Los jugadores del Atlético de Madrid convocados con sus selecciones para el Mundial 2026

Se viene el Mundial 2026 y el Atlético de Madrid hará un gran aporte a las distintas selecciones. Si bien todas las fichas estarán puestas en una España que llega como gran candidata a la gloria, con la ilusión de bordar la segunda estrella en su escudo, el Colchonero también le dará jugadores a contendientes como Argentina.

A continuación, todos los convocados del Atlético.

En la prelista

1. España: Marc Pubill, Robin Le Normand, Marcos Llorente,

Spain v Serbia - International Friendly | Quality Sport Images/GettyImages

En la lista preliminar de España solamente aparecen tres futbolistas del Atlético, los cuales dirían presente en el corte final: ellos son Marc Pubill, Robin Le Normand y Marcos Llorente, todos ellos defensores.



España debutará el lunes 15 de junio frente a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El segundo partido de la fase de grupos será ante Arabia Saudita el 21 de junio, también en el estadio del Atlanta United. Cerrarán la instancia inicial frente a Uruguay en el Estadio Akron de Guadalajara, el 26 de junio.

2. Argentina: Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nicolás González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez

Argentina v Mauritania - International Friendly | Marcelo Endelli/GettyImages

La tropa argentina del Colchonero dirá presente, seguramente, en su totalidad en Norteamérica: Musso, Molina, Almada, González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez serán convocados por Lionel Scaloni dentro del corte de 26.



La Scaloneta debuta el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City contra Argelia, mientras que el lunes 22 disputará su encuentro en Dallas ante Austria. Cerrará la fase de grupos el sábado 27, también en el AT&T Stadium, contra Jordania.

3. Uruguay: Josema Giménez

Algeria v Uruguay - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

El representante Colchonero en la selección de Uruguay será el histórico Josema Giménez, de gran recorrido tanto en el club albirrojo como en el equipo que hoy dirige Marcelo Bielsa.



El estreno de la Celeste será el lunes 15 ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, mientras que su segunda presentación será contra Cabo Verde el domingo 21 en el mismo escenario. Cerrarán la fase de grupos ante España el viernes 26 en el Estadio Akron de Guadalajara.

4. México: Obed Vargas

Panama v Mexico - International Friendly | Hector Vivas/GettyImages

Si bien no tuvo grandes momentos en la última temporada, Obed Vargas es uno de los jóvenes valores de El Tri y sin dudas dirá presente en la gran cita.



La selección mexicana será protagonista del partido inaugural el 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca, mientras que jugará su segundo partido el jueves 18 ante Corea del Sur en el Estadio Akron de Guadalajara y cerrará la fase de grupos contra la República Checa nuevamente en el Azteca el miércoles 24.

5. Noruega: Alexander Sørloth

Norway v Switzerland - International Friendly | DeFodi Images/GettyImages

Noruega regresará a una copa del mundo tras 28 años de ausencia, convirtiéndose esta en su cuarta participación mundialista. Esta vez llega de la mano de una camada brillante de jugadores, con Erling Haaland, Martin Odegaard y Alexander Sorloth, el representante del Atlético.



Los vikingos harán su estreno el martes 16 frente a Irak en el Gillette Stadium, mientras que el lunes 22 se enfrentarán a Senegal en el MetLife Stadium. Cerrarán contra Francia el viernes 26, nuevamente en la casa de los Patriots.

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