Los jugadores del Manchester City convocados para el parón de selecciones de octubre

El equipo Ciudadano tuvo un inicio de temporada con altibajos, pero le vaya como le vaya al equipo es sabido que las selecciones nacionales siempre acudirán a las figuras que nutren el envidiable plantel comandado por Guardiola.

A continuación les dejamos con los jugadores convocados de Manchester City para este parón internacional:

1. Selección de Inglaterra

Spain v England: Final - UEFA EURO 2024 | Visionhaus/GettyImages

Los Tres Leones tendrán una fecha FIFA con un amistoso y un duelo de Eliminatorias: Nico O’Reilly, John Stones y James Trafford serán los representantes del City en la convocatoria de Thomas Tuchel para los encuentros contra Gales y Letonia.

2. Selección de Portugal

UEFA Nations League 2025 FinalPortugal v Spain | ANP/GettyImages

Los campeones de la última UEFA Nations League continuarán su camino al Mundial de la mano de los Cityzens Ruben Dias, Matheus Nunes, Bernardo Silva. Jugarán contra Irlanda y Hungría.



3. Selección de Noruega

Erling Haaland of Norway seen during European World Cup... | SOPA Images/GettyImages

Oscar Bobb y Erling Haaland son dos de los encargados de guiar al equipo nórdico al Mundial, instancia que no juegan hace casi 30 años. Israel será su rival por Eliminatorias, mientras que jugarán un amistoso con Nueva Zelanda para completar la fecha FIFA.

4. Selección de los Países Bajos

Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

Con Nathan Ake y Tijjani Reijnders en sus filas, los dirigidos por Ronald Koeman se medirán por Eliminatorias frente a Malta y Finlandia.

5. Selección de Croacia

France v Croatia - UEFA Nations League Quarterfinal Leg Two | Jean Catuffe/GettyImages

Los semifinalistas en Qatar 2022 intentarán seguir haciendo historia, y para eso serán importantes tanto Josko Gvardiol como Mateo Kovacic. Los de Zlatko Dalić se verán las caras con la República Checa y Gibraltar en Eliminatorias.

6. Selección de Bélgica

Belgium v Kazakhstan - FIFA World Cup 2026 Qualifier | BSR Agency/GettyImages

Bélgica necesita levantar cabeza tras sus últimas decepciones y, con Jeremy Doku, intentará tener una buena fecha FIFA de octubre midiéndose con Macedonia del Norte y Gales.

7. Selección de Italia

Italy v Estonia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Giuseppe Cottini/GettyImages

Gianluigi Donnarumma es el guardameta titular de Gennaro Gatusso en la Nazionale y será el encargado de cuidar el sueño italiano de volver a jugar una Copa del Mundo tras las ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022.