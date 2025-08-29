El 28 de agosto del 2025 se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Champions League 2025-2026, la cual dará inicio el próximo martes 16 de septiembre. Los treinta y seis equipos participantes ya conocen a los clubes a los que se enfrentarán en las ocho jornadas de la fase de la liga.

Sin embargo, será hasta el sábado 30 de agosto cuando se dé a conocer, de manera oficial, el calendario completo, con horarios y todos los detalles relacionados con estos emocionantes encuentros.

Los futbolistas mexicanos que estarán en esta edición de la Champions League 2025-2026

Para la presente edición de la UEFA Champions League, los mexicanos contarán únicamente con dos futbolistas que los representarán. Nos referimos a Rodrigo Huescas y Alex Padilla.

El defensor mexicano Huescas se clasificó a la competencia europea con su equipo el Copenhague de Dinamarca, luego de vencer al Basilea de Suiza por un marcador de 2-0, en el duelo por la clasificación.

El guardameta Alex Padilla, por otra parte, se clasificó de forma directa con el Athletic Bilbao, luego de derrotar al Getafe en la última jornada de La Liga española, en lo que respecta a la campaña anterior.

🇲🇽 Los mexicanos de la Champions League 🔥



Los rivales del Copenhague de Rodrigo Huescas y del Athletic Club de Álex Padilla para la siguiente temporada del torneo europeo.



¿Qué partido no te perderás de los futbolistas de México? 👀 pic.twitter.com/rIZ61HTysZ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 28, 2025

¿Por qué razón Edson Álvarez no jugará la UEFA Champions League 2025-2026?

Quien no estará presente en la próxima edición de la UEFA Champions League, es el canterano del Club América y ex jugador del Weste Ham de Inglaterra: Edson Álvarez. El principal motivo, que el Fenerbahçe quedó eliminado de la competencia, por lo que tendrá que conformarse con jugar la Europa League.

No obstante, aunque los dirigidos por José Mourinho hubieran clasificado, el capitán habitual de la selección mexicana de fútbol concretó su fichaje cuando el torneo ya estaba comenzado. Por lo tanto, lo alcanzó a ser registrado en el momento indicado para ser elegido por el estratega portugués. Su debut con el Fenerbahçe tendrá que esperar un poco más.