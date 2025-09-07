Los futbolistas en activo con más hat tricks anotados

Si bien el fútbol es un deporte colectivo, todos sabemos que hay futbolistas que marcan la diferencia por su sola presencia, y en especial aquellos que marcan goles, lo más importante y significativo en el deporte más popular del planeta.

Cristiano Ronaldo y Lionel Andrés Messi nos han regalado durante muchos años la rivalidad entre jugadores más impresionante en toda la historia, elevando el nivel del otro por mantener su competitividad en lo más alto, sobre todo mientras el primero militaba en el Real Madrid y el argentino en el FC Barcelona.



A continuación, repasaremos a los futbolistas en activo con más hattricks en el fútbol. Vamos.

10. Karim Benzemá (11)

El delantero francés, que hizo la mayoría de estos goles en el Real Madrid, ahora milita en el Al Ittifaq, equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

9. Edinson Cavani (13)

Aunque lleva una extensa racha sin marcar goles en Boca Juniors, donde está comenzando a ser resistido, el delantero uruguayo es un goleador nato y ha sabido celebrar en clubes como PSG, Manchester United y Napoli, además de en su selección.

8. Kylian Mbappé (16)

El delantero francés, que está cerca de pasar al Real Madrid, es la máxima figura del PSG y de su selección, donde ha hecho goles de todos los colores.

7. Harry Kane (19)

Pasó algún año cedido en Norwich, Milwall o Leicester. Eso sí, Harry Kane ha forjado su historia y se ha convertido en el mejor goleador inglés de los últimos años en el Tottenham. Ahora milita en Bayern Munich.

6. Neymar (21)

Aunque ahora esté lesionado, el astro brasilero Neymar ha convertido muchísimos goles en su exitosa carrera, entre futbol brasilero, selección nacional, FC Barcelona, PSG... un auténtico crack, que esperemos que pueda volver a jugar.

5. Erling Haaland (22)

Son increíbles los números de este chico de apenas 23 años. Va camino a destrozar todos los récords si se mantiene de esta forma. Una animalada.



Erling anotó un triplete en la victoria de Noruega ante Kosovo por 3 a 0 y se metió en el Top 5 de este prestigioso ranking, superando a Neymar Jr. Está lejos de Lewandowski...pero no tanto.

4. Luis Suárez (32)

El uruguayo ha marcado goles en todos lados. Ahora lo sigue haciendo en el Inter Miami de los Estados Unidos, nada menos que con Leo Messi, otro crack presente en esta selecta lista.



A los 37 años, Suárez sigue disfrutando del fútbol. Y los aficionados, de sus goles.

3. Robert Lewandowski (33)

El delantero polaco, que actualmente milita en FC Barcelona, hizo la mayoría de sus goles en el Bayern Múnich.



Como culé ya ha sido "Pichichi" de LaLiga demostrando que su vigencia sigue intacta. A sus 35 años, sigue rompiendo redes, no importa si es para su club o para su selección.

2. Leo Messi (57)

El mejor jugador de la historia para muchos sigue haciendo goles, ahora en Inter Miami y en la selección argentina, y si bien es difícil que Messi pueda alcanzar a CR7, no le pierde pisada.



¿Lo veremos en el Mundial 2026? Ojalá que sí.

1. Cristiano Ronaldo (66)

El portugués de 40 años ha hecho caer los récords de goles a lo largo de su carrera cargada de trofeos, siendo además el máximo goleador de la historia tanto del Real Madrid como de la selección nacional de Portugal. Hoy sigue festejando en la liga árabe.



Messi debería hacer un verdadero milagro para poder superarlo en el primer lugar de este ranking.