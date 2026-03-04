Los futbolistas descartados por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026 con la selección argentina

La selección de Argentina será una de las máximas protagonistas del Mundial 2026. La albiceleste viene de ser campeón del mundo en Qatar 2022 y sus figuras están en un gran momento, como Enzo Fernández en el Chelsea o Alexis Mac Allister en el Liverpool.

Los dirigidos por Lionel Scaloni integrarán el grupo J junto a las selecciones de Argelia, Jordania y Austria. El equipo debutará el 16 de junio ante los africanos, se medirán contra los europeos el 22 y cerrarán la fase de grupos ante los asiáticos el 27.

A falta de unos meses para el inicio del gran evento, el seleccionador ya tiene posiciones y jugadores definidos para formar parte de la convocatoria. A continuación, cinco futbolistas descartados para la Copa del Mundo.

1. Ángel Di María

Newell's Old Boys v Rosario Central - Torneo Apertura 2026 | Luciano Bisbal/GettyImages

El Fideo está en un gran momento en Rosario Central, pero tras el clásico ante Newell's el pasado fin de semana fue consultado sobre la chance de volver al seleccionado y fue claro: "Sigo igual", dijo sobre su postura del retiro de la Albiceleste.

2. Juan Foyth

Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El defensor formado en Estudiantes de La Plata sufrió la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda en el duelo entre Villarreal y Real Madrid. Independientemente de su recuperación, los tiempos no dan para que asista a la Copa del Mundo.

3. Valentín Carboni

Racing Club v Argentinos Juniors - Torneo Apertura 2026 | Rodrigo Valle/GettyImages

El volante ofensivo está a préstamo del Inter de Milán en Racing Club, pero en una práctica de la última semana sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y ya sabe que se perderá el Mundial.

4. Ángel Correa

Tigres UANL v Forge FC - CONCACAF Champions Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

El enganche nacido futbolísticamente en San Lorenzo de Almagro ya cumplió su ciclo en la selección argentina: nunca fue un indiscutido siendo el 10 del Atlético de Madrid, ahora terminó de perder terreno jugando en Tigres.

5. Marcos Acuña

Independiente Rivadavia v River Plate - Semifinals: Copa Argentina 2025 | Cesar Heredia/GettyImages

El Huevo arrastra una lesión atrás de la otra y no atraviesa su mejor momento en River Plate, por lo que se espera que sea uno de los campeones del mundo que salga de la lista respecto a Qatar 2022.

