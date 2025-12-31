Los futbolistas más valiosos de la Liga MX al cierre de 2025

En los últimos años el fútbol mexicano ha recibido a una gran cantidad de extraordinarios futbolistas, desde jóvenes promesas hasta figuras del fútbol mundial en su plena madurez y algunos ya con mucho recorrido y experiencia como Sergio Ramos, James Rodríguez y Keylor Navas, elementos que arribaron a México en el último año y le dieron prestigio a la liga.

En el cierre de año y también de actualizaciones de valores en México. La última del 2025 ha llegado y Transfermarkt.mx analizó a más de 550 jugadores, entre ellos al mexicano del momento: Gilberto Mora, el joven maravilla que se convierte en el más valioso de la liga mexicana tras un año destacado en club y selección.



Por lo tanto, en la siguiente lista hemos nombrado a los jugadores más valiosos de la Liga MX según el portal especializado Transfermarkt en la última actualización del 2025.

10. Armando González - 7 millones de euros

Armando González fue campeón de goleo en el Apertura 2025 | ULISES RUIZ/GettyImages

'La Hormiga' se convirtió en el delantero revelación y líder de goleo en el Apertura 2025, así como la nueva esperanza de la selección mexicano de contar con un artillero.



Es un delantero oportunista, potente y con olfato goleador letal. Su movimiento sin balón y capacidad para definir en espacios reducidos lo hacen un "9" moderno.



Clave en momentos decisivos, su explosión reciente lo posiciona como candidato fuerte para el Tri y posible referente ofensivo en 2026.

9. Alejandro Zendejas - 8.5 millones de euros

Alejandro Zendejas | Azael Rodriguez/GettyImages

El norteamericano es un extremo zurdo, que representa a la selección de Estados Unidos.



Debutó en FC Dallas (MLS) en 2015, jugando con futuras estrellas como Pulisic. Pasó por Chivas Guadalajara y Necaxa en Liga MX, antes de unirse a Club América en 2022. Allí se consolidó como titular, contribuyendo a títulos y anotando goles clave, como en el Campeón de Campeones 2025.



En la temporada 2025/2026 ha marcado varios goles importantes. Conocido por su desequilibrio y velocidad, es un atacante dinámico en Liga MX. Valor de mercado sólido, y su dualidad cultural lo hace único. Zendejas sigue creciendo como pieza clave en América y la selección estadounidense.

8. Álvaro Fidalgo - 8.5 millones de euros

Álvaro Fidalgo ha destacado en su estancia en México | Azael Rodriguez/GettyImages

Procedente de las canteras del Real Madrid (Castilla). Pasó por Castellón antes de llegar a Club América en 2021. Rápidamente se convirtió en pilar creativo, con visión, pase y goles ocasionales. En la temporada 2024/2025 acumuló ocho goles y nueve asistencias en 42 partidos de Liga MX.



Contribuyó a múltiples títulos con América, incluyendo ligas y copas. Su estilo elegante y control del juego lo hace indispensable en el medio campo azulcrema.



Su valor de mercado es de alrededor de 8.5 millones de euros. Fidalgo representa el talento español adaptado perfectamente al fútbol mexicano, siendo uno de los extranjeros más queridos en el club.

7. Germán Berterame - 8.5 millones de euros

Germán Berterame aumentó de valor en los últimos meses | Jam Media/GettyImages

El goleador argentino naturalizado mexicano que ya es parte de la selección mexicana incrementó 1.5 millones de euros su valor en el mercado en la última actualización debido a su gran desempeño en los últimos meses del año aportando muchos goles a la Pandilla en la fase regular y la fase final que los llevó hasta semifinales.



El jugador arribó a México para jugar con el Atlético de San Luis, pero de inmediato fue captado por los Rayados debido a su olfato goleador y presencia en el área que lo hacen un delantero peligroso para los rivales.



Con ese aumentó en su valor se metió hasta el top 10 en el lugar siete de la clasificación.

