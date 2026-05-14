Los jugadores que pretende sumar el Manchester United

El Manchester United está en un momento inesperadamente positivo: la llegada de Michael Carrick como interino hasta el final de la temporada les dio una bocanada de aire fresco y terminaron clasificándose a la próxima edición de la UEFA Champions League, algo que parecía impensado cuando Ruben Amorim era entrenador del primer equipo.

Ahora, saben que deben reforzar su plantilla para tener un plantel competitivo de cara a la nueva campaña, donde Carrick ya será entrenador de manera formal y donde buscarán volver a ser campeones de una competencia oficial.

Según informó SkySports, el United tiene en su carpeta a Ederson, del Atalanta de Italia, y a Mateus Fernandes, futbolista del West Ham, para reforzar su mediocampo de cara a la próxima temporada.

FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-MAN UTD | ANDY BUCHANAN/GettyImages

Ederson seguramente sea parte del plantel de Brasil que juegue el Mundial 2026 en Norteamérica el próximo verano, y su salida del Atalanta requerirá una inversión interesante por parte de la directiva del United. En la temporada actual jugó un total de 40 partidos, con tres goles anotados y dos asistencias repartidas.

Por su parte, Mateus Fernandes es uno de los puntos altos de un West Ham en crisis, que de no mediar ningún milagro terminará descendiendo al Championship. Esto facilitaría el fichaje del jugador por el United, ya que los Hammers estarían necesitados de ganar dinero con transferencias para armar un plantel competitivo con el fin de volver lo antes posible a la Premier League. En caso de que no pierdan la categoría, la negociación sería más ardua para los mancunianos.

Además, se reportó que no se rendirán por el fichaje de Elliot Anderson, aunque este está más cerca de la mitad celeste de Manchester que de la roja. La lista de posibles refuerzos para el mediocampo incluye nombres como el de Sandro Tonali, Carlos Baleba, Adam Wharton y la oportunidad de Federico Valverde, si este finalmente se marcha del Real Madrid tras el escándalo con Aurelien Tchouaméni.

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