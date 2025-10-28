Los mejores centro delanteros jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 26
Tu centro delantero para el modo carrera tiene que ser una pieza fundamental dependiendo de tu estilo de juego. Si quieres jugar a contra presión, necesitas alguien con gran aguante. Si gustas jugar por las bandas, un rematador de cabeza es primordial.
Por eso, para el FC 26 hicimos una lista de los mejores jóvenes prospectos en esta posición. Claro, nombres como Benjamin Sesko o Hugo Ekitiké no aparecen pues superan los 45 millones de euros en valor y es casi imposible ficharles.
Nombre
Club
Edad
Rating
Potencial
Valor
Endrick
Real Madrid
18
77
91
24.5 mde
Francesco Camarda
Lecce
17
65
87
2.3 mde
Samu
FC Porto
21
79
86
36 mde
Mathys Tel
Tottenham Hotspur
20
77
86
23.5 mde
Yoan Bonny
Inter
21
76
86
17 mde
Jhon Durán
Fenerbahçe SK
21
79
86
36 mde
Eli Junior Kroupi
Bournemouth
19
74
85
9 mde
Marcos Leonardo
Al Hilal
22
79
85
28.5 mde
Conrad Harder
RB Leipzig
20
74
85
9.5 mde
Thierno Barry
Everton
22
77
85
24 mde
*mde: millones de euros
1. Endrick (Real Madrid)
El atacante merengue de nuevo es el mejor en esta lista. Su potencial de 91 es de los más altos del juego y a pesar de que en la vida real no está teniendo minutos, en tu modo carrera se puede convertir en la estrella de tu equipo en una sola temporada.
Rating: 77
Potencial: 91
2. Francesco Camarda (Lecce)
Está a préstamo pero cuando regrese al AC Milán podrás ficharle por muy poco dinero. Es un prospecto que hay que trabajar de buena manera pues no tiene la media para ser titular ni mucho menos. Si le tienes paciencia y le das minutos, después de un par de temporadas tendrás a uno de los mejores delanteros del juego.
Rating: 65
Potencial: 87
3. Samu (FC Porto)
Es uno de los fichajes más caros de esta lista (36 millones de euros), pero vale cada centavo. Es un atacante sumamente completo, muy fuerte y con excelente remate de cabeza. España tenía mucho tiempo si producir un delantero centro tan prometedor.
Rating: 79
Potencial: 86
4. Mathys Tel (Tottenham Hotspur)
El primero de muchos franceses en esta lista. Desde sus días en el Bayern Múnich ya aparecía en esta lista, pero ahora con los Spurs tiene más minutos y también se puede cargar a la banda como extremo. Veloz y de buen drible, puede crear oportunidades en solitario con su habilidad física.
Rating: 77
Potencial: 86
5. Yoan Bonny (Inter)
Otro atacante galo en la lista. Con su 1.89 metros de estatura, podrá hacer funciones de poste para recibir y habilitar a tus medios o extremos llegando desde atrás. Tiene habilidades de falso nueve que le dan un plus para la construcción de juego.
Rating: 76
Potencial: 86
6. Jhon Durán (Fenerbahçe SK)
La carrera del colombiano ha sido por demás extraña. Su carta pertenece al Al Nassr y cuando regrese del préstamo, podrías ficharle pero será uno de los más costosos en esta lista. Muy buen poder de disparo y con su estatura, puede cumplir también la función de rematador en el área.
Rating: 79
Potencial: 86
7. Eli Junior Kroupi (Bournemouth)
No muy alto pero sí muy habilidoso con la pelota en los pies. Es de esos delantero que no necesitan que lo habiliten para anotar. Él mismo puede regatear y crear sus oportunidades. Con un valor de nueve millones de euros, es una ganga por el crecimiento que tiene. Además, es probable que le puedas conseguir en préstamo con opción a compra.
Rating: 74
Potencial: 85
8. Marcos Leonardo (Al Hilal)
A pesar de solo medir 1.75 metros, es un excelente rematador de cabeza con gran salto. Es un fichaje algo costoso pero si tienes el presupuesto, el brasileño es de los delanteros más completos que puedes conseguir para tu modo carrera.
Rating: 79
Potencial: 85
9. Conrad Harder (RB Leipzig)
El danés es un futbolista sumamente interesante en el videojuego. Su posición natural es de delantero pero lo puedes atrasar hasta el mediocampo de medio central. Buen constructor de juego y si te gusta que tus extremos sean los que anoten, este es el DC que buscas.
Rating: 74
Potencial: 85
10. Thierno Barry (Everton)
Un rematador del área nato. 1.95 metros que te darán gran ventaja en los tiros de esquina y por si fuera poco, cuatro estrellas de pierna mala lo hacen un delantero muy atractivo. Es un fichaje algo costoso (24 millones de euros) pero realmente los vale si lo que buscas es alguien que siempre gane el 1 vs 1 en el ataque aéreo.
Rating: 77
Potencial: 85
Menciones especiales
- Romeo Vermant (Club Brujas)
- Mika Biereth (AS Mónaco)
- Liam Delap (Chelsea)
- Fábio Silva (Borussia Dortmund)
- Christian Kofane (Bayer Leverkusen)
- Charalampos Kostoulas (Brighton & Hove Albion)
- Marc Guiu (Chelsea)
- Francesco Pio Esposito (Inter)
- Karim Konaté (FC Red Bull Salzburg)
- Nelson Weiper (1. FSV Mainz 05)
Growth y Content Manager, papá de Valentín, coach de flag football, hincha de Cruz Azul y fiel creyente de la escuela del Lavolpismo.