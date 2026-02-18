Los mejores defensas en la historia de la MLS - rankeados

Los mejores defensas en la historia de la Major League Soccer se pueden identificar según los premios como el Defensor del Año en la MLS, apariciones en el mejor XI, longevidad, títulos y consistencia dentro de la liga. La MLS ha tenido muchos defensores sólidos, especialmente centrales, que dominan estas clasificaciones.

Chad Marshall es ampliamente considerado el mejor de todos los tiempos, con récords únicos como tres veces defensor del año (único en lograrlo), cientos de partidos y títulos importantes. Además de haber jugado toda su carrera en el país en aproximadamente 16 años de trayectoria.

A continuación, te dejamos con una lista de los mejores zagueros que ha habido en el campeonato norteamericano y que dejaron huella en alguna franquicia o de manera general en el campeonato norteamericano.

10. Matt Hedges

Matt Hedges con Austin FC | Brien Aho/GettyImages

Matt Hedges destaca como uno de los mejores centrales modernos. Principalmente con FC Dallas (2012-2022), luego Toronto y Austin.



Ganó el Defender of the Year (2016), dos Best XI, Supporters’ Shield y US Open Cup con Dallas. Récord de apariciones históricas en Dallas. Es alto, fuerte en el aire y buen organizador.

9. Matt Besler

Matt Besler con Sporting Kansas City | Ed Zurga/GettyImages

El defensor formado en el Sporting Kansas City, donde pasó casi toda su carrera (2011-2020) antes de breves pasos en Austin y Chicago.



Fue defensor del año en la MLS (2012), dos veces Best XI, cinco veces All-Star, una MLS Cup (2013) y tres US Open Cups. Más de 300 partidos. 47 apariciones con USMNT (Mundial 2014).



Era sólido, disciplinado y clave en defensas muy ordenadas. Nativo de Kansas City, ícono local.

8. Michael Parkhurst

Michael Parkhurst con Atlanta Union | Ira L. Black/GettyImages

Defensor inteligente y de gran posicionamiento, no el más físico pero muy efectivo. Jugó con New England Revolution, Columbus Crew y Atlanta United (2005-2019).



Fue MLS Rookie of the Year (2005), una MLS Cup con Atlanta (2018), múltiples Best XI y All-Star. Más de 400 partidos en MLS y experiencia en Europa (Nordsjælland).



Tenía una excelente anticipación, salida de balón y liderazgo. Capitán en varios equipos. Retirado en 2020.

7. Jimmy Conrad

Jimmy Conrad con Chivas USA | Victor Decolongon/GettyImages

Defensor carismático y consistente de Kansas City Wizards/Sporting KC. Jugó la mayor parte de su carrera allí (2000-2010).



Fue defensor del año de la MLS (2005), cuatro selecciones al MLS Best XI, seis veces All-Star. Más de 200 partidos y 17 goles. 27 apariciones con USMNT (Mundial 2006).



Era inteligente, buen lector de juego y líder en el vestuario. Tras retirarse, ha sido analista y entrenador.

6. Marcelo Balboa

Marcelo Balboa con Colorado Rapids | Andy Lyons/GettyImages

Leyenda de los inicios de la MLS y del fútbol estadounidense. Jugó principalmente con Colorado Rapids (1996-2002).



Cinco veces All-Star, miembro del MLS All-Time Best XI (2005), más de 20 goles y asistencias como defensor (récord histórico en su momento). Ganó MLS Goal of the Year con una chilena icónica en 2000. 128 apariciones con USMNT y dos veces Futbolista del Año en Estados Unidos.



Era sólido, líder y con buena llegada al ataque. Participó en tres Mundiales. Inducido al National Soccer Hall of Fame.

5. Omar González

Omar González en su última etapa con Chicago Fire | Chicago Fire FC/GettyImages

Fue un defensor físico y dominante, en alguno principalmente con LA Galaxy (2009-2015, regresos posteriores), Toronto FC, New England Revolution y Chicago Fire.



Defensor del año en la MLS (2012), cuatro selecciones al Best XI, tres MLS Cups y dos Supporters’ Shield con el Galaxy. Más de 300 partidos en MLS. También jugó en México en la Liga MX.



Era imponente físicamente (alto y fuerte), excelente en el aire y en recuperación. Rookie of the Year en 2009. Fue un pilar defensivo consistente durante más de 15 años. De ascendencia mexicana, pero represento a la selección de las barras y las estrellas.

4. Eddie Pope

Eddie Pope con el RSL | J. Miranda/GettyImages

Fue un ícono de los primeros años de la liga y de D.C. United. Jugó principalmente con D.C. United (1996-2002) y Real Salt Lake (2003-2007).



Fue defensor del año de la MLS (1997), tres MLS Cups (incluyendo la inaugural en 1996, donde anotó el gol de oro en tiempo extra), múltiples Best XI y All-Star. Más de 250 partidos en MLS y aproximadamente 80 apariciones con USMNT (participó en Mundiales)



Era elegante, inteligente, versátil (podía jugar central o lateral). Clave en la dinastía temprana de D.C. United. Retirado en 2007 e inducido al Hall of Fame.

3. Carlos Bocanegra

Carlos Bocanegra con el Chicago Fire | Jonathan Daniel/GettyImages

Conocido por ser un defensor versátil (central o lateral izquierdo) y uno de los mejores estadounidenses que jugó en Europa y regresó. Principalmente con Chicago Fire (2000-2003) y un regreso breve con Chivas USA (2013-2014).



Fue dos veces defensor del año de la MLS de manera consecutiva (2002, 2003), MLS Rookie of the Year (2000), más de 100 apariciones con la USMNT (récord histórico de goles para un defensor estadounidense). Ganó US Open Cup y jugó en Premier League (Fulham), Escocia (Rangers), Francia y España.



Fuerte en duelos, gran liderazgo y capacidad para salir jugando. Además, fue inducido al National Soccer Hall of Fame.

2. Robin Fraser

Robin Fraser con LA Galaxy | Getty Images/GettyImages

Uno de los pioneros y más elegantes defensas de los primeros años de la MLS. Jugó con LA Galaxy (1996-2000), Colorado Rapids (2001-2003) y Columbus Crew (2004).



Dos veces Defensor del Año de la MLS (1999 y 2004), récord de cinco selecciones al MLS Best XI en esa era temprana, cinco veces All-Star. Ganó Supporters’ Shield y CONCACAF Champions Cup.



Era un defensor técnico, limpio, excelente posicionamiento y liderazgo. Tras retirarse en 2006, se convirtió en entrenador exitoso.

1. Chad Marshall

Chad Marshall con Seattle Sounders | Gene Sweeney Jr./GettyImages

Es considerado como el mejor defensor en la historia de la MLS. Jugó de 2004 a 2019, principalmente con Columbus Crew (2004-2013) y Seattle Sounders (2014-2019). Seleccionado en el SuperDraft de 2004 desde Stanford.



Único jugador con tres premios como defensor del año de la MLS (2008, 2009, 2014). Además de múltiples selecciones al Best XI, más de 400 partidos en MLS, dos MLS Cups (con Seattle), varias Supporters’ Shield y un US Open Cup. También jugó para la selección de Estados Unidos.



Tenía un excelente en el juego aéreo, líder nato, gran lectura de juego y consistencia durante 16 temporadas. Se retiró en 2019 y es un ícono en Columbus y Seattle.

