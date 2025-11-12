Los mejores defensas en la historia de Rayados de Monterrey - rankeados

A lo largo de su historia, los Rayados del Monterrey han forjado una identidad basada en garra, talento y un espíritu competitivo inquebrantable. Dentro de esa historia, algunos defensores centrales se convirtieron en verdaderos símbolos, no solo por su solidez en la zaga, sino por el carácter y liderazgo con los que defendieron la camiseta albiazul.

Desde ídolos extranjeros que dejaron huella hasta canteranos que crecieron con el escudo en el corazón, esta lista reúne a los diez zagueros más memorables en la historia del club regiomontano.

10. Felipe Baloy

Cesar Villaluz (D) de Cruz Azul, disputa | SUSANA GONZALEZ/GettyImages

Felipe Baloy es uno de los nombres más emblemáticos del fútbol panameño. Con los Rayados del Monterrey disputó la final del Torneo Apertura 2005, donde el equipo cayó ante Toluca en casa.



Más tarde, con Santos Laguna, levantó el título en 2012. El defensor, recordado por portar el número 23, dejó huella en la afición regiomontana por su entrega y liderazgo dentro del campo.

9. Flavio Rogeiro

Jam Media Mexican Football Archive | Jam Media/GettyImages

El zaguero brasileño Flavio Rogeiro formó una sólida dupla con Pablo Rotchen en la defensa del Monterrey que conquistó su segundo campeonato de liga en el Verano 2003. Su temple, disciplina y constancia fueron claves en aquel plantel que marcó una época en la historia albiazul.

8. Pablo Rotchen

Jam Media Mexican Football Archive | Jam Media/GettyImages

El argentino Pablo Rotchen fue pieza fundamental en el título del Clausura 2003, cuando Rayados superó a Monarcas Morelia con un global de 3-1.



La afición lo recuerda especialmente por su carácter en las semifinales, al intimidar al atacante rival Kléber Boas antes de un penal que el brasileño terminó errando. Su garra lo convirtió en uno de los defensores más queridos por la hinchada.

7. Richard Tavares

Originario de Uruguay y formado futbolísticamente en Argentina, Richard Tavares se ganó el cariño de los seguidores rayados durante la década de los ochenta.



Aunque no pudo conquistar un campeonato con el club, su entrega, liderazgo y carisma lo mantuvieron como un referente eterno para los aficionados del Monterrey.

6. Guaraci Barbosa

Guaraci Barbosa, defensa central brasileño naturalizado mexicano, fue considerado uno de los mejores zagueros de su tiempo. Delanteros de renombre, como Enrique Borja, reconocían su calidad y solidez.



Con Rayados participó en tres semifinales en apenas cuatro años, un logro significativo en una época dominada por los equipos capitalinos.

5. Hiram Mier

Monterrey v Cruz Azul - Torneo Apertura 2016 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Hiram Mier surgió como el heredero natural de Duilio Davino. Bajo la dirección de Víctor Manuel Vucetich, integró una línea de tres defensores que le permitió consolidarse como figura.



Con Monterrey ganó títulos de liga y de la CONCACAF, aunque las lesiones finalmente lo alejaron del club que lo vio debutar y crecer como profesional.

4. ‘Nico’ Sánchez

Cruz Azul v Monterrey - Torneo Guard1anes 2021 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Nicolás Sánchez llegó a Monterrey con hambre de triunfo y rápidamente se convirtió en uno de los pilares del equipo. Además de su solidez defensiva, destacó por su eficacia desde el punto penal, faceta en la que Rayados históricamente ha sufrido.



El argentino es hoy el defensa con más goles en la historia del club, un logro que habla de su impacto en ambas áreas.

3. Duilio Davino

Jam Media Mexican Football Archive | Jam Media/GettyImages

Duilio Davino fue campeón con Monterrey en el Apertura 2009 y, una década después, repitió la hazaña desde los despachos como presidente del club. Su doble papel, tanto dentro como fuera de la cancha, lo consagra como una figura histórica y símbolo de liderazgo dentro de la institución albiazul.

2. César Montes

Monterrey v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2022 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Aunque actualmente no atraviesa su mejor momento, César Montes es recordado con aprecio por la afición regiomontana. En Rayados cumplió el sueño de debutar en Primera División y forjar su carrera profesional. Su paso dejó huella, y muchos seguidores esperan verlo nuevamente defendiendo los colores del Monterrey en el futuro.

1. José María Basanta

CF Monterrey v Al Hilal FC - FIFA Club World Cup Qatar 2019 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El argentino José María Basanta marcó una era en la defensa rayada. Con su liderazgo, técnica y compromiso, participó en los momentos más importantes del club. Incluso representó a Argentina en un Mundial, reflejo de su calidad internacional.



Su legado lo posiciona no solo como el mejor zaguero en la historia del Monterrey, sino como uno de los más grandes en el fútbol regiomontano.