euros en 2022).

5. Danilo (Botafogo) - 23 millones de euros

Danilo con el Botafogo | Image Photo Agency/GettyImages

El mediocampista defensivo es un pivote moderno con recuperación, pase progresivo, versátil, buena salida de balón y proyección.



Formado en Palmeiras (donde fue bicampeón de Copa Libertadores 2020-2021).



Botafogo lo vio como reemplazo ideal para Gregore (vendido a la liga de Qatar) y para fortalecer el mediocampo campeón de Brasileirão y Libertadores.



Refuerzo clave para Botafogo, que busca mantener dominio en Brasil y competir en Libertadores 2026.