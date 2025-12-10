Los futbolistas con más títulos en la historia de Monterrey - rankeados

Los Rayados del Monterrey son un equipo por demás carismático en la Liga MX, ostentan la cantidad de cinco títulos obtenidos a lo largo de 80 años de historia y por sus filas han pasado futbolistas que han marcado época y logrado que las vitrinas de Guadalupe, Nuevo León, estén repletas.

Por las filas de la Pandilla han pasado nombres como Humberto Suazo, Aldo de Nigris, Jonathan Orozco y otros más que han puesto su granito de arena para que este club tenga éxito. Esto sumado al futbol que lograron derrochar durante el arranque de la época del 2010, con estos mismos futbolistas que hoy lo han ganado todo.

10. Neri Cardozo - 5 títulos

Monterrey v Pachuca - Apertura 2010 | LatinContent/GettyImages

Este hombre llegó a México proveniente de Boca Juniors para instalarse en los extintos Jaguares de Chiapas, donde no tuvo un mal paso y de ahí saltó a los Rayados, donde permaneció por siete temporadas obteniendo una buena cosecha de campeonatos.



Jugó 298 partidos como parte de La Pandilla, ahí logró levantar el trofeo de la Liga MX en su segunda campaña, misma en la que logró convertir su máximo número de anotaciones (10).



Títulos con Monterrey



1 Liga MX (2010)

1 Copa MX (2017)

3 Concachampions (2011, 2012 y 2013)

9. Aldo de Nigris - 5 títulos

Rayados de Monterrey v Chivas de Guadalajara - Apertura 2010 | LatinContent/GettyImages

Aunque sus inicios se los debe a los Tigres de la UANL en donde estuvo por más de 4 años, su máximo nivel lo alcanzó con los Rayados, en donde jugó 229 partidos y pudo marcar 83 tantos con esa camiseta.



Su momento más emotivo lo vivió cuando consiguió su segundo título de Liga y es que solo unos meses antes, Antonio, su hermano, había perdido la vida cuando era futbolista del AE Larisa de Grecia.



Títulos con Monterrey



2 Liga MX (2009, 2010)

3 Concachampions (2011, 2012 y 2013)

8. Humberto Suazo - 5 títulos

Queretaro v Monterrey - Apertura 2014 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

La carrera del 'Chupete' comenzó de buena forma con la camiseta del Monterrey y es que en su primer partido pudo marcar gol, esto fue frente al Puebla. De ahí se desprendería una carrera por demás exitosa.



El chileno estuvo dos etapas como regiomontano, la primera llena de algunos altibajos, pero en la segunda fue en donde logró su mayor cantidad de títulos, uno de Liga y tres de CONCACAF.



Títulos con Monterrey



2 Liga MX (2009, 2010)

3 Concachampions (2011, 2012 y 2013)

7. Severo Meza - 5 títulos

Monterrey v Pumas UNAM - Clausura 2015 Liga MX | Mario Ocampo/GettyImages

Esta época de los Rayados de principios del 2010 estuvo plagada de éxitos y ahí apareció el 'Guipy' como un hombre que ya venía con una trayectoria de cinco años con la institución.



El 16 de diciembre de 2015, tras 10 años de vestir la camiseta rayada, partió a los Dorados de Sinaloa, esto sin antes conseguir dos títulos de liga y uno más de CONCACAF.



Títulos con Monterrey



2 Liga MX (2009, 2010)

3 Concachampions (2011, 2012 y 2013)

6. Walter Ayoví - 5 títulos

Monterrey v Queretaro - Clausura 2016 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Al ecuatoriano le bastaron unos años para convertirse en figura en los Rayados y es que llegó a las filas regia en 2009 proveniente del Nacional y en su primer año logró levantar una copa, situación que se acrecentaría en los años siguientes.



Jugó 267 partidos con la camiseta de los Rayados y marcó en 16 ocasiones gracias a una zurda por demás educada que poseía, siendo una de las más recordadas la que logró hacerle a Chivas en el Clausura 2011 casi desde medio campo.



Títulos con Monterrey



2 Liga MX (2009, 2010)

3 Concachampions (2011, 2012 y 2013)

5. Jonathan Orozco - 5 títulos

Tijuana v Monterrey - Clausura 2016 Liga MX | LatinContent/GettyImages

Desde niño llegó a las filas de los Rayados y aunque parecía que sería su único amor, posteriormente jugó para Santos Laguna y Xolos de Tijuana, en donde se retiró hace apenas un par de años.



Además de levantar estas cinco copas para las vitrinas regias, el nuevoleonense fue considerado en dos campañas como el mejor portero de la Liga MX (2009 y 2010).



Títulos con Monterrey



2 Liga MX (2009, 2010)

3 Concachampions (2011, 2012 y 2013)

4. Luis Pérez - 5 títulos

Monterrey v Puebla - Apertura 2015 Liga MX | Mario Ocampo/GettyImages

El 'Lucho' fue el bastión del mediocampo regiomontano durante más de una década, misma en la que consiguió levantar el tercer trofeo de liga en la historia del Monterrey, además de aparecer en la camada exitosa de Víctor Manuel Vucetich.



En el 2015 y tras varios años fuera en equipos como Chivas de Guadalajara, Querétaro y Jaguares de Chiapas, volvió al equipo de sus amores simple y sencillamente para decirle adiós al futbol.



Títulos con Monterrey



3 Liga MX (2003, 2009, 2010)

2 Concachampions (2011, 2012)

3. Jesús Arellano - 5 títulos

Jesus Arellano, captain of Monterrey, li | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Comenzó su carrera en las filas de los Rayados, para después pasar a las Chivas, en donde logró ser llamado a selección mexicana por primera ocasión para disputar la Copa del Mundo de Francia 1998.



Este hombre venía con torta bajo el brazo y es que en su debut con el Monterrey logró salir campeón de la Recopa de la CONCACAF, esto en 1993 y a partir de ese momento se desencadenarían otra serie de c



Títulos con Monterrey



3 Liga MX (2003, 2009, 2010)

1 Concachampions (2011)

1 Recopa CONCACAF (1993)

2. Jesús Zavala - 6 títulos

Monterrey v Tigres UANL - Apertura 2014 Liga MX | Mario Ocampo/GettyImages

El primer futbolista que se despega de esta selecta lista de futbolistas con cinco campeonatos fue Zavala, esto al mantenerse en la institución en una ola de cambios a finales de la década del 2010 y ahí levantó una Copa MX.



Nació en el Rebaño Sagrado como delantero, pero no fue hasta ponerse a las órdenes de Miguel Herrera que se colocó como mediocampista y ahí logró disputar 285 partidos con la camiseta rayada.



Títulos con Monterrey



3 Liga MX (2003, 2009, 2010)

1 Copa MX (2017)

3 Concachampions (2011, 2012 y 2013)

1. José María Basanta - 8 títulos

Monterrey v Atlas - Clausura 2016 Liga MX | Ivan Villa/GettyImages

Si bien rosó la gloria con la selección argentina al quedar subcampeón en el Mundial de Brasil 2014, el 'Chema' brilló con luz propia en los Rayados, lugar en donde ostenta ser el futbolista con la mayor cantidad de títulos obtenidos.



Comenzó su carrera en Estudiantes de la Plata para después llegar a Monterrey en donde se mantuvo por más de 10 años y logró conseguir ocho títulos, además de estar a nada de ser campeón del Mundial de Clubes de la FIFA.



Títulos con Monterrey



3 Liga MX (2009, 2010, 2019)

1 Copa MX (2017)

4 Concachampions (2011, 2012, 2013 y 2019)