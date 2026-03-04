Los jugadores que se perderán el Mundial 2026 por lesión

Estamos a menos de 100 días de la inauguración del Mundial 2026 que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio y varias lesiones graves han confirmado que ciertos jugadores clave de selecciones clasificadas no podrán participar en el torneo.

Las rupturas de ligamento cruzado anterior y menisco suelen requerir 7-12 meses de recuperación, por lo que este tipo de lesión es la más común y temida, aunque no es la única, pues en este punto cualquier lesión de tres meses o más no permite llegar en ritmo y forma a los jugadores a un torneo tan importante y de alta eficiencia.

A continuación, mencionamos una lista de los casos más destacados y confirmados por lesiones (basado en reportes médicos oficiales y medios de comunicación).

1. Rodrygo Goes - Brasil

Rodrygo Goes no irá a Mundial con Brasil | Eurasia Sport Images/GettyImages

Sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior y del menisco lateral en la rodilla derecha durante el partido contra Getafe en La Liga a principios de marzo de 2026.



Real Madrid confirmó el diagnóstico tras pruebas el 3 de marzo, y el jugador lo describió como "uno de los peores días de mi vida".



La recuperación se estima en 7-9 meses o más, lo que lo deja fuera del resto de la temporada 2025-26 y del Mundial. Brasil pierde a un atacante titular clave junto a Vinícius y Endrick, representando un golpe duro para la selección carioca.

2. Valentín Carboni - Argentina

Valentín Carboni no acudirá al Mundial 2026 | Rodrigo Valle/GettyImages

Sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior y parcial del ligamento colateral lateral en la rodilla derecha durante un entrenamiento con la selección a finales de febrero de 2026.



Reportes de La Nación y TyC Sports indican una recuperación mínima de 8 meses, con cirugía pendiente. Es su segundo ACL grave (ya tuvo uno en la otra rodilla en 2023-24), y Scaloni pierde a un joven talento prometedor que estaba en el radar.

3. Juan Foyth - Argentina

Juan Foyth se perderá la Copa del Mundo | Quality Sport Images/GettyImages

Se rompió el tendón de Aquiles izquierdo a inicios de 2026, se operó exitosamente a finales de ese mes y enfrenta una recuperación típica de 7-9 meses o más para volver a nivel élite.



Múltiples fuentes confirman que está fuera del Mundial, lo que reduce la profundidad defensiva (puede jugar de central o lateral derecho) para Scaloni.

4. Samu Aghehowa - España

Samu Aghehowa con Porto | Diogo Cardoso/GettyImages

Sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha durante el partido contra Sporting CP en la Primeira Liga a principios de febrero de 2026.



Porto confirmó el diagnóstico, y el jugador se sometió a cirugía exitosa poco después. Él mismo expresó estar "devastado" y "sin palabras", describiéndolo como el día más desafortunado de su carrera.



Con una recuperación de 7-9 meses o más, se pierde el resto de la temporada y el Mundial.



España pierde a un goleador en forma (20 goles esta temporada) que era una opción fuerte para Luis de la Fuente, especialmente como recambio en ataque.

5. Jack Grealish - Inglaterra

Jack Grealish no jugará el Mundial con Inglaterra | Visionhaus/GettyImages

Sufrió una fractura por estrés en el pie izquierdo en enero de 2026 durante un partido contra Aston Villa.



Se sometió a cirugía a principios de febrero, confirmando que se pierde el resto de la temporada 2025-26.



Él expresó estar "devastado" por cómo terminó la campaña, y esto elimina sus chances de regresar a la selección de Inglaterra para el Mundial, donde su forma reciente en Everton lo había puesto en el radar de posibles convocados.

6. Mohammed Salisu - Ghana

Mohammed Salisu se lesionó en enero con Mónaco | VALERY HACHE/GettyImages

Padeció una ruptura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda a principios de enero de 2026.



El médico de la selección de Ghana, el Dr. Prince Pambo, confirmó que requiere unos 9 meses de recuperación y que está oficialmente descartado para el Mundial.



Ghana pierde a uno de sus defensores más sólidos en Europa, debilitando significativamente la zaga de los Black Stars.

7. Cameron Carter-Vickers - Estados Unidos

Cameron Carter-Vickers se lesionó el tendón de Aquiles | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

Sufrió una ruptura del tendón de Aquiles en octubre de 2025 durante un partido de Europa League contra Sturm Graz.



Celtic confirmó que se pierde el resto de la temporada 2025-26, y el propio jugador junto al staff indicaron que es "muy difícil" llegar al Mundial.



La recuperación es larga (9-12 meses para forma completa) afecta su titularidad bajo Pochettino, aunado a que la defensa estadounidense tiene competencia alta.

8. Jesús Orozco Chiquete - México

Jesús Orozco Chiquete se lesionó el tobillo en diciembre | Jam Media/GettyImages

Sufrió una grave dislocación del tobillo derecho (con daño en ligamentos y tendones) en diciembre de 2025 durante la semifinal del Apertura contra Tigres.



Se operó exitosamente poco después, pero el entrenador Javier Aguirre indicó en febrero de 2026 que: "lamentablemente no creo que Chiquete esté listo", y se estima que le faltan meses más para recuperar forma plena.



Esto lo pone muy probablemente fuera del Mundial, ya que no ha jugado desde entonces y México pierde a un defensor versátil clave en la zaga.

