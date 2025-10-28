Los mejores centro delanteros jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 26

Tu centro delantero para el modo carrera tiene que ser una pieza fundamental dependiendo de tu estilo de juego. Si quieres jugar a contra presión, necesitas alguien con gran aguante. Si gustas jugar por las bandas, un rematador de cabeza es primordial.

Por eso, para el FC 26 hicimos una lista de los mejores jóvenes prospectos en esta posición. Claro, nombres como Benjamin Sesko o Hugo Ekitiké no aparecen pues superan los 45 millones de euros en valor y es casi imposible ficharles.

Nombre Club Edad Rating Potencial Valor Endrick Real Madrid 18 77 91 24.5 mde Francesco Camarda Lecce 17 65 87 2.3 mde Samu FC Porto 21 79 86 36 mde Mathys Tel Tottenham Hotspur 20 77 86 23.5 mde Yoan Bonny Inter 21 76 86 17 mde Jhon Durán Fenerbahçe SK 21 79 86 36 mde Eli Junior Kroupi Bournemouth 19 74 85 9 mde Marcos Leonardo Al Hilal 22 79 85 28.5 mde Conrad Harder RB Leipzig 20 74 85 9.5 mde Thierno Barry Everton 22 77 85 24 mde

*mde: millones de euros

1. Endrick (Real Madrid)

Real Madrid v FC Barcelona - Spanish Copa del Rey | Soccrates Images/GettyImages

El atacante merengue de nuevo es el mejor en esta lista. Su potencial de 91 es de los más altos del juego y a pesar de que en la vida real no está teniendo minutos, en tu modo carrera se puede convertir en la estrella de tu equipo en una sola temporada.



Rating: 77

Potencial: 91

2. Francesco Camarda (Lecce)

Italy v Sweden - UEFA Euro U21 Qualifiers | Jonathan Moscrop/GettyImages

Está a préstamo pero cuando regrese al AC Milán podrás ficharle por muy poco dinero. Es un prospecto que hay que trabajar de buena manera pues no tiene la media para ser titular ni mucho menos. Si le tienes paciencia y le das minutos, después de un par de temporadas tendrás a uno de los mejores delanteros del juego.



Rating: 65

Potencial: 87

3. Samu (FC Porto)

Nottingham Forest FC v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Es uno de los fichajes más caros de esta lista (36 millones de euros), pero vale cada centavo. Es un atacante sumamente completo, muy fuerte y con excelente remate de cabeza. España tenía mucho tiempo si producir un delantero centro tan prometedor.



Rating: 79

Potencial: 86

4. Mathys Tel (Tottenham Hotspur)

Tottenham Hotspur v Aston Villa - Premier League | Nigel French/Allstar/GettyImages

El primero de muchos franceses en esta lista. Desde sus días en el Bayern Múnich ya aparecía en esta lista, pero ahora con los Spurs tiene más minutos y también se puede cargar a la banda como extremo. Veloz y de buen drible, puede crear oportunidades en solitario con su habilidad física.



Rating: 77

Potencial: 86

5. Yoan Bonny (Inter)

Royale Union SG v Internazionale - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Otro atacante galo en la lista. Con su 1.89 metros de estatura, podrá hacer funciones de poste para recibir y habilitar a tus medios o extremos llegando desde atrás. Tiene habilidades de falso nueve que le dan un plus para la construcción de juego.



Rating: 76

Potencial: 86

6. Jhon Durán (Fenerbahçe SK)

Fenerbahce v Stuttgart - UEFA Europa League | Anadolu/GettyImages

La carrera del colombiano ha sido por demás extraña. Su carta pertenece al Al Nassr y cuando regrese del préstamo, podrías ficharle pero será uno de los más costosos en esta lista. Muy buen poder de disparo y con su estatura, puede cumplir también la función de rematador en el área.



Rating: 79

Potencial: 86

7. Eli Junior Kroupi (Bournemouth)

Bournemouth v Nottingham Forest - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

No muy alto pero sí muy habilidoso con la pelota en los pies. Es de esos delantero que no necesitan que lo habiliten para anotar. Él mismo puede regatear y crear sus oportunidades. Con un valor de nueve millones de euros, es una ganga por el crecimiento que tiene. Además, es probable que le puedas conseguir en préstamo con opción a compra.



Rating: 74

Potencial: 85

8. Marcos Leonardo (Al Hilal)

Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions League | Abdullah Ahmed/GettyImages

A pesar de solo medir 1.75 metros, es un excelente rematador de cabeza con gran salto. Es un fichaje algo costoso pero si tienes el presupuesto, el brasileño es de los delanteros más completos que puedes conseguir para tu modo carrera.



Rating: 79

Potencial: 85

9. Conrad Harder (RB Leipzig)

RB Leipzig v Hamburger SV - Bundesliga | Maja Hitij/GettyImages

El danés es un futbolista sumamente interesante en el videojuego. Su posición natural es de delantero pero lo puedes atrasar hasta el mediocampo de medio central. Buen constructor de juego y si te gusta que tus extremos sean los que anoten, este es el DC que buscas.



Rating: 74

Potencial: 85

10. Thierno Barry (Everton)

Everton v Crystal Palace - Premier League | Matt McNulty/GettyImages

Un rematador del área nato. 1.95 metros que te darán gran ventaja en los tiros de esquina y por si fuera poco, cuatro estrellas de pierna mala lo hacen un delantero muy atractivo. Es un fichaje algo costoso (24 millones de euros) pero realmente los vale si lo que buscas es alguien que siempre gane el 1 vs 1 en el ataque aéreo.



Rating: 77

Potencial: 85

Menciones especiales