Los jugadores del Atlético de Madrid convocados para el parón de selecciones de noviembre
El Atlético de Madrid ha sumado 19 de sus últimos 21 puntos en disputa en LaLiga, motivo por el cual se ha reenganchado a la lucha por la cima.
No obstante, El Cholo Simeone ahora tendrá que lidiar con una nueva ventana FIFA, la última del año, y donde había visto marchar a sus respectivas selecciones hasta a 13 de sus futbolistas, al margen de que tres de ellos: Julián Álvarez; Giuliano Simeone y Nahuel Molina; ahora regresarán a la capital de España al no poder disputar el único partido que sostendrá Argentina, en Angola, a raíz de no estar vacunados.
Pues desde figuras elementales en los dibujos del entrenador argentino de los colchoneros, como Jan Oblak, Alex Baena y José María Giménez, hasta nuevas piezas de valor, tales son los casos de Pablo Barrios y Dávid Hancko, se repasarán todos los jugadores del Atleti que ya están concentrados con sus combinados nacionales.
1. Alex Baena, Marcos Llorente y Pablo Barrios | España
En condiciones normales, serían cuatro rojiblancos los que estarían convocados con La Roja; sin embargo, la lesión de Robin Le Normand, central titular para Luis de la Fuente, ha hecho que la lista se reduzca a tres: Alex Baena; Marcos Llorente y Barrios; de cara a los compromisos frente a Georgia el 15 de noviembre y Turquía el 18. Hay que acotar que los actuales monarcas de la Euro conseguirán su cupo oficial, sin depender de terceros, al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá sumando 4 de 6 puntos posibles.
2. Nico González y Thiago Almada | Argentina
El seleccionador campeón del planeta, Lionel Scaloni, había citado para el único partido, amistoso, de La Albiceleste en esta ventana a cinco miembros del Atlético; no obstante, Julián, Giuliano y Nahuel no pueden ingresar a Angola al no estar vacunados, así que que solamente Nico González y Thiago Almada representarán a los gauchos, en relación a los componentes colchoneros.
3. José María Giménez | Uruguay
Tras recibir "descanso" en la doble fecha de octubre, Josema regresa a La Celeste para estos encuentros, del 15 y 18 de noviembre contra México y Estados Unidos respectivamente. Claro está, es factible que Marcelo Bielsa, estratega del equipo charrúa, utilice a uno de sus capitanes, igual que otros de sus futbolistas clave, en apenas uno de los dos juegos, considerando que ambos son de carácter amistoso y de preparación para la Copa del Mundo 2026.
4. Jan Oblak | Eslovenia
El ya histórico portero rojiblanco intentará guiar a su país a cuanto menos meterse en el repechaje, dado que Eslovenia rivalizará el 15 ante Kosovo y tres días después frente a Suecia, a sabiendas que está obligado, básicamente, a sumar las 6 unidades.
5. Giacomo Raspadori | Italia
Aunque ha disfrutado de pocas oportunidades como titular con Simeone, el ex atacante del Napoli sigue siendo un fijo en los listados de La Nazionale, escuadra que el 13 y el 16 de noviembre se juega su plaza directa hacia el Mundial, a pesar de que debe ligar que Noruega pinche primero para, posteriormente, en el cara a cara del domingo, tratar de ganarle y obtener el boleto al magno evento.
6. Dávid Hancko | Eslovaquia
El versátil defensor es inamovible para una Eslovaquia que este viernes choca versus Irlanda del Norte y el otro lunes contra Alemania, en lo que puede ser un duelo directo por el primer lugar del Grupo A de las Eliminatorias UEFA, y el posterior cupo al mayor certamen que valida la FIFA, en el venidero verano.
7. Johnny Cardoso | Estados Unidos
Es cierto que durante sus primeros meses representando al Atleti, el nacido en New Jersey luce lejos del protagonismo que tuvo en sus dos campañas anteriores en el Betis; sin embargo, no deja de ser uno de los jugadores de más jerarquía actual en la selección de las Barras y las Estrellas, razón por la que fue llamado para los cotejos de exhibición frente a Paraguay el 15 de noviembre y Uruguay el 18.
