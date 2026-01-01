Los jugadores que debería fichar el Manchester United temporada 2026/27

Para la temporada 2026/27, el Manchester United bajo las órdenes de Ruben Amorim llega de una reconstrucción masiva en verano 2026, con llegadas clave como Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Senne Lammens (portero joven), Patrick Dorgu (lateral izquierdo) y Diego León (lateral joven).

El equipo ha mejorado en ataque y profundidad, pero persisten necesidades por salidas probables (Casemiro libre en 2026, dudas con Ugarte/Mainoo, posible interés en Bruno Fernandes) y la adaptación al 3-4-3 de Amorim (presión alta, transiciones rápidas y solidez en mediocampo).

A continuación, mencionamos una lista de probables jugadores que deberían fichar, priorizados por urgencia (mediocampo defensivo/creativo como prioridad máxima), de acuerdo con rumores actuales, estilo de Amorim y posibles ventas para financiar (Zirkzee, Malacia, etc.).

1. Marc Guéhi - Crystal Palace, defensor central

Marc Guéhi con el Crystal Palace | Harry Murphy - Danehouse/GettyImages

El capitán inglés del Palace es un líder nato, rápido, fuerte en duelos aéreos y excelente en la progresión de balón. En la temporada actual ha jugado todos los partidos con gran forma.



Su contrato expira en junio de 2026. En verano de 2025, Liverpool estuvo a punto de ficharlo por 35 millones de libras esterlinas, pero el Palace lo bloqueó por falta de reemplazo. Ahora, es casi seguro que saldrá gratis o a bajo costo en 2026 (o en enero si el Palace vende para sacar algo).



Si Maguire sale (contrato 2026) o hay lesiones de Yoro/De Ligt/Martínez el United estaría entre los muchos interesados (junto a City, Liverpool, Chelsea).

2. Carlos Baleba - Brighton, mediocampista defensivo

Carlos Baleba con el Brighton | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

El dinámico camerunés de 21 años fuerte en recuperación, salida de balón y duelos; actualmente es titular en el Brighton.



Se encuentra valorado en aproximadamente 100-120 millones de libras esterlinas y el Brighton no lo venderá fácilmente.



En el United es una prioridad absoluta, lo intentó fichar en 2025 sin éxito y planea volver fuerte en 2026. Es un jugador ideal para cubrir la salida de Casemiro y rotar con Ugarte/Mainoo.

3. Adam Wharton - Crystal Palace, mediocampista central

Adam Wharton con Crystal Palace | Sebastian Frej/GettyImages

El mediocampista inglés posee gran pase y control y encaja perfecto en el doble pivote de Amorim, añadiendo visión y calma.



De acuerdo con rumores fuertes lo colocan como objetivo principal de los Red Devils para 2026, con valor aproximado de 80-100 millones.

Aunque hay que considerar que tienen una fuerte competencia por sus servicios con el City y Liverpool, pero el United lo ve como pilar a largo plazo.

4. Elliot Anderson - Nottingham Forest, mediocampista versátil

Elliot Anderson con Nottingham Forest | Visionhaus/GettyImages

El dinámico inglés de 23 años es técnico, recuperador, con visión y energía. Comparado con un "mediocampista completo" por su pase, regates y duelos.



Actualmente es la estrella en Forest pese a la posición del equipo; posee estadísticas élite (recuperaciones, pases clave).



Su valor en el mercado está subiendo a 80-100 millones. No saldrá en enero, pero en el verano 2026 es viable si brilla en el Mundial. Amorim lo considera para añadir intensidad al mediocampo (cubrir cargas en Bruno o Mainoo).

5. Antoine Semenyo - Bournemouth, extremo/delantero

Antoine Semenyo con el Bournemouth | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El potente ghanés de 25 años se caracteriza por ser rápido, versátil (banda derecha, izquierda o segunda punta) y con gran llegada al gol.



En su contrato actual tiene una cláusula de rescisión de 65 millones de libras esterlinas activa solo hasta mediados de enero de 2026.



Se busca para ganar profundidad y gol en bandas/transiciones (si Mbeumo/Cunha son irregulares o presentan lesiones). Cabe mencionar que, Manchester City y Liverpool también lo tienen como objetivo de fichaje.