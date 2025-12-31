Los futbolistas Sub-23 más valiosos de la Liga MX al cierre de 2025

Los jugadores Sub-23 son base de la mayoría de los clubes en la Liga MX, el contar con elementos jóvenes aporta un promedio de edad óptimo que todos buscan.

Por ese motivo, muchos cuentan con estos elementos que están en su mejor momento o están por despegar a convertirse en un futbolista de calidad.

En la siguiente lista nombramos a los más valiosos en el campeonato mexicano antes de finalizar el 2025 según el portal especializado Transfermarkt.

10. Dagoberto Espinoza - 3 millones de euros

Dagoberto Espinoza empezó a ganarse la confianza de Jardine antes de su lesión | Manuel Velasquez/GettyImages

El lateral derecho es canterano del Club América desde los 11 años (Sub-13), superó desafíos tempranos y casi abandona el fútbol.



En 2022 se fue a préstamo a Cercle Brugge (Bélgica), entrenó con primer equipo, pero jugó inferiores; regresó en 2023 a Sub-20.



En Apertura 2025 explotó: titular frecuente, goles decisivos y superando a Kevin Álvarez.



Desafortunadamente sufrió rotura de ligamento cruzado en septiembre vs Monterrey y se mantiene en recuperación.

9. Luka Romero - 3.2 millones de euros

Luka Romero | Jam Media/GettyImages

Es un extremo derecho o mediapunta zurdo de 21 años, con triple nacionalidad (mexicana, argentina y española). Conocido como "el Messi mexicano" en sus inicios, debutó profesionalmente con Mallorca en LaLiga a los 15 años y 219 días (2020), récord como el más joven en una liga top 5 europea.



Pasó por Lazio, AC Milan y préstamos a Almería y Alavés, pero sin consolidarse plenamente en Europa.



En enero de 2025 fichó por Cruz Azul por 3.3 millones de euros con contrato hasta 2030, ganándole la puja a Chivas. Cuenta con desequilibrio, visión y técnica.

8. Iker Fimbres - 3.8 millones de euros

Iker Fimbres con Rayados | Azael Rodriguez/GettyImages

El canterano de Rayados Monterrey debutó en Apertura 2024 con doblete en Clásico Regio vs Tigres. Es elegante con el balón, gran visión y precisión en el pase. Controla el ritmo del juego y crea oportunidades con facilidad. A pesar de la competencia en su club, su calidad técnica lo destaca como un mediocampista creativo con futuro brillante en la selección.



En 2025 se ha consolidado, tiene alta precisión en pases (top 10 mundial Sub-20 CIES con 89.9%), clave en Mundial Sub-20 Chile (jugador del partido vs Chile). Titular frecuente, compite con estrellas. Es convocado a la Sub-20 México con un estilo de juego con visión, control, técnica.

7. Diego González - 4 millones de euros

Diego González es el único extranjero en la lista | Simon Barber/GettyImages

El polivalente delantero paraguayo de 22 años concluyó su cesión con el Atlas, pero tiene opción de compra por parte de la Lazio de Italia en donde tiene contrato hasta verano del 2028.



Aún no se confirma si continuará en la Liga MX con los rojinegros en donde jugó el último año y se convirtió en una pieza clave del equipo y ascendió de valor en el mercado hasta los 4 millones de euros.



Además, es el único extranjero Sub.23 de la liga que está en el top 10 de los jugadores más valiosos.

6. Bryan González - 4.5 millones de euros

Bryan González | Jam Media/GettyImages

El lateral izquierdo es canterano de Pachuca y debutó en 2020, títulos Liga MX y Concacaf Champions.



En julio 2025 fichó por Chivas Guadalajara. Conducción, rompe líneas. En Apertura 2025 líder goles producidos desde defensa, titular indiscutible.

5. Isaías Violante - 4.5 millones de euros

Isaías Violante con América | Alex Goodlett - Leagues Cup/GettyImages

El canterano de Toluca desde 2018, debutó en 2020. Fue campeón del Clausura 2025 con Diablos.



En julio 2025 fichó por Club América. Es versátil en ambas bandas con velocidad y desequilibrio. Disputó 65 partidos Toluca, marcó siete goles, cuatro asistencias. En América compite por puesto, proyecto joven nacional.

4. Fidel Ambríz - 4.5 millones de euros

Fidel Ambríz con Rayados | Jam Media/GettyImages

El mediocampista defensivo surgió en la cantera de León, debutando a los 16 años. En 2024 fichó por Monterrey por 7 millones de dólares, consolidándose como titular.



En 2025 fue seleccionado por FIFA como uno de los 10 talentos emergentes para el Mundial de Clubes, destacando por su equilibrio y proyección.



En el Apertura 2025 fue titular indiscutible. Sueña con jugar en Europa, pero prioriza consolidarse en Rayados. Estilo físico, inteligente y líder silencioso, clave en el medio de Monterrey.

3. Elías Montiel - 5 millones de euros

Elías Montiel ya es un líder con los Tuzos | Jam Media/GettyImages

Considerado una de las mayores promesas del fútbol mexicano. Surgió en la cantera de Pachuca desde 2019, debutando en primera división y consolidándose rápidamente como pivote titular.



En 2024 ganó el Balón de Bronce en la Copa Intercontinental y participó en el Mundial de Clubes. En 2025 brilló en el Apertura, con asistencias clave, y fue capitán de México Sub-20 en el Mundial de Chile, alcanzando cuartos de final.



Fue reconocido por el CIES como top 10 global juvenil en 2025. Tiene interés europeo fuerte (Real Oviedo de Almada, Ajax, Lyon, Atlético Madrid). Su estilo combina recuperación, distribución y madurez táctica, representando el futuro del medio campo mexicano.

2. Armando González - 7 millones de euros

Armando González incrementó mucho de valor | ULISES RUIZ/GettyImages

'La Hormiga' se convirtió en el delantero revelación y líder de goleo en el Apertura 2025, así como la nueva esperanza de la selección mexicano de contar con un artillero.



Es un delantero de 22 años oportunista, potente y con olfato goleador letal. Su movimiento sin balón y capacidad para definir en espacios reducidos lo hacen un "9" moderno.



Clave en momentos decisivos, su explosión reciente lo posiciona como candidato fuerte para el Tri y posible referente ofensivo en 2026.

1. Gilberto Mora - 10 millones de euros

Gilberto Mora con Tijuana | Dave Bernal/ISI Photos/GettyImages

El mediocampista ofensivo de 17 años actúa como veterano: en 2025 marcó 12 goles, fue titular con Xolos, levantó la Copa Oro 2025 con la selección mexicana a nivel absoluto y en el Mundial Sub‑20 asumió el rol de figura, con tres goles y un penal decisivo.



Es la joya mexicana más mediática de la actualidad siendo considerado un talento generacional. El canterano de Xolos Tijuana debutó a los 15 años en 2024.



La atención de gigantes europeos y una proyección de 30 millones de euros hacen que su valor de mercado se duplique de forma lógica. Es una promesa consolidada cuya edad permite imaginar un techo aún más alto. Incrementó 5.5 millones de euros de valor en el mercado en la última actualización del 2025.