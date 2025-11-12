Los jugadores jóvenes más valiosos en el fútbol mundial - rankeados

El concepto de superestrella adolescente del fútbol no es nuevo, pero la coherencia de las redes de ojeadores actuales y el aumento exponencial de la información accesible hacen que cada vez más jóvenes promesas alcancen la fama.

Cada semana, una gran cantidad de estrellas adolescentes deslumbran en nuestras pantallas, y la inflación descontrolada hace que algunos de los más prometedores tengan un valor de mercado superior al PIB de pequeños países insulares.

Aquí están los diez adolescentes más valiosos del fútbol mundial, según el Observatorio de Fútbol CIES.

10. Lucas Bergvall – $78.6 millones

Everton v Tottenham Hotspur - Premier League | Molly Darlington/Copa/GettyImages

Nuestra lista comienza con el centrocampista del Tottenham Hotspur, Lucas Bergvall. Los Spurs se impusieron al interés del Barcelona para fichar a la joven promesa de Djurgården, y los Spurs pagaron tan solo 11,2 millones de dólares por el adolescente.



En tan solo 12 meses, el valor de Bergvall se ha multiplicado por siete. CIES lo sitúa como el décimo futbolista adolescente más valioso del mundo, tras una temporada revelación en 2025.



Al dinámico centrocampista le costó un poco adaptarse a la vida en el norte de Londres, pero alcanzó su máximo potencial en un periodo de turbulencia para el Tottenham. Ange Postecoglou no tuvo más remedio que confiar en el intrépido sueco, que brindó esperanza a la afición en tiempos difíciles.

9. Endrick – $84.6 millones

Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Cafu, Roberto Carlos y Rivaldo son algunos de los jugadores que se formaron en el Palmeiras antes de emprender brillantes carreras en Europa. Gabriel Jesús también siguió sus pasos, conquistando varios títulos de la Premier League con el Manchester City.



Endrick era considerado la gran promesa del club, y su talento innato llamó la atención del Real Madrid, que ha sabido aprovechar el potencial de jóvenes promesas brasileñas como Vinicius Junior y Rodrygo.



El menudo pero potente delantero se unió al Madrid tras cumplir 18 años en julio de 2024, según informes que sugieren que los blancos cerraron un acuerdo con el Palmeiras por valor de 69,4 millones de dólares.



Endrick disputó 37 partidos durante su primera temporada, principalmente como suplente, pero desde entonces sus oportunidades en el primer equipo se han visto limitadas por el nuevo entrenador, Xabi Alonso. Se ha rumoreado una cesión al Lyon francés en enero, pero el joven de 19 años sigue siendo una de las grandes promesas de Brasil.

8. Geovany Quenda – $92.7 millones

Sporting CP v FC Alverca - Primeira Liga | Carlos Rodrigues/GettyImages

El Chelsea ya ha hecho su oferta por Geovany Quenda, del Sporting de Lisboa, quien se unirá a los Blues el próximo verano tras un acuerdo de 57,8 millones de dólares entre ambos clubes.



El debut de Quenda en Lisboa se produjo bajo la dirección de Ruben Amorim, entrenador del Manchester United, quien convirtió brevemente al Sporting en la potencia dominante de Portugal. Las cosas se han complicado para los Leões tras la marcha de Amorim, pero el talento de Quenda sigue brillando.



Es el goleador más joven en la historia del Sporting y, tras impresionar como lateral con Amorim, ahora está demostrando ser un jugador fiable en el último tercio del campo. Quenda es rápido, valiente e inteligente. Juega con una madurez impropia de su edad y no es un jugador por el que el Chelsea deba simplemente obtener beneficios.

7. Myles Lewis-Skelly – $98 millones

Arsenal v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth Round | Visionhaus/GettyImages

La academia Hale End del Arsenal se está consolidando como una potencia en el mundo del desarrollo de jugadores.



Esta temporada, se ha hablado mucho del joven de 15 años Max Dowman, quien ha batido récords, pero la temporada pasada, en el norte de Londres, el jugador que acaparó la atención fue Myles Lewis-Skelly.



Un potente mediocampista central en las categorías inferiores, Mikel Arteta lo ha utilizado principalmente como lateral izquierdo. Animado a jugar por dentro, Lewis-Skelly ha demostrado su extraordinaria capacidad para resistir la presión y superar las líneas defensivas.



Ha brillado en los grandes escenarios con los Gunners y ahora es internacional absoluto con Inglaterra. En la temporada 2025-26, los minutos de juego han sido más difíciles de conseguir, pero Lewis-Skelly ha aprovechado al máximo sus oportunidades en Europa.



El segundo lateral adolescente más valioso del CIES es Givairo Read, del Feynoord (32,2 millones de dólares).

6. Ethan Nwaneri – $101.8 millones

Arsenal v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth Round | Eddie Keogh/GettyImages

Lewis-Skelly fue la gran revelación del Arsenal en la temporada 2024-25, pero solo porque Ethan Nwaneri ya era conocido fuera del círculo de Hale End.



El mediapunta inglés hizo historia en la Premier League en septiembre de 2022, cuando, con 15 años, se convirtió en el jugador más joven en debutar en la competición.



