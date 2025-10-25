La Liga de Campeones de la UEFA está considerada como la competición de clubes más fuerte y, sin duda, la más lucrativa del mundo.

Sin embargo, su expansión en el siglo XXI ha diluido innegablemente su calidad, y la brecha entre los mejores de Europa y aquellos que logran llegar al gran escenario es mucho mayor que nunca.

De esta manera, el tirador moderno tiene muchas posibilidades de conseguir puntuaciones destacadas en esta competición, con tripletes rápidos que están lejos de ser un fenómeno eclipsante.

No debería sorprender que siete de los ocho hat-tricks más rápidos (es decir, el tiempo transcurrido entre el primer y el tercer gol, en este caso) en la historia de la Liga de Campeones se hayan marcado desde 2011. Solo uno, mientras tanto, ha llegado en las etapas eliminatorias, cuando la competencia se endurece.

Aquí están los hat-tricks más rápidos de la historia de la Champions League.

8. Luiz Adriano – 12 Minutos (octubre de 2014)

FBL-EUR-C1-SHAKHTAR-BATE | SERGEI SUPINSKY/GettyImages

Uno de los muchos brasileños del Shakhtar Donetsk protagonizó una noche de récord en Bielorrusia. Luiz Adriano no solo marcó un triplete fulgurante, sino que también se convirtió, en ese momento, en el segundo jugador en marcar cinco goles en un solo partido de la Champions League y el primero en marcar cuatro en la primera parte. ¿







El primero? Lionel Messi, por supuesto. Erling Haaland también se unió a la dupla.







El triplete de Adriano solo necesitó 12 minutos. Durante su ataque, el delantero se convirtió en el máximo goleador histórico del Shakhtar, título que mantiene hasta la fecha.







Pobre BATE. Los bielorrusos no han jugado la Champions League desde 2016.

7. Robert Lewandowski – 12 Minutos (noviembre de 2019)

Olympiacos vs Bayern Munich: UEFA Champions League | Anadolu/GettyImages

Robert Lewandowski es uno de los tres jugadores que han marcado al menos 100 goles en la Champions League, aunque todo apunta a que terminará su carrera como el tercer máximo goleador de la competición.







El polaco también ocupa el tercer puesto con seis hat-tricks en la gran competición continental, con Messi y Cristiano Ronaldo a la cabeza con ocho cada uno.







Lewandowski marcó cinco goles memorables en poco más de nueve minutos en la goleada de la Bundesliga al Wolfsburgo en 2015, donde solo necesitó tres para anotar su hat-trick.







El prolífico delantero cuenta con un par de rápidos hat-tricks en la Champions League, pero ninguno con tanta intensidad.







En noviembre de 2019, los tres goles de Lewandowski en 12 minutos de la segunda parte llevaron el partido más allá del Estrella Roja de Belgrado, y anotó un cuarto solo tres minutos después de su tercer tanto en la victoria del Bayern de Múnich por 6-0.

6. Robert Lewandowski – 11 minutos (marzo de 2022)

FC Bayern München v FC Barcelona: Group C - UEFA Champions League | Eurasia Sport Images/GettyImages

Estamos muy familiarizados con la despiadada eficacia de Lewandowski, sinónimo del club donde consumó la mayor parte de su destrucción en la Champions League.



Este veloz hat-trick es el único de nuestra lista que se produjo en la fase eliminatoria, cuando el Bayern recibió al RB Salzburgo en el Allianz Arena, tras empatar 1-1 en la ida de octavos de final de la temporada 2021-22.



Sin embargo, los Roten tienen un don para destrozar equipos en casa, y los austriacos no fueron rival para Lewandowski y compañía en la vuelta.



En esta ocasión, los goles del delantero marcaron la pauta de lo que sería una noche desastrosa para el Salzburgo. Sus dos penaltis ayudaron al Bayern a ponerse 2-0 arriba en 21 minutos, y pronto supo que se llevaría el balón del partido a casa. El ariete polaco completó su hat-trick 11 minutos después de ejecutar con serenidad su primer penalti en medio de la goleada del Bayern por 7-1 con un remate bastante fortuito al poste.

5. Cristiano Ronaldo – 11 Minutos (diciembre 2015)

Real Madrid CF v Real Sociedad de Futbol - La Liga | Power Sport Images/GettyImages

El Real Madrid, campeón de récords, es uno de los dos clubes que han ganado un partido de la Champions League por ocho goles de diferencia, y no debería sorprender que el máximo goleador histórico de la competición dejara su huella en toda la goleada.







