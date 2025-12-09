Los futbolistas que han jugado para el Chelsea y el AC Milan
Dos grandes instituciones futbolísticas han forjado una gran conexión a lo largo de los años; una de la Premier League y la otra de la Serie A.
Efectivamente, el coloso contemporáneo Chelsea y el histórico AC Milan han disfrutado del talento de grandes jugadores de todos los tiempos, algunos de los cuales se han uniformado tanto de la escuadra del oeste de Londres como de la de la capital italiana de la moda.
El último que se unió a esta lista de jugadores que han formado parte de ambos clubes es Christopher Nkunku. El que fuera una gran promesa del fútbol francés, está buscando explotar ahora en Italia, ya que en la isla inglesa no lo logró.
Futbolistas que han jugado para ambos equipos:
Jugador
Años en ambos clubes
Partidos disputados en el Chelsea
Partidos disputados en el Milán
Jimmy Greaves
Chelsea (1957-1961) / Milan (1961)
84
13
Ray Wilkins
Chelsea (1973-1979) / Milan (1984-1987)
179
105
Brian Laudrup
Milan (1993-1994) / Chelsea (1998)
11
18
Marcel Desailly
Milan (1993-1998) / Chelsea (1998-2004)
221
186
Ruud Gullit
Milan (1987-1993,1994) / Chelsea (1995-1998)
58
171
George Weah
Milan (1995-2000) / Chelsea (2000)
15
147
Winston Bogarde
Milan (1997) / Chelsea (2000-2004)
12
4
Christian Panucci
Milan (1993-1996) / Chelsea (2000-2001)
10
134
Carlo Cudicini
Milan (1992-1995) / Chelsea (1999-2009)
216
3
Sam Dalla Bona
Chelsea (1999-2002) / Milan (2002-2006)
73
16
Hernán Crespo
Chelsea (2003-2008) / Milan (2004-2005)
73
40
Andriy Shevchenko
Milan (1999-2006, 2008-2009) / Chelsea (2006-2009)
77
322
Michael Essien
Chelsea (2005-2014) / Milan (2014-2015)
256
22
Fernando Torres
Chelsea (2011-2015) / Milan (2014-2016)
172
10
Alexandre Pato
Milan (2007-2012) / Chelsea (2016)
2
150
Alex
Chelsea (2004-2012) / Milan (2014-2016)
134
48
Marco van Ginkel
Chelsea (2013-2021) / Milan (2014-15)
4
18
Mario Pasalic
Chelsea (2014-2020) / Milan (2016-2017)
0
27
Fabio Borini
Chelsea (2009-2011) / Milan (2017-2020)
8
75
Tiemoue Bakayoko
Chelsea (2017-2023) / Milan (2018-2019, 2021-2023)
43
63
Gonzalo Higuaín
Milan (2018-2019) / Chelsea (2019)
18
22
Asmir Begović
Chelsea (2015-2017) / Milan (2020)
33
2
Thiago Silva
Milan (2009-2012) / Chelsea (2020-2024)
117
119
Olivier Giroud
Chelsea (2018-2021) / Milan (2021-2024)
119
85
Fikayo Tomori
Chelsea (2016-2021) / Milan (2021-presente)
27
107
Ruben Loftus-Cheek
Chelsea (2014-2023) / Milan (2023-presente)
155
-
Christopher Nkunku
Chelsea (2023-2025) / Milan (2025-presente)
62
-
Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.Follow JohnRGriswold