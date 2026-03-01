Los llamativos cambios del VAR para el Mundial 2026

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y los cambios respecto a lo que venimos viendo serán grandes, no solo por la cantidad de equipos que lo jugarán sino por diversas situaciones reglamentarias.

Una de las grandes modificaciones estará en el VAR, ya que a partir de ahora podrán revisarse jugadas de tiro de esquina, para confirmar su validez, y de segunda amarilla, algo que quedaba relegado ante la restricción de solamente revisar acciones de tarjeta roja directa.

Además, habrá una cuenta regresiva visual de cinco segundos para realizar los saques de banda, y en los tiros de meta se aplicará cuando el árbitro considere que hay demoras excesivas. En estas situaciones, si se agota el tiempo, el lateral cambiará de dueño y el saque de arco se convertirá en tiro de esquina para el rival.

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Visionhaus/GettyImages

En cuanto a las modificaciones durante el partido, los futbolistas que salgan tienen un máximo de diez segundos para hacerlo desde que el árbitro autorice la variante. En caso de no cumplirse la regla, el jugador que ingrese deberá esperar un minuto de juego efectivo y recién podrá hacerlo en la siguiente interrupción.

La última modificación está vinculada a los futbolistas que requieren atención médica: la IFAB resolvió que, cuando un jugador sea atendido, deberá salir y permanecer al menos un minuto afuera antes de reincorporarse a la acción de juego.

La IFAB acostumbra a analizar el reglamento constantemente, y los Mundiales suelen ser la competencia donde lanzan las nuevas reglas del fútbol. En 2018 debutó el VAR como tal, mientras que en 2022 el sistema semiautomático fue un dolor de cabeza para más de uno. En esta oportunidad, las nuevas normas están directamente apuntadas a aumentar la cantidad de tiempo neto de juego, algo que también sucedió en Qatar con los polémicos tiempos adicionados.