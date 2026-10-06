Los máximos goleadores de la selección argentina en la historia - rankeados

La selección argentina tuvo a lo largo de los años a grandes futbolistas que les regalaron incontables alegrías a sus aficionados. Entre ellos aparece Lionel Messi, quien anunció su retiro de la Albiceleste luego de superar los 200 partidos disputados con la camiseta nacional. Leo terminó su ciclo en la cima de la tabla de artilleros, con 125 tantos, cifra que supera ampliamente a la de Gabriel Batistuta, ubicado inmediatamente detrás suyo.

A continuación, los máximos goleadores argentinos de la historia

11. Leopoldo Luque (22 goles)

Leopoldo Luque, Mundial 1978 | Manny Millan/GettyImages

Luque convirtió 22 goles en 45 partidos, cuatro de ellos en el Mundial 1978. Ahi marcó contra Hungría y Francia en la primera fase y después anotó un doblete en el 6-0 a Perú. Terminó ese torneo levantando el trofeo en el Monumental y convertido en una de las figuras del primer seleccionado argentino campeón del mundo.





Prácticamente promedió un gol cada dos presentaciones con Argentina y llevó al seleccionado las virtudes que también exhibió en Unión y River.

10. Daniel Passarella (22 goles)

Daniel Passarella, Mundial 1978 | STAFF/GettyImages

Que un defensor aparezca en este listado de, mayoría delanteros, dice mucho de lo que fue Passarella en la selección argentina. El Kaiser convirtió 22 goles en 68 encuentros y en 1978 se convirtió en el primer capitán argentino en levantar una Copa del Mundo. También integró el plantel campeón de México 1986 y disputó la edición de España 1982.



Marcó de penal contra Francia durante Argentina 1978 y volvió a convertir en 1982, contra El Salvador e Italia. Cerró su carrera internacional con dos títulos mundiales en el currículum.

9. Luis Artime (24 goles)

Luis Artime, Mundial 1966 | PA Images/GettyImages

Artime anotó 24 tantos con la Albiceleste y disputó la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, al que llegó luego de recuperar su mejor versión en Independiente. A nivel de clubes ganó la Libertadores y el Mundial con Nacional de Uruguay en 1971.



Su presencia entre los principales goleadores argentinos sobrevivió durante décadas pese a haber sido parte de una época donde se jugaban muchos menos partidos internacionales.

8. Ángel Di María (31 goles)

Angel Di Maria, Mundial 2022 | Catherine Ivill/GettyImages

Jugador de campeonatos.Convirtió en la final de la Olimpíadas de Beijing 2008, en la de la Copa América 2021 contra Brasil y en la Finalissima 2022 contra Italia. Como si no fuera poco, firmó el 2-0 ante Francia en la final de Qatar.



145 presentaciones con la selección lo ubicaron además entre los futbolistas con mayor cantidad de partidos internacionales del país. El camino incluyó cuatro Copas del Mundo y una transformación notable en su vínculo con los hinchas, hasta despedirse de la Albiceleste convertido en uno de los grandes emblemas de la generación dorada.

7. Gonzalo Higuaín (31 goles)

Gonzalo Higuain, Mundial 2014 | Mike Egerton - PA Images/GettyImages

El Pipita tuvo una relación intensa con la camiseta argentina. En Sudáfrica 2010 firmó un triplete ante Corea del Sur y cuatro años después convirtió el 1-0 ante Bélgica que depositó al equipo en las semifinales de Brasil 2014. Participó en tres Mundiales y fue finalista de la Copa del Mundo en territorio brasileño.



Esa relación intensa se dio a raiz de los cuestionamientos por las finales perdidas, pero sus números lo mantuvieron dentro de un grupo al que llegaron muy pocos delanteros argentinos.

6. Diego Maradona (32 goles)

Diego Maradona, Mundial 1986 | Bongarts/GettyImages

Lo de Maradona va más allá de los 34 goles que acompañaron un recorrido de cuatro Mundiales y la consagración en México 1986, donde levantó la Copa como capitán. Su último festejo con Argentina llegó contra Grecia en Estados Unidos 1994, con un zurdazo al ángulo seguido por una celebración que quedó grabada para siempre.



