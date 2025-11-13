Los futbolistas del Monterrey convocados a su selecciones en esta Fecha FIFA

La pausa por la fecha FIFA ha detenido momentáneamente las actividades del fútbol mexicano, incluyendo la liguilla del torneo Apertura 2025. En el caso de los Rayados de Monterrey, el parón llega en un momento clave, pues mientras algunos jugadores aprovecharon para descansar o tomar breves vacaciones, otros fueron convocados por sus selecciones nacionales y se mantienen concentrados de cara a los compromisos internacionales.

Entre los llamados destacan Germán Berterame y Fidel Ambríz, quienes reportaron con la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre, exentrenador del propio Monterrey. Ambos futbolistas se encuentran trabajando bajo las órdenes del “Vasco” para los duelos amistosos de esta ventana internacional. A su vez, el guardameta uruguayo Santiago Mele fue citado por su selección para encarar los compromisos de Uruguay, incluyendo el partido frente a México, programado para el próximo sábado 15 de noviembre. De esta manera, los tres futbolistas albiazules podrían enfrentarse directamente en la cancha, representando a sus respectivos países.

Uruguay v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Ernesto Ryan/GettyImages

Rayados de Monterrey acabó el torneo de Apertura 2025 generando muchas dudas

En lo que respecta al rendimiento del equipo, el Monterrey ha tenido un torneo con altibajos que ha dejado sentimientos encontrados entre los aficionados. Los dirigidos por Domenec Torrent comenzaron el Apertura con una dolorosa goleada ante Pachuca, pero pronto se repusieron con una racha de victorias que ilusionó a los seguidores. Durante varias jornadas, el conjunto regio se mostró sólido, con un ataque efectivo y una defensa ordenada que lo colocó en los primeros lugares de la tabla.

Sin embargo, conforme avanzó el campeonato, el desempeño del equipo fue decayendo. Cuando se midieron ante rivales de mayor peso, los empates con sabor a derrota y las caídas contundentes volvieron a aparecer. Los tropiezos más duros llegaron frente a Toluca, que los goleó 6-2, y ante Chivas, que se impuso 4-2 en la jornada 17. Estos resultados provocaron que el Monterrey descendiera hasta la quinta posición de la tabla general, perdiendo así la ventaja de cerrar en casa en los cuartos de final.

El panorama ha generado preocupación entre los aficionados, quienes observan con dudas si el equipo podrá recuperar su mejor versión para enfrentar al América, sabiendo que, en caso de empate, el criterio de posición en la tabla les juega en contra.