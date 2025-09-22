Los futbolistas uruguayos con más goles en la historia de LaLiga

A lo largo de los años, LaLiga ha visto a varios de los mejores goleadores del mundo, sin importar su país de origen. En esta ocasión vamos a hacer un repaso por los delanteros uruguayos que marcaron más goles en España, según los datos publicados por el periodista Rodrigo Romano en su cuenta de Twitter.

5. José Luis Zalazar (67 goles)

Jose Luis Zalazar | Imago

En el quinto lugar tenemos a José Luis Zalazar con 67 goles. El exjugador uruguayo militó en las filas de Cádiz, Espanyol, Albacete Balompie y Racing de Santander.

4. Walter Pandiani (82)

Deportivo la Coruna's player Uruguayan W | MIGUEL RIOPA/GettyImages

La cuarta posición la ocupa Walter Pandiani que anotó 82 goles. La etapa más recordada del uruguayo en LaLiga fue cuando jugaba en el Depor, pero también estuvo en otros equipos: Mallorca, Espanyol, Osasuna y Villarreal, además de Atlético Baleares.

3. Cristhian Stuani (82)

Athletic Club v RCD Espanyol - La Liga | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

En tercera posición, también con 82 goles, está Cristhian Stuani. Actualmente milita en el Girona en Segunda División pero Stuani ya jugó en Primera con el equipo catalán. Además, también ha pasado por las filas de Albacete, Levante, Racing de Santander y Espanyol. Veremos si consigue deshacer el empate con su compatriota.

2. Diego Forlán (128)

Atletico Madrid v Villarreal | Denis Doyle/GettyImages

El segundo lugar es para un jugador que dejó su huella en cada equipo con el que jugó: Diego Forlán. El delantero logró superar con creces la centena de los goles gracias a sus tantos con el Villarreal y el Atlético de Madrid.

1. Luis Suárez (179)

Club Atletico de Madrid v FC Barcelona - La Liga Santander | Denis Doyle/GettyImages

El 'Lucho' tuvo la carrera más prolija para un uruguayo en España y es que si bien su mejor nivel lo mostró con el Futbol Club Barcelona, también se entregó de gran forma con el Atlético de Madrid, en donde consiguió una buena cantidad de anotaciones.