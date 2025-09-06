Sports Illustrated Fútbol

Los jugadores que ganaron más Champions League en la historia: Paco Gento lidera el ranking en solitario

Una leyenda del Real Madrid encabeza la lista de jugadores más exitosos de la competencia europea, un ranking en el que se encuentran nombres ilustres del fútbol mundial
Mariana Moreno|
Paco Gento y Cristiano Ronaldo están ente los jugadores con más Champions
Paco Gento y Cristiano Ronaldo están ente los jugadores con más Champions | IMAGO / Cordon Press/Miguelez Sports

Una nueva edición de la Champions League está a punto de comenzar, el trofeo que todos los futbolistas sueñan con ganar pero que solo unos pocos han podido tocar. Y si ganar una Champions ya es complicado, hay un grupo de privilegiados que han poio repetir y alzar la orejona al cielo en más de una ocasión.

Aquí repasamos la lista de los jugadores que más veces ganaron la competencia más importante de Europa.

5. Alfredo Di Stefano (5)

Alfredo Di Stefano es considerado una de las máximas leyendas del Real Madrid y fue protagonista de una etapa histórica en el club. Consiguió cinco Champions League, siempre jugando en la Casa Blanca: 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60.

4. Paolo Maldini (5)

Paolo Maldini ganó cinco veces la Champions League
Paolo Maldini es uno de los jugadores con más títulos de Champions | IMAGO / Colorsport

Si hablamos de leyendas no podemos dejar de mencionar a Paolo Maldini, uno de los grandes jugadores de la historia del Milan. Campeón en diferentes etapas de su carrera de la Champions League: 1988-89, 1989-90, 1993-94, 2002-03, 2006-07

3. Costacurta (5)

Otro ganador nato. Compañero de Paolo Maldini en los máximos años de gloria del club italiano. Ganó las mismas Champions que él.

2. Cristiano Ronaldo (5)

Campeón con el Manchester United en la temporada 2007-08 y con el Real Madrid en cuatro ocasiones: 2013-14, 2015-16, 2016-17 y 2017-18. Una de las máximas leyendas de la competición.

1. Francisco Gento (6)

El máximo ganador de la UEFA Champions League. Lo hizo en seis ocasiones con la camiseta del Real Madrid en las temporadas 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66. Leyenda absoluta.

El ranking de los jugadores con más Champions de la historia

Héctor Rial, Juan Alonso, Juan Santiesteban, Marquitos, Rafael Lesmes y José María Zárraga son otros de los jugadores que consiguieron proclamarse campeones de Europa en cinco ocasiones. Siempre con la camiseta del Real Madrid en las temporadas 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60.

Y tras la conquista de la útima Champions en la temporada 2021/22, nueves jugadores del Real Madrid también han entrado en este pretigioso club de los que han ganado 5 Champions, aunque el caso de Toni Kroos una la ganó siendo jugador de Bayern.

Jugador

Número de títulos

Club

Paco Gento

6

Real Madrid

Cristiano Ronaldo

5

Manchester United y Real Madrid

Alessandro Costacurta

5

Milán

Paolo Maldini

5

Milán

Alrfedo Di Stéfano

5

Real Madrid

José María Zárraga

5

Real Madrid

Marcos Alonso

5

Real Madrid

Rafael Lesmes

5

Real Madrid

Héctor Rial

5

Real Madrid

Juanito Alonso

5

Real Madrid

Juan Santiesteban

5

Real Madrid

Karim Benzema

5

Real Madrid

Luka Modric

5

Real Madrid

Casemiro

5

Real Madrid

Nacho

5

Real Madrid

Gareth Bale

5

Real Madrid

Marcelo

5

Real Madrid

Carvajal

5

Real Madrid

Isco

5

Real Madrid

Toni Kroos

5

Bayern, Real Madrid

Published | Modified
Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.

Home/Futbol