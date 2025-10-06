Los jugadores del Atlético de Madrid convocados para el parón de selecciones de octubre

El Atlético de Madrid tuvo un buen inicio de temporada y una docena de sus figuras fueron convocadas por sus respectivas selecciones para los compromisos internacionales del parón de octubre.

A continuación les dejamos con los jugadores convocados por el Aleti para este parón internacional:

1. Selección de Argentina

Colombia v Argentina - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Andres Rot/GettyImages

Las Eliminatorias Sudamericanas llegaron a su fin en septiembre y la selección argentina afrontará los primeros dos amistosos previos a la Copa del Mundo, ya empezando a palpitar lo que será la defensa del título el próximo año.



Julián Álvarez, Nahuel Molina, Nico González y Giuliano Simeone serán los futbolistas del Colchonero en sumarse a la Albiceleste para los partidos en Estados Unidos contra Venezuela y Puerto Rico.

2. Selección de España

Spain v England: Final - UEFA EURO 2024 | Stu Forster/GettyImages

España continuará su camino a la Copa del Mundo este octubre enfrentándose a Georgia en Alicante y a Bulgaria en Valladolid. Los que dirán presente en la Furia Roja serán Marcos Llorente, Robin Le Normand, Álex Baena y Pablo Barrios.

3. Selección de Italia

Croatia v Italy: Group B - UEFA EURO 2024 | James Baylis - AMA/GettyImages

La Nazionale tiene como objetivo regresar a jugar un Mundial tras sus ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022, y Giacomo Raspadori será el representante Colchonero en los encuentros de Eliminatorias contra Estonia e Israel.

4. Selección de Noruega

Norway v Italy - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Eurasia Sport Images/GettyImages

Alexander Sorloth tendrá un partido por Eliminatorias ante Israel y un amistoso frente a Nueva Zelanda en este parón internacional.

5. Selección de Eslovenia

Slovenia v Norway -UEFA Nations league | Soccrates Images/GettyImages

Jan Oblak es el principal referente del fútbol esloveno en el mundo y es el capitán de su selección, que jugará ante Kosovo y Suiza en este parón de octubre.

6. Selección de Eslovaquia

Slovakia v Germany - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Markus Gilliar - GES Sportfoto/GettyImages

La Eslovaquia de David Hancko se verá las caras con Luxemburgo e Irlanda del Norte para mantener vivo el sueño de disputar el próximo Mundial, tras una histórica victoria contra Alemania en la doble fecha de septiembre que les sirvió para posicionarse de buena manera en la tabla del grupo.