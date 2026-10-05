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Sports Illustrated

Los futbolistas que acompañarán a Messi en su despedida y la edad que tenían cuando Lio debutó con Argentina

Desde compañeros que no pasaban de los diez años hasta algunos que aún no nacían estarán en el adiós de La Pulga con La Albiceleste.
Mauricio Gasca|
Franco Mastantuono y Lionel Messi en la práctica de Argentina
Franco Mastantuono y Lionel Messi en la práctica de Argentina | JUAN MABROMATA/GettyImages

Ya todo está listo para decirle adiós a Lionel Messi. Hoy martes 6 de octubre, Argentina se medirá a Benín en el Estadio Monumental para marcar el último baile del rosarino con su selección, a la cual logró darle una Copa del Mundo, dos Copa América y la Finalísima, aunque con las categorías menores también se adjudicó el Mundial sub-20 y los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Para la despedida del Mesías, varios de sus compañeros subcampeones en el Mundial de Norteamérica 2026 estará presentes, tal como Giovani Lo Celso, Rodrigo de Paul, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Nicolás Tagliafico, Cristián Romero, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Nicolás Otamendi, sin embargo, otros como Nahuel Molina, Thiago Almada y Leandro Paredes no estarán recordando que fueron sancionados por sus actitudes antideportivas frente a España en la final.

Del mismo modo, sí estarán Gerónimo Rulli, Juan Musso, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Nico Paz, Giuliano Simeone, Nico González y José López. Entre los jóvenes que brillan en Europa, el técnico Lionel Scaloni convocoó a Román Vega, Matías Soulé, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni y Santiago Castro, además vuelven Agustín Giay y Leonardo Balerdi.

¿Qué edad tenían sus compañeros cuando Messi debutó con Argentina?

El debut de Lio con La Albiceleste Absoluta se dio el 17 de agosto del 2005, en un amistoso contra Hungría en Budapest. Con apenas 18 años, el rosarino ingresó de cambio a los 18 minutos del segundo tiempo reemplazando a Lisandro López. Sin embargo, la emoción duró poco porque fue expulsado al dar un manotazo involuntario a Vilmos Vanczák, quien lo estaba sujetando. Al final, Argentina venció 2-1 gracias a Maxi Rodríguez y Gabriel Heinze.

Vilmos Vanczak, Lionel Messi
Vilmos Vanczak, Lionel Messi | Michael Mayhew/Allstar/GettyImages

Jugador

Edad

Emiliano ‘Dibu’ Martínez

12 años

Juan Musso

11 años

Gerónimo Rulli

13 años

Santiago Beltrán

10 meses

Agustín Giay

1 año 7 meses

Leonardo Balerdi

6 años

Cristian ‘Cuti’ Romero

7 años

Lisandro Martínez

7 años

Facundo Medina

6 años

Tomás Palacios

2 años

Valentín Gómez

2 años

Nicolás Tagliafico

12 años 11 meses

Román Vega

1 año

Enzo Fernández

4 años

Alexis Mac Allister

6 años

Valentín Barco

1 año

Exequiel Palacios

6 años

Nico Paz

10 meses

Ezequiel Fernández

3 años

Santiago Simón

3 años

Franco Mastantuono

No había nacido

Matías Soulé

2 años

Leonel Flores

No había nacido

Giuliano Simeone

2 años 7 meses

Nico González

7 años

Gianluca Prestianni

No había nacido

José Manuel López

4 años

Santiago Castro

10 meses

Julián Álvarez

5 años

Lautaro Martínez

7 años 11 meses

Giovani Lo Celso

9 años

Rodrigo De Paul

11 años

Nicolás Otamendi

17 años

Nahuel Molina

7 años

Thiago Almada

4 años

Leandro Paredes

11 años

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Published | Modified
Mauricio Gasca
MAURICIO GASCA

Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.

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