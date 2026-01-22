Los mejores 10 jugadores de la UEFA Champions League 25/26 - rankeados
La etapa de liguilla de la UEFA Champions League está a punto de llegar a su fin y varios futbolistas han sido protagonistas de estos encuentros, con vibrantes partidos y grandísimos goles que deleitaron a los fanáticos en todos los rincones del mundo.
A continuación, repasamos los 10 mejores jugadores de la UEFA Champions League hasta el momeento.
10. Anthony Gordon
El ofensivo de las Urracas es uno de los responsables de que el equipo de Eddie Howe encare la última fecha en puestos de clasificación directa a octavos de final, con un brillante aporte de seis goles en siete partidos.
9. Cristian Romero
El Cuti es el capitán del Tottenham y es la gran bandera de un equipo que, al igual que el Newcastle, está en zona de acceso directo a la ronda de 16. El campeón del mundo con la selección argentina viene de anotarle al Borussia Dortmund.
8. Fermín López
En la UEFA Champions League, Fermín se convierte en una bestia: lleva cinco goles en siete encuentros para que el FC Barcelona esté expectante de meterse entre los mejores ocho en la última jornada.
7. Dominik Szoboszlai
El húngaro es uno de los puntos altos de un Liverpool que, al menos en Champions, no va mal. Ya anotó cuatro goles para que su equipo sueñe con saltearse el playoff.
6. Michael Olise
El francés la está rompiendo en el Bayern Múnich, con cuatro asistencias en siete partidos de etapa de liguilla. Su equipo está segundo con un registro de seis victorias y una derrota.
5. Vitinha
El mediocampista portugués sigue siendo el motor y cerebro de un PSG que compite por su segunda UEFA Champions League. Acumula cuatro goles en siete partidos.
4. Erling Haaland
Con seis goles en siete partidos, el Androide es la principal referencia ofensiva de un Manchester City que está sufriendo nuevamente este formato de competencia. Si tienen chances de entrar entre los ocho, es gracias a él.
3. Harry Kane
El goleador inglés lleva siete goles en igual cantidad de partidos y sueña con levantar su primera UEFA Champions League, en un Bayern Múnich dirigido por Vincent Kompany que aparece como un fuerte candidato.
2. Gabriel Martinelli
Es una de las principales referencias ofensivas del equipo que va puntero con puntaje ideal: el Arsenal tiene 21 de 21 y está más ilusionado que nunca de la mano del extremo brasileño.
1. Kylian Mbappé
El francés del Real Madrid alcanzó un récord de Cristiano Ronaldo, de once goles en seis partidos jugados, lo que demuestra que está en un nivel que le permitirá hacer historia.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo