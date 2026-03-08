Los futbolistas descartados por Luis De La Fuente para disputar el Mundial 2026 con la selección española

España llega al Mundial 2026 como una de las selecciones candidatas a la gloria absoluta, pero antes deberán recorrer un largo y complejo camino para llegar a la final. En la fase inicial, integrarán el grupo H junto a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

A continuación, cinco jugadores que ya estarían descartados por Luis de la Fuente para la copa del mundo.

1. Ferrán Torres

Albania v Spain: Group B - UEFA EURO 2024 | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

El Tiburón no está en un mal momento, pero está lejos de ser titular indiscutido en el FC Barcelona. Este factor había sido uno de los exigidos por Luis de la Fuente, y si no lo revierte corre serio riesgo de no ir a la copa del mundo.

2. Alejandro Grimaldo

Spain v Bulgaria - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El futbolista del Bayer Leverkusen ha perdido terreno y podría quedarse afuera de la lista, aunque no deja de ser una de las variantes que utilizó De La Fuente para el carril izquierdo.

3. Samu Aghehowa

FC Porto v Sporting CP - Primeira Liga | Diogo Cardoso/GettyImages

El delantero con pasado en el Villarreal está 100% afuera del Mundial: sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha hace algunas semanas y se despidió de sus posibilidades.

4. Álvaro Morata

FC Internazionale v Como 1907 - Serie A | Giuseppe Cottini/GettyImages

Para ir al Mundial debe levantar el nivel y eso es algo que no estuvo sucediendo en el Como 1907 de la Serie A. A menos que tenga un sprint espectacular en el tramo final, puede quedarse afuera. En la actual campaña lleva 20 partidos y un solo gol, frente a la Fiorentina por los octavos de final de la Coppa Italia.

5. Dani Carvajal

FBL-EURO-2024-MATCH03-ESP-CRO | GABRIEL BOUYS/GettyImages

El lateral por derecha del Real Madrid es uno de los referentes del plantel, pero su presencia no está confirmada: viene de recuperarse de una lesión de rodilla y no ha tenido gran rodaje en el Merengue. Para colmo, corre de atrás en la consideración de Álvaro Arbeloa y su futuro en la Casa Blanca estaría sentenciado.

