Los jugadores del Manchester United que jugarán la Copa Africana de Naciones

Ruben Amorim presagia otro período de dificultades en el Manchester United cuando dé comienzo la Copa Africana de Naciones en diciembre.

El técnico portugués está a punto de cumplir un año al frente de los Red Devils, tras haber dirigido la peor temporada del club desde la creación de la Premier League en la temporada 2024-25.

Sin embargo, al menos se han visto destellos de buen juego al inicio de la nueva campaña, con el gol de cabeza de Matthijs de Ligt en el último minuto contra el Tottenham Hotspur, que extendió su racha invicta a cuatro partidos. Una menor carga de trabajo les ha beneficiado hasta ahora, pero los partidos se sucederán rápidamente para los hombres de Amorim conforme se acerca el final del año.

Y esta vez, muchos entrenadores de la Premier League tendrán que lidiar con las festividades sin sus jugadores africanos. Es poco probable que Amorim cuente con más de un par de piezas que viajen a Marruecos antes de Navidad, pero aquellos que están listos para competir han demostrado ser figuras clave para el técnico del Manchester United.

Aquí están las bajas que tendrán los Diablos Rojos para la Copa Africana de Naciones.

Bryan Mbeumo (Camerún)

Mbeumo ha empezado con fuerza | James Gill - Danehouse/GettyImages

Tras registrar la peor marca goleadora de su historia en la Premier League la temporada pasada, el Manchester United no tuvo más remedio que renovar su delantera este verano.

Antes de fichar a Benjamin Šeško para sustituir a Rasmus Højlund, el club optó por jugadores probados en Inglaterra que habían protagonizado campañas individuales sobresalientes en la temporada 2024-25.

Bryan Mbeumo siguió los pasos de Matheus Cunha, y el internacional camerunés se ha convertido en un pilar fundamental en la banda derecha del tridente ofensivo de Amorim. Su rendimiento en octubre le valió el premio al Jugador del Mes de la Premier League, y su excelente racha continuó con un preciso remate de cabeza contra el Tottenham el sábado.

Mbeumo lidera la tabla de goleadores del United con seis tantos, por lo que la preocupación de Amorim de cara al torneo está bastante justificada. El exjugador del Brentford representa a una selección de Camerún que no se espera que sume más títulos a sus cinco Copas Africanas de Naciones en Marruecos.

Si bien se prevé que Camerún avance a las eliminatorias, llegar lejos podría estar fuera de su alcance. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el extremo regrese a principios del nuevo año, con partidos de la Premier League programados contra sus rivales Leeds United y Burnley el 4 y el 7 de enero, respectivamente. También está el derbi de Manchester el 18 de enero.

Desafortunadamente para Amorim, el reemplazo más adecuado para Mbeumo también está en el torneo. En su lugar, es probable que Mason Mount juegue más minutos, pero el United necesitará desesperadamente que Cunha y Šeško se mantengan en forma.

Amad Diallo (Costa de Marfil)

Amad ha causado una gran impresión bajo la dirección de Amorim | MB Media/GettyImages

Se prevé que la banda derecha del United se vea considerablemente menos dinámica durante las fiestas navideñas.

Amad fue uno de los pocos jugadores destacados de los Diablos Rojos la temporada pasada, y se ha adaptado de forma impresionante al rol de carrilero en el esquema de Amorim, aunque su labor defensiva a menudo deja mucho que desear.

Sin embargo, jugó en el tridente ofensivo el sábado y asistió a Mbeumo para el primer gol en el norte de Londres. La semana anterior, contra el Nottingham Forest, Amad marcó su primer gol de la temporada y estuvo a punto de darle la victoria a los Diablos Rojos en el último minuto, gracias a un despeje espectacular de Murillo.

El jugador de 23 años ha entrado y salido de la selección de Costa de Marfil desde su debut en 2021, pero Amad marcó su segundo gol con su país durante el parón de octubre. El buen momento que ha mostrado esta temporada indica que se está acercando a formar parte de la convocatoria de Emerse Faé, y se espera que los vigentes campeones luchen con fuerza por su título en el norte de África.

Por lo tanto, Amorim podría estar sin Amad durante un mes. Al igual que Mbeumo, una posible alternativa también estará ausente en el torneo. Diogo Dalot y Patrick Dorgu probablemente formarán la pareja de laterales del United hasta que Amad regrese.

Noussair Mazraoui (Marruecos)

El marroquí ha desempeñado un papel reducido esta temporada | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El internacional marroquí ha demostrado ser un jugador sólido desde su llegada al Manchester United procedente del Bayern de Múnich en 2024. Mazraoui no es una superestrella, pero es un defensor fiable en el uno contra uno que aporta seguridad técnica en la salida de balón.

Sin embargo, el deseo de Amorim de evolucionar ha provocado que su rol en los Red Devils se haya reducido esta temporada. Ha disputado tan solo cinco partidos, tres de ellos como titular.

Mazraoui ha representado a su país en 33 ocasiones desde su debut en 2018, y formó parte de la histórica selección marroquí de Walid Regragui que alcanzó las semifinales del Mundial de 2022. Si bien solo ha sumado dos internacionalidades en 2025, sería una sorpresa que Regragui lo excluyera de la convocatoria para la Copa Africana de Naciones el próximo mes.

Si es seleccionado, el versátil lateral estará ausente durante todo el torneo. Los anfitriones son los favoritos para ganar la Copa Africana de Naciones por segunda vez, tras haber sido eliminados en octavos de final hace dos años. Un grupo relativamente sencillo prácticamente les garantiza el pase a la siguiente fase.

Calendario del Manchester United durante la Copa Africana de Naciones