Los impresionantes números de André-Pierre Gignac en el Clásico Regio

No hay discusión alguna en este tema: André-Pierre Gignac es uno de los mejores extranjeros que han pisado el balompié mexicano. Es sinónimo de goles, de pundonor y de una categoría que pocas veces se ve y en esta última edición del Clásico Regio demostró de qué está hecho al darle la victoria in extremis a los universitarios con un soberbio gol que siempre será recordado.

Este partido posiblemente fue el último entre Tigres de la UANL y Rayados del Monterrey para el francés. Desde su arribo en 2015, Gignac transformó en una auténtica pesadilla para la portería albiazul. En sus 33 clásicos disputados en su historial, siempre ha tenido una misión clara, ser protagonista en este duelo que divide a la Sultana del Norte.

Hasta antes de la edición 142 de este duelo, este hombre ya tenía varios récords impuestos, pero al saber que podría haber sido su último baile, no dejó pasar la oportunidad y al minuto 90+1 del encuentro, remató de pierna derecha dentro del área para poner la pelota en la escuadra y así darle una victoria más a su equipo.

Los números de André-Pierre Gignac en los Clásicos Regios

Para todos los fanáticos de La U, los recuerdos de estos encuentros son muchos. Marcó dos goles en la ida de unos cuartos de final que terminaron en goleada o el momento en el que empató el récord de Mario de Souza Mota, mejor conocido como 'Bahía' en el Apertura 2023, al llegar a 11 tantos conseguidos.

Pero lo que hizo ayer pasa a la historia, ya que con ese tanto, llegó a 15 dianas anotadas en 33 partidos disputados contra La Pandilla, siendo su primer gol en la Jornada 9 del Apertura 2015. Hasta el momento no hay un jugador en activo que se le acerque, solo el caso de Rogelio Funes Mori, quien ha marcado 3 tantos pero hoy juega para el Club León.

Rubro Estadística Total de goles 15 Partidos disputados 33 Primer gol Tigres 3-1 Monterrey

Apertura 2015

Jornada 9 Último gol Tigres 1-0 Monterrey

Clausura 2026

Jornada 10

Todavía Gignac no ha dicho que esta sea su última campaña, pero de ser así deja otra marca que se vislumbra complicada de superar. Ya es el máximo goleador del equipo, ahora el máximo romperedes en Clásicos Regios. Hay un porcentaje bajo de posibilidades de verse las caras en una liguilla, pero nada está escrito aún.