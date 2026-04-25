Los lesionados y suspendidos de Cruz Azul para enfrentar al Necaxa

Vaya torbellino que se desató en La Noria el pasado miércoles, ya que después de haber empatado 1-1 contra Querétaro en el Estadio Corregidora, la directiva de Cruz Azul decidió darle las gracias al técnico argentino Nicolás Larcamón, quien ya acumulaba nueve partidos sin poder ganar contando todas las competencias.

Joel Huiqui | Jam Media/GettyImages

Pese a lo ocurrido, La Máquina ya tenía su boleto a la Liguilla, por eso Joel Huiqui se encargará de forma interina del equipo para encarar la recta final. Será este domingo 26 de abril cuando se enfrenten al Necaxa en el Estadio Banorte Azteca, dejando atrás al Estadio Cuauhtémoc. Los Rayos ya están eliminados tras igualar sin goles contra Chivas, un choque en el que debían ganar a toda costa para seguir con vida, pero pareció que no les interesaba seguir dentro de la competencia ya que les faltó ambición, algo que podrían repetir frente a los cementeros.



Por ahora, los celestes marchan en la cuarta posición de la tabla general, pero todavía pueden aspirar hasta el segundo sitio y a la vez, podrían bajar al quinto si no vencen y Toluca saca una victoria por más de dos goles ante León.



Entre los futbolistas que no pudieron ver actividad contra los Gallos Blancos estuvieron Jorge Rodarte y Andrés Montaño, esto debido a una enfermedad viral, por lo que posiblemente estarán listos para el fin de semana.

Andres Montaño | Rodrigo Oropeza/GettyImages

¿Qué jugadores tiene lesionados Cruz Azul?

En el ‘hospital’ continúa Jesús Orozco Chiquete, quien sufrió una luxación en el tobillo derecho con daño en ligamentos en diciembre del 2025. El zaguero central ya está en proceso de recuperación y podría volver a las andadas en agosto.



Asimismo, el argentino Nico Ibáñez se unió a la lista apenas el pasado 11 de abril. El delantero sufrió una ruptura muscular en la pierna derecha, por lo que se perderá el resto de la fase regular y podría volver para los cuartos de final.

¿Qué jugadores tiene suspendidos el Cruz Azul?

Gonzalo Piovi y Mateo Coronel | Agustin Cuevas/GettyImages

El argentino Gonzalo Piovi no estará con sus compañeros porque recibió su quinta tarjeta amarilla del certamen en territorio queretano, pero estará listo para asumir los cuartos de final de la Liguilla.



Otro que está a nada de ser suspendido por acumulación de tarjetas es Erik Lira, sin embargo, aunque reciba la quinta, no serviría de mucho ya que se irá a la concentración de la selección mexicana en el CAR. De ser pintado de amarillo, se perdería el arranque del Apertura 2025.