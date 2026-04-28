Los jugadores de la Liga MX descartados por Javier Aguirre para el Mundial 2026

La selección mexicana dio a conocer la lista de jugadores de la Liga MX que jugarán el Mundial 2026. Debido al acuerdo entre la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y Javier Aguirre con los equipos clasificados a la liguilla, los elementos convocados tendrán su lugar asegurado en la justa mundialista.

De esta manera, ya se conoce con certeza más de la mitad de la lista final para el mundial, y ta

1. Carlos Rodríguez

FC Juarez v Cruz Azul - Torneo Clausura 2024 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Parecía que el mediocampista de Cruz Azul tenía su lugar asegurado en la lista final, pero, a último momento, Javier Aguirre lo descartó. 'Charly' formó parte del tercer proceso del 'Vasco' al frente del Tri y solamente no fue convocado en tres de los 26 partidos dirigidos por el estratega en esta etapa. Su ausencia es una de las grandes sorpresas de la lista mundialista.

2. Diego Lainez

Tigres UANL v Mazatlan FC - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La ausencia de Diego Lainez es una de las grandes injusticias de la convocatoria, de acuerdo con varios aficionados. El extremo de Tigres vive un gran momento con su club, pero no consiguió convencer al 'Vasco' y su cuerpo técnico. El exjugador del América y el Betis fue considerado en los primeros llamados, pero no logró causar impacto. Solo jugó siete partidos bajo las órdenes de Aguirre.

3. Efraín Álvarez

Chivas v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El futbolista de Chivas de Guadalajara ha tenido un gran rendimiento desde su llegada al Rebaño Sagrado. Fue considerado por Aguirre para algunas convocatorias, aunque parece que no terminó por llenarle el ojo al experimentado entrenador. Jugó apenas dos partidos en este proceso, por lo que no es una sorpresa que no apareciera en la lista final.

4. Jesús Angulo

Tigres UANL v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El futbolista de Tigres puede desempeñarse como defensa central y lateral izquierdo. Fue considerado al principio del proceso de Javier Aguirre, incluso registrando varios minutos con el Tri, pero dejó de aparecer en las convocatorias a mediados de 2025. Recientemente fue llamado para los partidos amistosos ante Bélgica y Portugal, pero no tuvo minutos.

5. Jesús Angulo

Toluca v Atletico San Luis - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

El mediocampista del Toluca ha sido una de las piezas clave para que los Diablos Rojos hayan conseguido el bicampeonato. No obstante, Aguirre no consideró al 'Canelo' en ninguna de sus convocatorias. El volante no es llamado al Tri desde 2021.

6. Marcel Ruiz (Toluca)

Toluca v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El medicampista sufrió una lesión de rodilla que en un principio, parecía que provocaría su baja por seis meses. Sin embargo, los médicos le dieron el alta para seguir jugando y ha participado en los últimos partidos de Toluca.



Sin embargo, Aguirre se mostró dudoso en cuanto a su condición física y a pesar de su talento, no jugará el Mundial pues no fue convocado.