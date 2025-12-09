Sports Illustrated Fútbol

Los futbolistas que han jugado para el Chelsea y el AC Milan

Nkunku fue el último en sumarse a la prestigiosa lista donde hay grandes leyendas del fútbol.
John Griswold|
Al igual Loftus-Cheek, el central brasileño pasó por Milan y Chelsea
Al igual Loftus-Cheek, el central brasileño pasó por Milan y Chelsea | IMAGO / PA Images

Dos grandes instituciones futbolísticas han forjado una gran conexión a lo largo de los años; una de la Premier League y la otra de la Serie A.

Efectivamente, el coloso contemporáneo Chelsea y el histórico AC Milan han disfrutado del talento de grandes jugadores de todos los tiempos, algunos de los cuales se han uniformado tanto de la escuadra del oeste de Londres como de la de la capital italiana de la moda.

El último que se unió a esta lista de jugadores que han formado parte de ambos clubes es Christopher Nkunku. El que fuera una gran promesa del fútbol francés, está buscando explotar ahora en Italia, ya que en la isla inglesa no lo logró.


Futbolistas que han jugado para ambos equipos:

Jugador

Años en ambos clubes

Partidos disputados en el Chelsea

Partidos disputados en el Milán

Jimmy Greaves

Chelsea (1957-1961) / Milan (1961)

84

13

Ray Wilkins

Chelsea (1973-1979) / Milan (1984-1987)

179

105

Brian Laudrup

Milan (1993-1994) / Chelsea (1998)

11

18

Marcel Desailly


Milan (1993-1998) / Chelsea (1998-2004)

221

186

Ruud Gullit


Milan (1987-1993,1994) / Chelsea (1995-1998)

58

171

George Weah

Milan (1995-2000) / Chelsea (2000)

15

147

Winston Bogarde

Milan (1997) / Chelsea (2000-2004)

12

4

Christian Panucci

Milan (1993-1996) / Chelsea (2000-2001)

10

134

Carlo Cudicini

Milan (1992-1995) / Chelsea (1999-2009)

216

3

Sam Dalla Bona

Chelsea (1999-2002) / Milan (2002-2006)

73

16

Hernán Crespo

Chelsea (2003-2008) / Milan (2004-2005)

73

40

Andriy Shevchenko


Milan (1999-2006, 2008-2009) / Chelsea (2006-2009)

77

322

Michael Essien

Chelsea (2005-2014) / Milan (2014-2015)

256

22

Fernando Torres

Chelsea (2011-2015) / Milan (2014-2016)

172

10

Alexandre Pato

Milan (2007-2012) / Chelsea (2016)

2

150

Alex

Chelsea (2004-2012) / Milan (2014-2016)

134

48

Marco van Ginkel

Chelsea (2013-2021) / Milan (2014-15)

4

18

Mario Pasalic

Chelsea (2014-2020) / Milan (2016-2017)

0

27

Fabio Borini

Chelsea (2009-2011) / Milan (2017-2020)

8

75

Tiemoue Bakayoko

Chelsea (2017-2023) / Milan (2018-2019, 2021-2023)

43

63

Gonzalo Higuaín

Milan (2018-2019) / Chelsea (2019)

18

22

Asmir Begović

Chelsea (2015-2017) / Milan (2020)

33

2

Thiago Silva

Milan (2009-2012) / Chelsea (2020-2024)

117

119

Olivier Giroud

Chelsea (2018-2021) / Milan (2021-2024)

119

85

Fikayo Tomori

Chelsea (2016-2021) / Milan (2021-presente)

27

107

Ruben Loftus-Cheek

Chelsea (2014-2023) / Milan (2023-presente)

155

-

Christopher Nkunku

Chelsea (2023-2025) / Milan (2025-presente)

62

-

John Griswold
JOHN GRISWOLD

Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.

