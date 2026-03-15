Los futbolistas descartados por Néstor Lorenzo para disputar el Mundial 2026 con la selección de Colombia

La selección de Colombia ya tiene asegurado su lugar en el Mundial 2026 y, aunque todavía quedan meses de competencia y amistosos por delante, el proceso de Néstor Lorenzo parece tener cada vez más definida la base del plantel que viajará a Norteamérica. En los últimos años, el entrenador argentino consolidó un núcleo de futbolistas que se repite en casi todas las convocatorias y que hoy aparece como la columna vertebral del equipo.

Esa decisión también deja algunos nombres en el camino. Jugadores que supieron ser importantes en ciclos anteriores, que atravesaron buenos momentos en sus clubes o que incluso fueron pedidos por los hinchas, pero que en las listas más recientes comenzaron a desaparecer. A partir de las últimas convocatorias y del análisis de los posibles citados para la Copa del Mundo, estos son algunos futbolistas que hoy ya habrían quedado fuera de la carrera por un lugar en el Mundial 2026.

1. Radamel Falcao García

Radamel Falcao, Millonarios F.C | Long Visual Press/GettyImages

El histórico goleador de la selección colombiana parece haber quedado definitivamente fuera del proceso.

El delantero, máximo anotador en la historia del combinado cafetero, dejó de ser convocado desde hace tiempo debido a su falta de minutos en clubes y su edad. Aunque sigue siendo un referente del fútbol colombiano, todo indica que Lorenzo apuesta por un ataque más joven de cara al Mundial.

2. Juan Guillermo Cuadrado

Juan Cuadrado, Pisa SC | Nicolò Campo/GettyImages

Otro de los referentes de la generación dorada que no aparece en las convocatorias recientes.

El extremo, actualmente en el fútbol italiano, ha manifestado en varias ocasiones que estaría dispuesto a volver a la selección, aun así y al igual que sucede con Falcao, Lorenzo parece haber optado por renovar las bandas con futbolistas más jóvenes. Su ausencia en los últimos llamados lo aleja cada vez más de la Copa del Mundo.

3. Wilmar Barrios

Wilmar Barrios, Zenit de San Petersburgo | SOPA Images/GettyImages

Durante años fue uno de los mediocampistas defensivos más importantes del equipo nacional, no obstante en el ciclo actual ha perdido terreno.

El jugador del Zenit ha reconocido que desconoce los motivos de su ausencia en convocatorias recientes, aunque sigue trabajando para volver. Sin embargo, la consolidación de futbolistas como Jefferson Lerma o Richard Ríos complica su regreso al equipo.

4. Mateo Cassierra

Mateo Cassierra, Zenit St. Petersburg - Russian Premier League | NurPhoto/GettyImages

A pesar de su buen rendimiento goleador con el Zenit de Rusia, el delantero ha tenido pocas oportunidades en la selección durante el ciclo de Lorenzo.

El entrenador argentino ha preferido apostar por otros atacantes como Jhon Córdoba, Rafael Santos Borré o Jhon Durán, lo que deja a Cassierra como una opción cada vez más lejana.

5. Harold Preciado

Harold Preciado, Santos Laguna - Torneo Clausura 2024 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El delantero del Santos Laguna parecía ser una alternativa interesante en la delantera colombiana debido a su buen rendimiento goleador en la Liga MX. Sin embargo, su situación cambió por completo en 2024.

En marzo de ese año fue suspendido provisionalmente tras un control antidopaje, y meses después el club mexicano rescindió su contrato al confirmarse el resultado positivo. Finalmente, en marzo de 2025 se confirmó una sanción de tres años por dopaje, lo que lo deja inhabilitado hasta 2028.

6. Andrés Mosquera Marmolejo

Andres Mosquera Marmolejo, Independiente Santa Fe - Liga BetPlay I 2026 | Andres Rot/GettyImages

El arquero de Santa Fe ha tenido actuaciones destacadas en el fútbol colombiano, pero el arco de la Sele suele ser uno de los puestos más crueles y competitivos del plantel.

Hoy, con Camilo Vargas, Kevin Mier y David Ospina como principales opciones, su camino hacia el Mundial 2026 se presenta complicado.

7. Jhohan Romaña

Jhohan Romaña, San Lorenzo - Torneo Clausura Betano 2025 | NurPhoto/GettyImages

El defensor central de San Lorenzo tuvo buenas actuaciones en el fútbol argentino y esperaba recibir una oportunidad en la selección.

Sin embargo, nunca llegó el llamado y, con una defensa que ya cuenta con nombres consolidados como Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina o Carlos Cuesta, sus posibilidades de entrar en la lista mundialista parecen reducidas.

8. Nelson Deossa

Nelson Deossa, Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Flor Tan Jun/GettyImages

El mediocampista del Real Betis sigue soñando con un lugar en el combinado cafetero, aunque por ahora no ha logrado consolidarse en las convocatorias de Lorenzo.

Deossa llegó al fútbol europeo con la intención de ganar visibilidad y acercarse a la Tricolor, y en la actual temporada ha sumado minutos en LaLiga, la Europa League y la Copa del Rey bajo la conducción de Manuel Pellegrini. El propio jugador ha reconocido que trabaja para recibir una oportunidad, aunque admite la fuerte competencia en su posición.

9. Dayro Moreno

Dayro Moreno, Selección de Colombia | LUIS ACOSTA/GettyImages

Uno de los casos más comentados en Colombia.

El delantero del Once Caldas sigue marcando goles a sus 39 años y muchos hinchas pidieron su regreso a la selección. Incluso fue convocado en una de las últimas listas, pero volvió a quedar fuera de los siguientes llamados, lo que sugiere que su presencia fue más bien circunstancial que parte del proyecto rumbo al Mundial.