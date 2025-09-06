Los jugadores que ganaron más Champions League en la historia: Paco Gento lidera el ranking en solitario

Una nueva edición de la Champions League está a punto de comenzar, el trofeo que todos los futbolistas sueñan con ganar pero que solo unos pocos han podido tocar. Y si ganar una Champions ya es complicado, hay un grupo de privilegiados que han poio repetir y alzar la orejona al cielo en más de una ocasión.

Aquí repasamos la lista de los jugadores que más veces ganaron la competencia más importante de Europa.

5. Alfredo Di Stefano (5)

Alfredo Di Stefano es considerado una de las máximas leyendas del Real Madrid y fue protagonista de una etapa histórica en el club. Consiguió cinco Champions League, siempre jugando en la Casa Blanca: 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60.

4. Paolo Maldini (5)

Paolo Maldini es uno de los jugadores con más títulos de Champions | IMAGO / Colorsport

Si hablamos de leyendas no podemos dejar de mencionar a Paolo Maldini, uno de los grandes jugadores de la historia del Milan. Campeón en diferentes etapas de su carrera de la Champions League: 1988-89, 1989-90, 1993-94, 2002-03, 2006-07

3. Costacurta (5)

Hoy cumple 53 años el gran Alessandro Costacurta.



📅 694 partidos

🇮🇹 59 internacionalidades

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Serie A

🏆 Coppa Italia

🏆🏆🏆🏆🏆 Supercoppa Italia

🏆🏆🏆🏆🏆 Champions League

🏆🏆🏆🏆 Supercopa de la UEFA

🏆🏆 Copa Intercontinental



Leyenda del AC Milan ⚫🔴 pic.twitter.com/XjHemPpj8l — Soy Calcio (@SoyCalcio_) April 24, 2019

Otro ganador nato. Compañero de Paolo Maldini en los máximos años de gloria del club italiano. Ganó las mismas Champions que él.

2. Cristiano Ronaldo (5)

🗣️ "It was amazing - probably the best of my career." 😎



😮 A year ago today - one of the great #UCL goals - Cristiano Ronaldo's sensational overhead kick in Turin! 🔥🔥🔥#OnThisDay @Cristiano pic.twitter.com/5nbrzSqXDw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 3, 2019

Campeón con el Manchester United en la temporada 2007-08 y con el Real Madrid en cuatro ocasiones: 2013-14, 2015-16, 2016-17 y 2017-18. Una de las máximas leyendas de la competición.

1. Francisco Gento (6)

El máximo ganador de la UEFA Champions League. Lo hizo en seis ocasiones con la camiseta del Real Madrid en las temporadas 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66. Leyenda absoluta.

El ranking de los jugadores con más Champions de la historia

Héctor Rial, Juan Alonso, Juan Santiesteban, Marquitos, Rafael Lesmes y José María Zárraga son otros de los jugadores que consiguieron proclamarse campeones de Europa en cinco ocasiones. Siempre con la camiseta del Real Madrid en las temporadas 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60.

Y tras la conquista de la útima Champions en la temporada 2021/22, nueves jugadores del Real Madrid también han entrado en este pretigioso club de los que han ganado 5 Champions, aunque el caso de Toni Kroos una la ganó siendo jugador de Bayern.