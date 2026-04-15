En la antesala del cruce decisivo por los cuartos de final de la UEFA Champions League, el panorama no es el ideal para el Arsenal de Mikel Arteta; la reciente derrota ante el Bournemouthen en la Premier League expuso falencias futbolísticas y, además, dejó secuelas físicas en varios titulares.

Con el margen de error cada vez más ajustado, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de sus jugadores antes de definir el once que buscará definir la serie y meterse en la semifinal de la competencia europea.

🚨 Arsenal team news ahead of Sporting CP:



The following players were not spotted in training today:



• Declan Rice ❌

• Bukayo Saka ❌

• Martin Ødegaard ❌

• Riccardo Calafiori ❌

• Jurrien Timber ❌

• Mikel Merino (long-term) ❌



Not great news for us at all. pic.twitter.com/7AmW2s92fR — AFTV (@AFTVMedia) April 14, 2026

Un mediocampo condicionado

La principal preocupación de Arteta pasa por Declan Rice, el volante no pudo entrenarse en la última práctica previa al encuentro y su presencia dentro del once titular está condicionada.

Declan Rice

Arsenal v Bournemouth - Premier League | Stuart MacFarlane/GettyImages

Lesión: Desconocida

Desconocida Estado: Dudoso

Rice arrastra molestias tras la derrota ante el Bournemouth y, aunque completó el partido, su estado físico genera incertidumbre. El propio entrenador evitó dar detalles pero reconoció que la acumulación de minutos empieza a pasar factura en los jugadores.

El ataque sin su figura principal

Bukayo Saka

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup - Final - Wembley | Ben Whitley - PA Images/GettyImages

Lesión: tendón de Aquiles

tendón de Aquiles Estado: Dudoso

El extremo padece una molestia en el tendón de aquiles que lo dejó fuera de la última fecha FIFA con el seleccionado inglés y todavía no está al cien por ciento de su rehabilitación.

Desde el cuerpo técnico hay optimismo y especulan sobre una recuperación a corto plazo, pero lo cierto es que su evolución será seguida día a día. Su desequilibrio es fundamental en el frente ofensivo, por lo que forzar su regreso podría implicar un riesgo innecesario en este tramo de la temporada.

El capitán también en duda

Martin Ødegaard

Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Alex Pantling - UEFA/GettyImages

Lesión: Rodilla

Rodilla Estado: Dudoso

El noruego arrastra molestias en la rodilla y no estuvo en el último partido de la Premier League, donde su ausencia se sintió desde la generación de espacios en el juego.

Sin él, el equipo perdió claridad en los últimos metros. Su disponibilidad para el duelo ante el Sporting CP es incierta y dependerá de cómo responda en las horas previas.

Los problemas en defensa

Jurrien Timber

Arsenal Training Session | Stuart MacFarlane/GettyImages

Lesión: Ingle

Ingle Estado: Dudoso

El neerlandés continúa recuperándose de una molestia en la zona inguinal y no logró reintegrarse a los entrenamientos grupales. "Me estoy recuperando, ya veremos. No puedo decir nada, pero me estoy recuperando" declaró el jugador en zona mixta luego del encuentro ante el Bournemouth -partido que no disputó-.

Riccardo Calafiori

Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | DeFodi Images/GettyImages

Lesión: Golpe

Golpe Estado: Dudoso

El jugador italiano quedó al margen luego de un golpe y su posible ausencia obligaría a reconfigurar la defensa, un sector que ya mostró algunas dudas en los últimos encuentros.

Una baja confirmada

Mikel Merino

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup - Final - Wembley | John Walton - PA Images/GettyImages

Lesión: Pie

Pie Estado: Descartado

El mediocampista español no estará disponible bajo ningún término tras sufrir una lesión en el pie que lo dejaría fuera no solo del cruce ante el Sporting, sino también de buena parte del cierre de la temporada.

Entre cuidar a sus figuras o apostar todo en la Champions, Arteta deberá administrar riesgos y enfrentar una elección que puede definir el rumbo del cierre de la campaña para el Arsenal.

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