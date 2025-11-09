Los impresionantes registros goleadores de Lionel Messi con el Inter Miami

El mejor futbolista de todos los tiempos no deja de impresionarnos y es que con más de 38 años sigue en un nivel extraordinario siendo el líder goleador del Inter Miami.

El ocho veces Balón de Oro ganó la Bota de Oro de la MLS 2025 con 29 goles en la temporada regular y en los playoffs sigue encendido marcando partido a partido, sin mencionar que es el referente del equipo aportando al desempeño general del club.

El capitán de la selección argentina tiene cinco partidos de manera consecutiva anotando, previo a los playoffs en las últimas dos fechas de la temporada regular le marcó un doblete al Atlanta United, mientras que en la última jornada (Decision Day) le anotó un hat-trick al Nashville SC (triunfo 2-5).

Left no doubt in Game Three. ✔️@InterMiamiCF advance in the postseason for the first time in club history! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/nsaGIci01K — Major League Soccer (@MLS) November 9, 2025

La feria de goles de Messi ante el Nashville SC

Lionel Messi le marcó siete goles a Nashville en playoffs (nueve contando el Decision Day) | Rich Storry/GettyImages

Posteriormente, en el comienzo de los playoffs en la Primera Ronda al mejor de 3 se volvería a medir ante el Nashville.

En el Juego 1 hizo un par de anotaciones (triunfo 3-1); en el Juego 2 marcó un tanto más (derrota 2-1) y en el decisivo Juego 3 hizo un doblete (triunfo 4-0), es decir que, ha hecho nueve goles en los tres partidos de playoffs y un total de ocho tantos al cuadro de Tennessee en sus últimos cuatro cotejos disputados.

Las anotaciones de Messi con el Inter Miami

A solo 6 anotaciones de los ¡¡900 GOLES OFICIALES!!



El genio incomparable que suma ¡¡894 GOLES Y 399 ASISTENCIAS!! en 1133 partidos disputados en su gloriosa carrera profesional.



El futbolista más completo que ha existido.



Messi. Siempre Messi.



EL MEJOR JUGADOR DE TODOS LOS… pic.twitter.com/Xw8M7ed88g — Invictos (@InvictosSomos) November 9, 2025

Con sus dos goles frente al Nashville en el Juego 3, el campeón del mundo llegó a 894 anotaciones en su carrera a solo seis de los 900. Además, 34 goles en 31 partidos con el conjunto de las garzas en liga y 44 goles en 50 partidos en total en el 2025.

¿Cómo vas a llevar ¡¡17 GOLES Y 10 ASISTENCIAS!! en tus últimos 15 partidos disputados si ya tienes 38 años de edad y me dijeron que estabas acabado? Respeten los rangos. Respeten las jerarquías. Respeten al ÚNICO Y VERDADERO GOAT. pic.twitter.com/5rDpEA6bmm — Invictos (@InvictosSomos) November 9, 2025

Y para dimensionar su racha goleadora ha hecho 17 goles en sus últimos 15 compromisos disputados.