El Mundial del '86 fue testigo de sus dos tantos contra Inglaterra, el Gol del Siglo y la mano de Dios. Cuatro años después condujo a la selección a otra final mundialista en Italia.

5. Hernán Crespo (35 goles)

Hernan Crespo, Mundial 2006 | OMAR TORRES/GettyImages

Crespo convirtió 35 tantos con Argentina y las Eliminatorias fueron su terreno más fértil. Llegó a 19 conquistas en las clasificaciones sudamericanas, registro nacional que permaneció vigente hasta la irrupción de Messi. Fue parte de la Albiceleste que jugó en Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.



La competencia con Gabriel Batistuta limitó su continuidad como titular en sus primeros años con la selección. Aun así, dejó su firma mundialista contra Suecia en 2002 y ante Costa de Marfil, Serbia y México en 2006.

4. Sergio Agüero (42 goles)

Sergio Aguero, Eliminatorias Mundial 2014 | ALEJANDRO PAGNI/GettyImages

Jugó los Mundiales de 2010, 2014 y 2018 y pudo despedirse del equipo nacional con la Copa América 2021 en su palmarés. Fue parte del equipo que jugó el Mundial Sub 20 de 2007 y conquistó el oro olímpico de Beijing 2008.



Fue Balón de Oro y Bota de Oro en el Mundial juvenil de 2007 y marcó dos veces contra Brasil en las semifinales de Beijing. En la mayor jugó 101 encuentros y dejó 42 goles.

3. Lautaro Martínez (42 goles)

Lautaro Martinez, Mundial 2026 | Image Photo Agency/GettyImages

El Toro necesitó 86 encuentros para alcanzar los 42 tantos y meterse en el podio junto al Kun. Marcó el gol del título contra Colombia en la final de la Copa América 2024 y convirtió de cabeza ante Inglaterra en el Mundial 2026. Su tanto en los amistosos de octubre contra Burkina Faso le permitió igualar a Agüero.



Lautaro alcanzó la misma cifra que el Kun con 15 partidos menos y llegó a los 42 goles a los 29 años, es decir que todavía tiene margen para seguir escalando posiciones.

2. Gabriel Batistuta (56 goles)

Gabriel Batistuta, Mundial 1990 | Mark Thompson/GettyImages

Fue el máximo goleador de Argentina durante décadas. Batistuta convirtió 56 veces y lo tradujo en tres Mundiales: Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Batigol además pudo celebrar las Copas América de 1991 y 1993 y cerró su participación mundialista con 10 goles.



Sumado a eso, marcó un triplete contra Grecia en 1994 y otro ante Jamaica en 1998, convirtiéndose en el primer futbolista en firmar hat-tricks en dos ediciones mundialistas diferentes. Durante años fue el máximo artillero argentino en Mundiales, hasta que Messi lo superó.

1. Lionel Messi (125 goles)

Lionel Messi, Mundial 2026 | CHANDAN KHANNA/GettyImages

De por si, más de 100 goles es un número gigante, se engrandece más después de haber visto los de sus compatriotas. Esas 125 conquistas en 207 presentaciones antes de su despedida incluyen 21 en Mundiales y 36 en Eliminatorias Sudamericanas. Disputó seis Copas del Mundo, levantó el trofeo en Qatar 2022 y ganó las Copas América de 2021 y 2024. Su producción mundialista terminó con ocho tantos en la edición de 2026.



Messi termina su carrera internacional con 69 goles de diferencia respecto del Batigol y convirtió contra 45 selecciones nacionales distintas. Además, se despide como máximo artillero argentino en Copas del Mundo y Eliminatorias, además de ser el dueño del récord de presencias con la Albiceleste.

Jugador Número de goles Leo Messi 125 Gabriel Batistuta 56 Lautaro Martínez 42 Sergio Agüero 42 Hernán Crespo 35 Diego Maradona 32 Gonzalo Higuaín 31 Ángel Di María 31 Luis Artime 24 Daniel Passarella 22 Leopoldo Luque 22

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