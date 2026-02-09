Los máximos goleadores en la historia de la MLS - rankeados

Los máximos goleadores históricos de la Major League Soccer (goles en temporada regular, según datos actualizados a finales de 2025) son los siguientes, basados en el portal especializado Transfermarkt.

El récord lo mantiene Chris Wondolowski con 169 goles, seguido de cerca por Kei Kamara, quien ha seguido sumando en temporadas recientes y se ubica en el segundo lugar con 146 goles (activo hasta 2025, a partir del 2026 se encuentra sin equipo y no ha anunciado su retiro definitivo).

A continuación, te presentamos el top 10 aproximado (los números pueden variar ligeramente según la fuente consultada y si incluyen playoffs o no, pero estos son los de liga regular sin tomar en cuenta los goles en playoffs).

10. Dwayne De Rosario - 104 goles

Dwayne De Rosario en la MLS | Abelimages/GettyImages

Debutó en la MLS con el San Jose Earthquakes en 2001: MLS Cups 2001 y 2003 (gol de oro 2001 final, MVP Cup). 2001-2005: 27 goles en 108 apariciones, Supporters' Shield 2005.



Houston Dynamo 2006-2008: MLS Cups 2006-2007, 24 goles en 78 juegos.



Traspasado a Toronto FC 2008: máximo goleador regular (27 goles en 57 apariciones), seis Best XI (2005-2007, 2009-2011).



En MLS fue parte de varios equipos (San Jose, Houston, Toronto dos veces, New York Red Bulls, D.C. United): 104 goles, cuatro MLS Cups.

9. Jason Kreis - 108 goles

Jason Kreis con Dallas Burns | Ronald Martinez/GettyImages

Fue parte de la MLS y se desempeñaba como mediocampista/delantero Dallas Burn (1996-2004: 247 juegos, 91 goles, 65 asistencias, primer MVP estadounidense, temporada 15 goles y 15 asistencias, cinco All-Stars).



Traspasado Real Salt Lake 2004 (58 apariciones, 17 goles), anotó primer gol franquicia 2005, más de 100 goles, se retiró en 2005 con 305 juegos y 108 goles.

8. Ante Razov - 114 goles

Ante Razov con Chivas USA | J. Miranda/GettyImages

Fue un delantero prolífico, draftado por LA Galaxy 1996 (seis apariciones, un gol en dos temporadas, posteriormente préstamo Sacramento Scorpions).



Tuvo su explosión en Chicago Fire (1998-2000, 2001-2004: 156 apariciones, 76 goles, máximo goleador club). Best XI 2003. Ganó MLS Cup 1998, Supporters' Shield 2003, US Open Cups 1998, 2000, 2003. Más adelante pasó por el Columbus Crew 2005 (siete apariciones, un gol), MetroStars (18 apariciones, seis goles), Chivas USA (2006-2009: 76 apariciones, 30 goles, máximo goleador).

7. Bradley Wright-Phillips - 114 goles

Bradley Wright-Phillips es histórico del NY RB | Icon Sportswire/GettyImages

Inició con Manchester City (2004-2006: dos goles en 32 apariciones Premier League), Southampton (2006-2009: 22 goles en 111 Championship), Plymouth Argyle (2009-2011: 17 goles en 32), Charlton Athletic (2011-2013: 31 goles en 82), préstamo Brentford (2013: cinco goles en 15).



Su carrera MLS empezó a mitad 2013 con New York Red Bulls: ayudó a ganar Supporters' Shield 2013. En 2014 igualó récord con 27 goles, Bota de Oro, récords club, terminando con 108 goles en 195 apariciones, récord en Red Bulls.



Dos Supporters' Shields más (2015, 2018), Botín de Oro 2016 (24 goles), Best XI 2014 y 2016. All-Star 2014 y 2018, MVP 2014, 2017, 2018; primero con más de 20 goles en dos temporadas. Luego Los Angeles FC (2020: ocho goles en 19), Columbus Crew (2021: un gol en 21). Retirado en 2022 a los 36 años.

6. Josef Martínez - 130 goles

Josef Martínez en su último paso en la MLS con San Jose | Maciek Gudrymowicz/ISI Photos/GettyImages

Su explosión en MLS fue con Atlanta United desde 2017 (préstamo inicial, luego permanente): 93 goles en 131 apariciones en seis temporadas (2017-2022), récords como hat-tricks (seis en 44 juegos), goles acumulativos regular/postemporada (35), racha consecutiva (15 juegos), más rápido a 100 goles MLS (125 juegos).



En 2018: 31 goles (récord temporada), MVP, Bota de Oro, All-Star MVP, MLS Cup Final MVP al ganar campeonato. Best XI 2017-2019, seis Jugador del Mes. Considerado uno de los mejores de MLS y Atlanta.



Inter Miami (2023: siete goles en 27, ganó Leagues Cup), CF Montréal (2024: 11 goles en 23), San Jose Earthquakes (2025: 14 goles en 30), en 2026 fichó con Club Tijuana de Liga MX.

5. Jaime Moreno - 133 goles

Jaime Moreno es histórico del D.C. United | Jeff Golden/GettyImages

Es un exfutbolista boliviano que ahora es entrenador técnico de la academia juvenil de D.C. United en MLS y entrenador del equipo U-23.