6. Alexis Vega - 9 millones de euros

Alexis Vega es el mexicano más valioso de la Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Es un delantero o extremo izquierdo mexicano conocido por su velocidad, regate y visión de juego. Fue parte del bronce olímpico en Tokio 2020 y participó en el Mundial 2022.



Su estilo combina explosividad con madurez creativa, comparado con atacantes globales por sus asistencias. Su valor de mercado es de alrededor de 9 millones de euros en 2025. Vega representa el talento mexicano versátil y decisivo en Liga MX. Aunque fue clave en la final del Apertura 2025, bajó un millón de euros en su valor en el mercado, debido a que se ausentó varias semanas por lesión.

5. Ángel Correa - 9 millones de euros

Ángel Correa llegó a México desde el Atlético de Madrid | Jam Media/GettyImages

Es un delantero o extremo derecho, famoso por su baja gravedad, velocidad y creatividad.



En julio de 2025 se trasladó a Tigres UANL en Liga MX. Con Argentina, ganó el Sudamericano Sub-20 2015 como mejor jugador, y títulos mayores como Copa América y Mundial. Su carrera suma alrededor de 91 goles profesionales hasta 2025, con versatilidad para jugar en múltiples posiciones ofensivas.



Su valor de mercado cerca de 9 millones de euros. En Tigres busca nuevos éxitos en el fútbol mexicano, aportando experiencia europea y argentina.

4. Erik Lira - 9 millones de euros

Erik Lira se ha consolidado en Cruz Azul | Jam Media/GettyImages

El jugador de la Máquina Celeste es un mediocampista defensivo que surgió de Pumas UNAM, debutando en 2018.



En 2022 fichó por Cruz Azul, donde se consolidó como titular. Conocido por su recuperación de balón y posicionamiento.



Debutó con la selección mexicana absoluta en 2021. En 2025 sigue siendo pieza fundamental en Cruz Azul con una carrera de más de 200 partidos en Liga MX. En los últimos meses su desempeño lo hizo aumentar 0.5 millones de euros en el mercado.

3. Marcel Ruiz - 9 millones de euros

Marcel Ruiz es bicampeón con Toluca | Agustin Cuevas/GettyImages

El mediocampista central de los Diablos Rojos de Toluca es uno de los referentes actuales del equipo. Debido a su participación en el último año su valor en el mercado ascendió hasta los 9 millones de euros.



Anteriormente, pasó por Querétaro y Tijuana antes de llegar en 2022. En 2025 fue clave en el bicampeonato. Líder en asistencias y, además, internacional mexicano.

2. Allan Saint-Maximin - 10 millones de euros

Allan Saint-Maximin es el jugador más valioso de la Liga MX | Jam Media/GettyImages

Es un extremo izquierdo de nacionalidad francesa con raíces guadalupenses; se destaca por su velocidad explosiva, regate impredecible y capacidad para desequilibrar defensas.



En agosto de 2025, firmó con el Club América de la Liga MX por unos 12 millones de dólares, hasta 2027 con opción a uno más.



Hasta finales de 2025, acumula alrededor de 41 goles en su carrera profesional. Su valor de mercado ronda los 10 millones de euros, y su estilo lo hace un jugador emocionante y el más valioso en el fútbol mexicano actualmente.

1. Gilberto Mora - 10 millones de euros

Gilberto Mora es el futbolista más caro de la Liga MX | Jam Media/GettyImages

El mediocampista ofensivo de 17 años actúa como veterano: en 2025 marcó 12 goles, fue titular con Xolos, levantó la Copa Oro 2025 con la selección mexicana a nivel absoluto y en el Mundial Sub‑20 asumió el rol de figura, con tres goles y un penal decisivo.



Es la joya mexicana más mediática de la actualidad siendo considerado un talento generacional. El canterano de Xolos Tijuana debutó a los 15 años en 2024.



La atención de gigantes europeos y una proyección de 30 millones de euros hacen que su valor de mercado se duplique de forma lógica. Es una promesa consolidada cuya edad permite imaginar un techo aún más alto. Incrementó 5.5 millones de euros de valor en el mercado en la última actualización del 2025.