Los impresionantes registros goleadores de Lionel Messi con el Inter Miami
El mejor futbolista de todos los tiempos no deja de impresionarnos y es que con más de 38 años sigue en un nivel extraordinario siendo el líder goleador del Inter Miami.
El ocho veces Balón de Oro ganó la Bota de Oro de la MLS 2025 con 29 goles en la temporada regular y en los playoffs sigue encendido marcando partido a partido, sin mencionar que es el referente del equipo aportando al desempeño general del club.
El capitán de la selección argentina tiene cinco partidos de manera consecutiva anotando, previo a los playoffs en las últimas dos fechas de la temporada regular le marcó un doblete al Atlanta United, mientras que en la última jornada (Decision Day) le anotó un hat-trick al Nashville SC (triunfo 2-5).
La feria de goles de Messi ante el Nashville SC
Posteriormente, en el comienzo de los playoffs en la Primera Ronda al mejor de 3 se volvería a medir ante el Nashville.
En el Juego 1 hizo un par de anotaciones (triunfo 3-1); en el Juego 2 marcó un tanto más (derrota 2-1) y en el decisivo Juego 3 hizo un doblete (triunfo 4-0), es decir que, ha hecho nueve goles en los tres partidos de playoffs y un total de ocho tantos al cuadro de Tennessee en sus últimos cuatro cotejos disputados.
Las anotaciones de Messi con el Inter Miami
Con sus dos goles frente al Nashville en el Juego 3, el campeón del mundo llegó a 894 anotaciones en su carrera a solo seis de los 900. Además, 34 goles en 31 partidos con el conjunto de las garzas en liga y 44 goles en 50 partidos en total en el 2025.
Y para dimensionar su racha goleadora ha hecho 17 goles en sus últimos 15 compromisos disputados.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.