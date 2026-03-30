Los increíbles números de Lionel Messi desde la final de Qatar 2022 hasta hoy

Estamos viendo las últimas actuaciones de Lionel Messi, pues a pesar de ser uno de los mejores jugadores que ha dado el mundo, el argentino no puede competir contra el paso del tiempo, algo que lo está orillando a jugar su último Mundial con la selección de Argentina, aunque pudo sacarse la espina de no haberles dado nunca el título de campeones del mundo hace cuatro años.

Messi levantando la Copa en Qatar 2022 | Marc Atkins/GettyImages

Desde aquella gran final en Qatar 2022, celebrada el 18 de diciembre del 2022, se pensaba que La Pulga ya no estaría más con La Albiceleste, sin embargo, sigue siendo parte de la comitiva, aparte ha aportado mucho al resto de los jóvenes que lo acompañan, pues junto al grupo tratará de dar una última sorpresa en el Mundial 2026.



De hecho, este 2026 marcó una importante hazaña en su trayectoria, pues a través del Inter Miami de la MLS arribó a los 900 goles, el 11 de marzo durante los octavos de ida de la Copa Campeones de la CONCACAF contra el Nashville SC. Aunado a ello, ya está convertido en el máximo anotador histórico de las Garzas con 82 anotaciones.



Antes de envolverse con la indumentaria rosa de la escuadra de los Estados Unidos, el rosarino culminó su segundo semestre con el PSG de Francia levantando la Ligue 1, aportando nueve tantos y seis asistencias. Asimismo, convirtió una última diana en el Trofeo de Campeones. Con respecto a la selección, hizo cinco anotaciones y brindó dos asistencias en tres encuentros.

With his latest goals for #InterMiamiCF, Lionel Messi has surpassed 900 career goals for club and country. pic.twitter.com/n8h1utaj6H — foot.mundo (@_footmundo) March 24, 2026

Después de eso, comenzó su nueva era con el cuadro de Florida, donde se volvió capitán y logró levantar títulos: la MLS Cup 2025, la MLS Supporters’ Shield y la Leagues Cup, además a nivel individual fue reconocido con el Premio The Best FIFA en el 2023, sin dejar de lado que obtuvo su octavo Balón de Oro. Tras los títulos ya mencionados, Lio arribó a 44 trofeos en su exitosa carrera para consagrarse como el jugador con más títulos en la historia.



Con las Garzas ha reflejado números impresionantes haciendo protagonista al club dentro de la liga norteamericana, cosechando 81 dianas en 92 compromisos. Sin embargo, su mejor temporada la hizo en el 2025 cuando presumió de batir las porterías en 35 ocasiones, aparte de mandarse 23 asistencias, mientras en la actual campaña ya lleva cinco pirulos en sus seis primeros cotejos.



En el segundo semestre del 2023, justo cuando comenzó su etapa con el club norteamericano, Messi participó en la Leagues Cup contra la Liga MX de México haciendo diez goles en siete choques, guiando a sus compañeros a coronarse en el certamen. En la MLS apenas disputó seis juegos con una diana y dos asistencias, esto último lo repitió en la US Open Cup pero sin reflejarse en el marcador, aunque esto apenas sería una probada de lo que vendría después.

Lionel Messi feliz por hacerse con la Copa América a lado de Ángel Di María y Nicolás Otamendi | Carmen Mandato/GettyImages

Para la temporada 2024, El Mesías presumió 21 goles y once asistencias en 19 cotejos dentro de la liga local, con dos tantos y el mismo número de asistencias en la Concachampions. Ese mismo año vivió partidos amistosos con Argentina convirtiendo doblete y aportando una asistencia frente a Guatemala. En las Eliminatorias de la CONMEBOL, acabó con ocho celebraciones y tres asistencias, pero lo más importante, disputó la Copa América, levantando el trofeo a pesar de sólo aportar un gol y una asistencia en cinco enfrentamientos. En la campaña 2025, registró un total de 43 anotaciones y seis asistencias entre la liga local, Concachampions, Mundial de Clubes y Leagues Cup.



Con respecto a este año futbolístico ha participado en tres juegos de La Albiceleste, todos en calidad de amistoso, anotando una vez y dando tres asistencias, tratando de llegar de la mejor forma posible para su último Mundial, donde podría incrementar su registro ya que hasta ahora el planeta lo ha visto batir los arcos en 115 ocasiones tras 197 partidos.