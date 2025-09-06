Los jugadores que ganaron más Champions League en la historia: Paco Gento lidera el ranking en solitario
Una nueva edición de la Champions League está a punto de comenzar, el trofeo que todos los futbolistas sueñan con ganar pero que solo unos pocos han podido tocar. Y si ganar una Champions ya es complicado, hay un grupo de privilegiados que han poio repetir y alzar la orejona al cielo en más de una ocasión.
Aquí repasamos la lista de los jugadores que más veces ganaron la competencia más importante de Europa.
5. Alfredo Di Stefano (5)
Alfredo Di Stefano es considerado una de las máximas leyendas del Real Madrid y fue protagonista de una etapa histórica en el club. Consiguió cinco Champions League, siempre jugando en la Casa Blanca: 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60.
4. Paolo Maldini (5)
Si hablamos de leyendas no podemos dejar de mencionar a Paolo Maldini, uno de los grandes jugadores de la historia del Milan. Campeón en diferentes etapas de su carrera de la Champions League: 1988-89, 1989-90, 1993-94, 2002-03, 2006-07
3. Costacurta (5)
Otro ganador nato. Compañero de Paolo Maldini en los máximos años de gloria del club italiano. Ganó las mismas Champions que él.
2. Cristiano Ronaldo (5)
Campeón con el Manchester United en la temporada 2007-08 y con el Real Madrid en cuatro ocasiones: 2013-14, 2015-16, 2016-17 y 2017-18. Una de las máximas leyendas de la competición.
1. Francisco Gento (6)
El máximo ganador de la UEFA Champions League. Lo hizo en seis ocasiones con la camiseta del Real Madrid en las temporadas 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66. Leyenda absoluta.
El ranking de los jugadores con más Champions de la historia
Héctor Rial, Juan Alonso, Juan Santiesteban, Marquitos, Rafael Lesmes y José María Zárraga son otros de los jugadores que consiguieron proclamarse campeones de Europa en cinco ocasiones. Siempre con la camiseta del Real Madrid en las temporadas 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60.
Y tras la conquista de la útima Champions en la temporada 2021/22, nueves jugadores del Real Madrid también han entrado en este pretigioso club de los que han ganado 5 Champions, aunque el caso de Toni Kroos una la ganó siendo jugador de Bayern.
Jugador
Número de títulos
Club
Paco Gento
6
Real Madrid
Cristiano Ronaldo
5
Manchester United y Real Madrid
Alessandro Costacurta
5
Milán
Paolo Maldini
5
Milán
Alrfedo Di Stéfano
5
Real Madrid
José María Zárraga
5
Real Madrid
Marcos Alonso
5
Real Madrid
Rafael Lesmes
5
Real Madrid
Héctor Rial
5
Real Madrid
Juanito Alonso
5
Real Madrid
Juan Santiesteban
5
Real Madrid
Karim Benzema
5
Real Madrid
Luka Modric
5
Real Madrid
Casemiro
5
Real Madrid
Nacho
5
Real Madrid
Gareth Bale
5
Real Madrid
Marcelo
5
Real Madrid
Carvajal
5
Real Madrid
Isco
5
Real Madrid
Toni Kroos
5
Bayern, Real Madrid