Este fue el más rápido de los ocho hat-tricks de Cristiano Ronaldo en la Champions League, con el astro portugués marcando tres goles entre los minutos 39 y 50, por lo que tuvo el descanso para reponer fuerzas contra un Malmö que ya perdía 3-0.







Dos de los goles de Ronaldo deberían haber sido detenidos por el portero sueco Johan Wiland, incluyendo un tiro libre que rebotó sobre sus guantes. El otro fue un toque a bocajarro, y la superestrella madridista marcaría su cuarto antes de la hora de juego.

4. Raheem Sterling – 11 minutos (octubre de 2019)

Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier League | James Baylis - AMA/GettyImages

Raheem Sterling, quizás por desgracia, nunca conseguiría el trofeo de la Champions League en casa del Manchester City. Fueron finalistas en 2021, y Sterling fue traspasado al Chelsea el verano anterior a su triplete (2022-23).







​​El inglés tiene un historial impresionante en la competición, con 27 goles en 88 partidos y 23 asistencias.







Algunas de sus mejores actuaciones en esta competición se produjeron contra un Atalanta que pronto sería reconocido como el mejor del reinado de Gian Piero Gasperini. La Dea estuvo a minutos de alcanzar las semifinales en 2020, mientras que la trayectoria del City concluyó tras un lamentable fallo de Sterling en cuartos de final contra el Lyon.







Antes de eso, sin embargo, el extremo ayudó al City a completar su contundente remontada contra el equipo de Gasperini en el Etihad en la fase de grupos. Tras dos goles de Sergio Agüero, Sterling marcó un hat-trick en 11 minutos al comienzo de la segunda parte.

3. Mike Newell – 9 Minutes (diciembre de 1995)

Birmingham City V Crystal Palace, League Division One | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Los clubes ingleses tuvieron una mala racha en Europa durante los 90, hasta que el Manchester United completó su histórico triplete en el último año del Milenio.







El Blackburn Rovers se clasificó para su primera y única Champions League tras ganar la Premier League en 1995, pero su campaña fue pésima, salvo por la victoria por 4-1 sobre el Rosenborg.







Durante su único triunfo en esta competición, Mike Newell hizo historia. Su hat-trick de nueve minutos fue "perfecto": zurda, derecha y cabezazo. El Blackburn se marchó eufórico y nunca más se le vio.







El récord de Newell se mantuvo vigente durante 16 años.

2. Bafétimbi Gomis – 8 Minutos (diciembre 2011)

Olympique Lyonnais v AC Ajaccio - Ligue 1 | Valerio Pennicino/GettyImages

La mayoría de los aficionados de la Premier League recordarán a Bafétimbi Gomis por su icónica celebración de la pantera, ya que su etapa en el Swansea City fue, por lo demás, olvidable.







Sin embargo, antes de aventurarse a las costas inglesas, Gomis fue un goleador bastante fiable en uno de los clubes más importantes de Francia. El Lyon fue un habitual de la Champions League durante la década de 2000, y Gomis se unió al equipo en 2009.







Su carrera de cinco años con los Gones culminó con 23 partidos de Champions League y nueve goles, un tercio de los cuales llegó de un solo golpe contra el Dinamo de Zagreb en diciembre de 2011. Los tres goles de Gomis llegaron con ocho minutos y 45 segundos de diferencia antes del descanso.







Como muchos en esta lista, Gomis añadiría posteriormente un cuarto a su cuenta, lo que significa que casi la mitad de sus goles en Champions League llegaron esa noche en la capital croata.

1. Mohamed Salah – 7 Minutos (octubre de 2022)

Liverpool FC v Leicester City - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Cuando el Liverpool se enfrentó al Galatasaray en la segunda jornada de la fase liguera 2025-26, Arne Slot decidió dejar a Mohamed Salah fuera del once inicial de los Reds en la Champions League (por un partido que no estaba en juego) por primera vez desde entonces.



El estado de forma de Salah fue preocupante cuando el equipo de Jürgen Klopp viajó a Ibrox en octubre de 2022, y la decisión del alemán de dejar al egipcio en la banca resultó ser una jugada maestra.



El Liverpool, como equipo, encontró su puntería tras el descanso, y la llegada de Salah para el último cuarto del encuentro convirtió una cómoda victoria a domicilio en una goleada. Su primer gol, un ingenioso remate con la punta del pie, llegó en el minuto 75. Su segundo gol llegó en el 80, y el número tres rompió la defensa de Allan McGregor en el 81.



Es un récord difícil de superar, pero con la llegada de más equipos a la competición y la creciente brecha de calidad, no hay que descartarlo.