Inició su carrera en Club Blooming (1991-1994: 57 apariciones, 14 goles), luego Independiente Santa Fe en Colombia y dos temporadas en Middlesbrough de Inglaterra.



La mayor parte de su carrera fue en D.C. United (excepto una temporada en New York MetroStars 2003), donde se retiró en 2010 como máximo goleador histórico de MLS en ese momento.



Ganó cuatro MLS Cups (1996, 1997, 1999, 2004), jugó en finales cada año, un MLS Cup MVP, cinco veces Best XI, cuatro Supporters' Shields, múltiples US Open Cups.

4. Jeff Cunningham - 134 goles

Jeff Cunningham con FC Dallas | Victor Decolongon/GettyImages

Fue draftado noveno por Columbus Crew en 1998 (1998-2004: 182 juegos, 62 goles, 43 asistencias, Best XI 2002, US Open Cup 2002, Supporters' Shield 2004).



Traspasado a Colorado Rapids 2005 (26 juegos, 12 goles, brilló en All-Star vs. Fulham y Real Madrid).



En Real Salt Lake (2006-2007: lideró MLS con 16 goles 2006, Botín de Oro, récords franquicia, Best XI 2006). Toronto FC 2007 (32 juegos, 6 goles, número 96 por goles MLS). FC Dallas (2008-2010: 66 juegos, 33 goles, hat-trick perfecto 2009, Botín de Oro 2009, Best XI 2009, Campeonato Oeste 2010).



Regresó a Columbus 2011: anotó gol 133 (empate récord) y 134 (récord propio), terminando con 134 goles temporada regular MLS.

3. Landon Donovan - 145 goles

Landon Donovan es un histórico del fútbol norteamericano | Icon Sportswire/GettyImages

Inició su carrera en IMG Academy y firmó con Bayer Leverkusen en 1999. Con poco juego, fue prestado a San Jose Earthquakes (2001-2004: 32 goles en 87 apariciones de MLS, MLS Cups 2001 y 2003).



En 2005 se unió a LA Galaxy, donde brilló: 247 apariciones, 112 goles, 136 asistencias, cuatro MLS Cups (2005, 2011, 2012, 2014), dos Supporters' Shields (2010, 2011), récords como máximo goleador MLS (136 goles) y asistidor. Ganó MVP 2009 (premio renombrado en su honor), MLS All-Time Best XI.



Préstamos a Bayern Múnich (2009), Everton (2010, 2012), breve paso por León (2018).

2. Kei Kamara - 146 goles

Kei Kamara pudo ascender al segundo puesto en el último año | Jeff Dean/GettyImages

Es un futbolista profesional sierraleonés que juega como delantero. Huyó de la Guerra Civil de Sierra Leona de niño, pasando por un campo de refugiados en Gambia antes de migrar a EE.UU. a los 16 años, estableciéndose en Hawthorne, California, donde obtuvo la ciudadanía en 2006.



Su carrera senior empezó en MLS, draftado noveno por Columbus Crew en 2006 (36 apariciones, 5 goles en dos temporadas).



En 2013, préstamo a Norwich City (Premier League: 11 apariciones y un gol) y fichaje por Middlesbrough (Championship: 25 apariciones, cuatro goles) hasta 2014.



Regresó a MLS con Columbus en 2015 (22 goles en 32 juegos, co-máximo goleador.



Kamara tiene récords MLS: uno de 13 con más de 100 goles (en 300 apariciones), segundo histórico con 146 goles en 11 clubes (más equipos para un jugador), primero en anotar en 16 temporadas. All-Star 2015 y 2023, ganó US Open Cup 2024 con LAFC. Se ha retirado varias veces (2019, 2022) pero volvió, en 2026 se quedó sin equipo y podría retirarse de manera definitiva.

1. Chris Wondolowski - 169 goles

Chris Wondolowski tiene la marca histórica hasta la fecha | John Todd/ISI Photos/GettyImages

Es un exfutbolista estadounidense que brilló como delantero en la Major League Soccer. Seleccionado por San Jose Earthquakes en 2005 (ronda 4, pick 41), solo jugó dos partidos en MLS ese año.



En 2006 se unió al Houston Dynamo, contribuyendo a sus victorias en la MLS Cup de 2006 y 2007, aunque con estadísticas modestas (4 goles en 37 juegos).



Regresó a San Jose en 2009, donde explotó su potencial durante 12 temporadas (2009-2021), con 374 apariciones y 167 goles.



Su despegue fue en 2010, liderando la MLS con 18 goles para ganar el Botín de Oro. Repitió en 2012 con 27 goles, ganando el MVP Landon Donovan y siendo Jugador del Mes cuatro veces.



Estableció récords: máximo goleador histórico de MLS con 169 goles (único con más de 150 en temporada regular), más goles de visitante, más goles ganadores (casa y fuera), y primero en anotar más de 10 goles en 10 temporadas consecutivas (2011-2020).



Cinco veces All-Star MLS (2011, 2012, 2013, 2016, 2019). Casado desde 2009 con dos hijas, equilibró carrera con familia y comunidad.

