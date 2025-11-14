Los futbolistas de Tigres convocados a su selecciones en esta Fecha FIFA

A pesar de contar con una de las plantillas más ricas en talento seleccionable de la Liga MX, los Tigres tendrán una Fecha FIFA relativamente tranquila.

Para esta ventana de noviembre de 2025, solo dos de sus jugadores han sido llamados para representar a sus países, una cifra baja considerando la calidad de su nómina.

El equipo universitario cederá talento tanto a la selección mexicana como a un combinado de la Concacaf, mientras que otros nombres importantes se quedarán en Monterrey entrenando de cara a la recta final del torneo.

Los convocados de Tigres en la Fecha FIFA de noviembre

Diego Lainez (Selección de México): El atacante se ha mantenido como un hombre de confianza en el proceso de Javier Aguirre.

El canterano americanista ha sido convocado una vez más por El Vasco para los importantes duelos de preparación que sostendrá el Tri ante Uruguay y Paraguay en territorio estadounidense.

Marcelo Flores (Selección de Canadá): La convocatoria más destacada en el entorno de Tigres es la de Marcelo Flores con la selección de Canadá.

El talentoso mediapunta, quien tiene la doble nacionalidad, ha sido llamado por el combinado de la hoja de maple para entrenar rumbo a sus juegos amistosos, a pesar de que ya tuvo minutos con México, por lo que se vislumbra un posible cambio.

Aunque Flores ha tenido actividad limitada con el primer equipo de Tigres esta temporada, su calidad es reconocida a nivel internacional. Esta convocatoria lo mantiene activo en el radar de la selección canadiense de cara a la preparación para la Copa del Mundo de 2026.

Ausencias notables en el Tri

Sorprende que, de una plantilla tan vasta, solo un jugador haya sido considerado por Javier Aguirre para la selección mexicana. Nombres que han sido parte del proceso en el pasado, como Jesús Angulo, Ozziel Herrera o el propio Sebastián Córdova, no fueron requeridos en esta ocasión.

