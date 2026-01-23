Los máximos goleadores en la historia de la MLS - rankeados

La Major League Soccer ha construido su identidad con base en ofensivas de peligro, las cuales marcaron época cuando la liga aún buscaba respeto internacional, consolidando su crecimiento con goles constantes. Más allá de títulos o camisetas, el gol ha sido la medida definitiva de grandeza. Este ranking reúne a los máximos goleadores en la historia de la MLS, nombres que entendieron el contexto de la liga y supieron aprovechar cada oportunidad.

10. Dwayne De Rosario – 104 goles

FIFA Legends Cup - Day 1 | Oliver Hardt - FIFA/GettyImages

Talento puro y liderazgo. El canadiense brilló como mediapunta, demostrando que no era necesario ser ‘9’ fijo para dejar huella. Su capacidad para llegar desde segunda línea, asociarse con los delanteros y aparecer en momentos clave lo convirtió en un futbolista determinante dentro del crecimiento de la liga y en un referente ofensivo para sus equipos.

9. Jason Kreis – 108 goles

Columbus Crew v Inter Miami CF | Lauren Sopourn/GettyImages

Letal y constante. Su impacto fue tan grande que terminó siendo referente dentro y fuera del campo. A lo largo de su carrera destacó por su inteligencia para moverse en el área, su lectura del juego y su capacidad para definir con pocos toques. Más allá de los goles, su profesionalismo y liderazgo lo llevaron a convertirse en una figura respetada, influyente en el vestidor y clave en la consolidación competitiva de sus equipos.

8. Ante Razov – 114 goles

New York City FC v Los Angeles FC | Melinda Meijer/ISI Photos/GettyImages

Uno de los delanteros más subestimados del torneo. Eficacia silenciosa y regularidad absoluta. Su carrera en la MLS se construyó lejos de los reflectores, pero siempre cerca del gol. Partido tras partido respondió con movimientos precisos, buena lectura del área y una definición confiable que le permitió mantenerse vigente durante varias temporadas. No necesitó grandes rachas mediáticas para marcar diferencia: su valor estuvo en la constancia. Fue un atacante que entendió el ritmo de la liga y supo adaptarse a distintos equipos, contextos y sistemas sin perder productividad ofensiva.

7. Bradley Wright-Phillips – 114 goles

New York Red Bulls v Los Angeles Galaxy | Jeff Gross/GettyImages

Instinto europeo adaptado a la MLS. Fue sinónimo de gol durante sus mejores años. Su formación y mentalidad competitiva le permitieron interpretar el juego con ventaja, atacando espacios con precisión y resolviendo dentro del área con naturalidad. Supo leer el ritmo particular de la liga, ajustando su estilo sin perder contundencia. Más allá de los números, su presencia elevó el nivel ofensivo de sus equipos, aportando disciplina táctica, carácter y una referencia clara en el ataque que marcó diferencia temporada tras temporada.

6. Josef Martínez – 130 goles

San Jose Earthquakes v Austin FC | Maciek Gudrymowicz/ISI Photos/GettyImages

El atacante más dominante de la era moderna. Picos goleadores históricos y récords en tiempo récord. Su impacto en la MLS fue inmediato, con temporadas que redefinieron la forma de medir la eficacia ofensiva dentro de la liga. Potente, agresivo y con un olfato de gol demoledor, marcó diferencias claras en su mejor etapa. A diferencia de otros nombres del ranking, su historia aún no se cierra: el delantero continúa en activo y para el torneo Clausura 2026 de la Liga MX fichó con los Xolos de Tijuana, llevando su jerarquía y experiencia a un nuevo escenario competitivo.

5. Jaime Moreno – 133 goles

Toronto FC v D.C. United | Larry French/GettyImages

Elegancia sudamericana. Su influencia fue clave en la consolidación ofensiva del DC United. Jaime Moreno fue un delantero que entendió el juego desde la inteligencia y la técnica, más allá de la potencia física. Su capacidad para asociarse, asistir y definir lo convirtió en el eje del ataque durante varias temporadas. Fue parte fundamental de la etapa más exitosa del club, aportando goles y liderazgo en momentos determinantes. Con su estilo pausado y efectivo, ayudó a darle identidad al DC United y se consolidó como una de las grandes figuras históricas de la MLS.

4. Jeff Cunningham – 134 goles

FC Dallas v Los Angeles Galaxy | Victor Decolongon/GettyImages

Velocidad, desborde y definición. Durante años fue una pesadilla constante para las defensas. Jeff Cunningham destacó por su explosividad y su capacidad para romper líneas con facilidad, convirtiéndose en un atacante difícil de contener en el mano a mano. Su estilo directo y vertical le permitió generar peligro constante, ya fuera atacando los espacios o encarando desde zonas abiertas. Fue un futbolista que entendió cómo aprovechar el ritmo de la MLS, castigando errores defensivos con contundencia. Más allá de los goles, su presencia obligaba a los rivales a modificar planteamientos, consciente del daño que podía causar en cualquier descuido.

3. Landon Donovan – 145 goles

USA v Ghana - The FIFA World Cup 2006 | Simon M Bruty/GettyImages

Ícono absoluto de la liga. Más que goles, representó la cara del fútbol estadounidense. Landon Donovan fue uno de los jugadores más emblemáticos en la historia de Estados Unidos y una figura central en la construcción de la MLS como producto deportivo. Su impacto trascendió lo estadístico: fue referente generacional, líder dentro del campo y símbolo de una liga que buscaba identidad propia. Con inteligencia táctica, visión de juego y capacidad para aparecer en momentos clave, se convirtió en un jugador determinante durante años. Donovan encarnó el crecimiento del fútbol en su país y ayudó a posicionar a la MLS en el mapa internacional, dejando una huella que va mucho más allá del gol.

2. Kei Kamara – 146 goles

New York Red Bulls v FC Cincinnati | Howard Smith/ISI Photos/GettyImages

Longevidad y adaptación. Goles en múltiples equipos y una carrera marcada por la constancia. Kei Kamara construyó su legado en la MLS a partir de la regularidad y la capacidad para reinventarse temporada tras temporada. Su recorrido por distintos clubes no diluyó su impacto; al contrario, confirmó su fiabilidad como delantero. Físicamente dominante, con buen juego aéreo y una lectura clara del área, supo mantenerse vigente en contextos y proyectos muy distintos. Más allá de los números, Kamara representó profesionalismo y disciplina competitiva, cualidades que le permitieron sostener un alto nivel durante años y consolidarse como uno de los atacantes más efectivos en la historia de la liga.

1. Chris Wondolowski – 169 goles

USMNT Training | John Dorton/ISI Photos/USSF/GettyImages

El máximo goleador histórico. No fue el más vistoso, pero sí el más efectivo. Chris Wondolowski construyó su legado a partir de la intuición, el posicionamiento y una capacidad inigualable para estar en el lugar correcto en el momento preciso. Su carrera en la MLS fue un ejercicio constante de eficiencia, castigando errores mínimos dentro del área. Sin necesidad de grandes recursos técnicos, convirtió el gol en un hábito y la regularidad en su sello personal. Su récord de 169 tantos no solo lo coloca en la cima histórica, también establece una referencia difícil de alcanzar para cualquier delantero que aspire a marcar época en la liga.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA MLS