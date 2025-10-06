Los jugadores del Manchester City convocados para el parón de selecciones de octubre
El equipo Ciudadano tuvo un inicio de temporada con altibajos, pero le vaya como le vaya al equipo es sabido que las selecciones nacionales siempre acudirán a las figuras que nutren el envidiable plantel comandado por Guardiola.
A continuación les dejamos con los jugadores convocados de Manchester City para este parón internacional:
1. Selección de Inglaterra
Los Tres Leones tendrán una fecha FIFA con un amistoso y un duelo de Eliminatorias: Nico O’Reilly, John Stones y James Trafford serán los representantes del City en la convocatoria de Thomas Tuchel para los encuentros contra Gales y Letonia.
2. Selección de Portugal
Los campeones de la última UEFA Nations League continuarán su camino al Mundial de la mano de los Cityzens Ruben Dias, Matheus Nunes, Bernardo Silva. Jugarán contra Irlanda y Hungría.
3. Selección de Noruega
Oscar Bobb y Erling Haaland son dos de los encargados de guiar al equipo nórdico al Mundial, instancia que no juegan hace casi 30 años. Israel será su rival por Eliminatorias, mientras que jugarán un amistoso con Nueva Zelanda para completar la fecha FIFA.
4. Selección de los Países Bajos
Con Nathan Ake y Tijjani Reijnders en sus filas, los dirigidos por Ronald Koeman se medirán por Eliminatorias frente a Malta y Finlandia.
5. Selección de Croacia
Los semifinalistas en Qatar 2022 intentarán seguir haciendo historia, y para eso serán importantes tanto Josko Gvardiol como Mateo Kovacic. Los de Zlatko Dalić se verán las caras con la República Checa y Gibraltar en Eliminatorias.
6. Selección de Bélgica
Bélgica necesita levantar cabeza tras sus últimas decepciones y, con Jeremy Doku, intentará tener una buena fecha FIFA de octubre midiéndose con Macedonia del Norte y Gales.
7. Selección de Italia
Gianluigi Donnarumma es el guardameta titular de Gennaro Gatusso en la Nazionale y será el encargado de cuidar el sueño italiano de volver a jugar una Copa del Mundo tras las ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022.
