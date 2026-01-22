La etapa de liguilla de la UEFA Champions League está a punto de llegar a su fin y varios futbolistas han sido protagonistas de estos encuentros, con vibrantes partidos y grandísimos goles que deleitaron a los fanáticos en todos los rincones del mundo.

A continuación, repasamos los 10 mejores jugadores de la UEFA Champions League hasta el momeento.

10. Anthony Gordon

Newcastle United FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | DeFodi Images/GettyImages

El ofensivo de las Urracas es uno de los responsables de que el equipo de Eddie Howe encare la última fecha en puestos de clasificación directa a octavos de final, con un brillante aporte de seis goles en siete partidos.

9. Cristian Romero

Tottenham Hotspur v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | DeFodi Images/GettyImages

El Cuti es el capitán del Tottenham y es la gran bandera de un equipo que, al igual que el Newcastle, está en zona de acceso directo a la ronda de 16. El campeón del mundo con la selección argentina viene de anotarle al Borussia Dortmund.

8. Fermín López

SK Slavia Praha v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Thomas Eisenhuth - UEFA/GettyImages

En la UEFA Champions League, Fermín se convierte en una bestia: lleva cinco goles en siete encuentros para que el FC Barcelona esté expectante de meterse entre los mejores ocho en la última jornada.

7. Dominik Szoboszlai

Olympique de Marseille v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Stuart Franklin - UEFA/GettyImages

El húngaro es uno de los puntos altos de un Liverpool que, al menos en Champions, no va mal. Ya anotó cuatro goles para que su equipo sueñe con saltearse el playoff.

6. Michael Olise

FC Bayern München v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | F. Noever/GettyImages

El francés la está rompiendo en el Bayern Múnich, con cuatro asistencias en siete partidos de etapa de liguilla. Su equipo está segundo con un registro de seis victorias y una derrota.

5. Vitinha

Sporting Clube de Portugal v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | MB Media/GettyImages

El mediocampista portugués sigue siendo el motor y cerebro de un PSG que compite por su segunda UEFA Champions League. Acumula cuatro goles en siete partidos.

4. Erling Haaland

FK Bodo/Glimt v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Michael Regan - UEFA/GettyImages

Con seis goles en siete partidos, el Androide es la principal referencia ofensiva de un Manchester City que está sufriendo nuevamente este formato de competencia. Si tienen chances de entrar entre los ocho, es gracias a él.

3. Harry Kane

FC Bayern München v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | F. Noever/GettyImages

El goleador inglés lleva siete goles en igual cantidad de partidos y sueña con levantar su primera UEFA Champions League, en un Bayern Múnich dirigido por Vincent Kompany que aparece como un fuerte candidato.

2. Gabriel Martinelli

FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | David Price/GettyImages

Es una de las principales referencias ofensivas del equipo que va puntero con puntaje ideal: el Arsenal tiene 21 de 21 y está más ilusionado que nunca de la mano del extremo brasileño.

1. Kylian Mbappé

Real Madrid v AS Monaco - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

El francés del Real Madrid alcanzó un récord de Cristiano Ronaldo, de once goles en seis partidos jugados, lo que demuestra que está en un nivel que le permitirá hacer historia.