El desarrollo de Nwaneri ha sido supervisado con atención por los Gunners, y las lesiones hicieron que tuviera un papel más importante del previsto en el equipo de Arteta la temporada pasada. Sin embargo, el talento del joven casi siempre se impuso. Capaz de jugar por las bandas, pero más letal desde el centro del campo, Nwaneri terminó la temporada 2024-25 con nueve goles en todas las competiciones.



Posee una zurda prodigiosa, y muchos creen que será una pieza clave en el prometedor futuro del Arsenal.

5. Warren Zaire-Emery – $106.7 millones

Olympique Lyonnais v Paris Saint-Germain FC - Ligue 1 McDonald's | Eurasia Sport Images/GettyImages

Warren Zaïre-Emery quizás no tuvo muchas oportunidades durante la campaña del Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League la temporada pasada, pero este centrocampista francés, con gran despliegue físico, es uno de los jugadores que el eterno campeón francés querrá tener en su plantilla para la próxima década.



El técnico Luis Enrique ha elogiado a Zaïre-Emery desde su llegada al club, describiendo al entonces joven de 17 años como "humilde" y "muy inteligente" en septiembre de 2023.



Ha sido un jugador clave en la Ligue 1 bajo la dirección de Enrique, especialmente la temporada pasada, cuando el PSG se alzó con el título con facilidad, y parece que ha dado un salto de calidad en la temporada 2025-26. "Es un líder, no con palabras, sino en el campo", dijo recientemente el técnico del PSG sobre Zaïre-Emery, quien está sumando goles a su ya completo juego.

4. Franco Mastantuono – $118.3 millones

Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El prometedor Apertura 2025 de River Plate se vio realzado por la victoria por 2-1 sobre su eterno rival, Boca Juniors, en el Superclásico argentino. Durante el partido, Franco Mastantuono, de 17 años, anotó un impresionante gol de tiro libre que quedará grabado en la historia del club.



Esta hazaña se produjo en un momento en que la popularidad de Mastantuono estaba en su punto álgido en Argentina, y muchos esperaban que el talentoso mediocampista zurdo llamara la atención de la élite europea.



Y, por supuesto, fue el Real Madrid quien se interesó por él. Mastantuono se unió al gigante español tras el Mundial de Clubes en verano, y Xabi Alonso le otorgó inmediatamente un rol protagónico.



No sorprende que el CIES valore tanto al joven argentino, dado que el Madrid invirtió 73,2 millones de dólares para superar la fuerte competencia y asegurarse de contar con el talento de Mastantuono.

3. Pau Cubarsí – $130.2 millones

RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Pau Cubarsí, del Barcelona, ​​es el único central que figura entre los diez mejores. El CIES lo sitúa como el tercer jugador adolescente más valioso del mundo, tras haberse consolidado como pieza clave en el centro de la defensa de Hansi Flick la temporada pasada.



Cubarsí puede tener momentos de inexperiencia en situaciones defensivas de emergencia, pero su capacidad de pase es tan impresionante como la de cualquier otro en su posición.



El talento del central con el balón convenció a Flick para alinearlo junto al veterano Iñigo Martínez, y ambos desarrollaron una conexión casi telepática en un sistema defensivo increíblemente exigente, basado en asfixiar al rival y provocar fueras de juego.



Ha habido algunos altibajos en la temporada 2025-26, pero el potencial de Cubarsí es enorme.

2. Estêvão – $136.5 millones

Chelsea FC v AFC Ajax - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Visionhaus/GettyImages

Se creía que Endrick sería la próxima superestrella de Brasil, pero quizás desde el principio fue Estêvão.



Otro canterano del Palmeiras, Estêvão, se ha adaptado rápidamente a Londres después de que el Chelsea confirmara oficialmente su fichaje este verano por 38,1 millones de dólares, una cifra que ya parece una auténtica ganga.



El extremo posee la seguridad en sí mismo y la energía de las grandes figuras de la samba de antaño, y un prometedor inicio en su carrera con los Blues ha hecho que la afición sueñe con las alturas que Estêvão podría alcanzar en Stamford Bridge.



Muchos han elogiado la humildad del joven, y ya se espera que brille en el Mundial de 2026 en Norteamérica.

1. Lamine Yamal – $404 millones

FC Barcelona Open Training Session in Spotify Camp Nou | Eric Alonso/GettyImages

CIES valora a la sensación del Barcelona, ​​Lamine Yamal, en lo que sería cómodamente un récord mundial de traspaso. Su talento también se valora más que las economías de Palau, Kiribati, Islas Marshall, Nauru, Montserrat y Tuvalu.



Desde que Yamal irrumpió en la escena futbolística con tan solo 15 años en abril de 2023, batiendo récords, no se ha escatimado elogios. La pretemporada posterior alertó a muchos más sobre su talento excepcional, de forma similar a como el Trofeo Joan Gamper de 2005 iluminó al gran entrenador italiano Fabio Capello, entonces al frente de la Juventus, sobre el talento de otro mundo que poseía un tímido argentino con el dorsal número 30.



Se han trazado paralelismos entre Yamal, ahora el número 10 del Barcelona, ​​y Lionel Messi, pero el mundo debe permitir que la superestrella española se desarrolle y evolucione a su propio ritmo.



Estamos hablando de una oportunidad que se presenta una vez en una generación.